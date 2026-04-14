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Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 14/04/26 07h06
A terça-feira pedirá aos nativos consciência nas decisões (Imagem: Anna Markina | Shutterstock)

A terça-feira trará uma energia de movimento, escolhas emocionais e novos caminhos se abrindo. Algumas cartas do tarot indicam avanço e oportunidades, enquanto outras pedem cautela, introspecção e desapego. O dia misturará ação com sensibilidade e pedirá consciência nas decisões.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Carro

Ilustração do signo de Áries, contendo um traço vertical com duas curvas simétricas no topo, lembrando os chifres de um carneirode touro, contendo um círculo com dois traços curvos no topo representando os chifres, em círculo bicolor (preto e branco) em fundo cinza
O dia favorecerá decisões firmes e o avanço do ariano em objetivos importantes (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

Movimento e conquista estarão presentes, conforme a carta “O Carro”. O dia favorecerá decisões firmes e avanço em objetivos importantes. Você deverá assumir o controle do seu caminho.

Touro — A Imperatriz

Ilustração do signo de Touro, contendo um círculo com dois traços curvos no topo representando os chifres, em círculo bicolor (preto e branco) em fundo cinza
O dia favorecerá o cuidado do taurino consigo e a conexão com o seu poder pessoal (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta “A Imperatriz” indica crescimento, autoestima e abundância. O dia favorecerá o cuidado consigo e a conexão com o seu poder pessoal.

Gêmeos — 2 de Paus

Ilustração do signo de Gêmeos, contendo traço branco com duas barras verticais unidas por linhas horizontais, sobre fundo cinza com círculo preto bipartido
O dia favorecerá escolhas estratégicas e a avaliação do geminiano sobre novos caminhos (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta “2 de Paus” indica planejamento e visão de futuro. O dia favorecerá escolhas estratégicas e a avaliação de novos caminhos.

Câncer — A Sacerdotisa

Ilustração do signo de Câncer, contendo dois semicírculos brancos opostos com pontos centrais, sobre fundo cinza com círculo preto central em dois tons
O canceriano precisará exercer o silêncio, a observação e a conexão com o seu interior (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A intuição estará em alta. A carta “A Sacerdotisa” pede silêncio, observação e conexão com o seu interior. Nem tudo precisará ser revelado.

Leão — 7 de Espadas

Ilustração do signo de Leão, contendo curva branca com círculo na ponta esquerda, sobre fundo cinza com círculo preto dividido ao meio verticalmente
O dia pedirá estratégia e discrição ao leonino (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta “7 de Espadas” pede atenção a situações pouco claras. O dia pedirá estratégia e discrição. Nem tudo precisará ser exposto.

Virgem — Rainha de Copas

Ilustração do signo de Virgem, contendo traço branco em forma de "m" com um laço, sobre fundo cinza e círculo preto bipartido ao centro
O dia favorecerá a conexão emocional e o cuidado do virginiano consigo (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

Sensibilidade e acolhimento estarão em alta, conforme a carta “Rainha de Copas”. O dia favorecerá a conexão emocional e o cuidado consigo e com os outros.

Libra — 8 de Copas

Ilustração do signo de Libra, contendo linha curva branca sobre traço reto, sobre fundo cinza com círculo central preto em dois tons verticais
O dia pedirá coragem ao libriano para deixar para trás o que não faz mais sentido emocionalmente (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta “8 de Copas” indica desapego necessário. O dia pedirá coragem para deixar para trás o que não faz mais sentido emocionalmente.

Escorpião — Pajem de Paus

Ilustração do signo de Escorpião, contendo traço branco em forma de "m" com seta ao final, sobre fundo cinza com círculo preto dividido ao meio em dois tons.
Uma nova ideia ou oportunidade poderá trazer energia diferente para o escorpiano (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta “Pajem de Paus” aponta para novidades e entusiasmo. Uma nova ideia ou oportunidade poderá trazer energia diferente para o seu dia.

Sagitário — Cavaleiro de Espadas

Ilustração do signo de Sagitário, contendo uma flecha branca apontada para cima e para a direita, sobre fundo cinza com círculo preto bipartido
O dia pedirá ao sagitariano cuidado com atitudes precipitadas (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Espadas” indica ação rápida e decisões impulsivas. O dia pedirá cuidado com atitudes precipitadas e com a comunicação impulsiva.

Capricórnio — A Temperança

Ilustração do signo de Capricórnio, contendo traço branco curvo com laço na ponta, sobre fundo cinza com círculo preto central dividido verticalmente
O dia favorecerá ajustes e harmonia na vida do capricorniano (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta “A Temperança” pede equilíbrio e paciência. O dia favorecerá ajustes e harmonia. Será importante evitar excessos.

Aquário — Cavaleiro de Paus

Ilustração do signo de Aquário, contendo duas linhas onduladas brancas paralelas, sobre fundo cinza com círculo preto central dividido ao meio em dois tons
O dia favorecerá as iniciativas do aquariano (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

Energia e movimento estarão em alta, conforme a carta “Cavaleiro de Paus”. O dia favorecerá iniciativas, mas pedirá atenção à impulsividade.

Peixes — Ás de Ouros

Ilustração do signo de Peixes, contendo duas linhas curvas brancas voltadas para fora, unidas por um traço horizontal branco, sobre fundo cinza com círculo preto dividido ao meio em dois tons
O dia favorecerá o crescimento financeiro e novos projetos do pisciano (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” aponta para nova oportunidade no campo material. O dia favorecerá o crescimento financeiro e novos projetos.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

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