Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026

A terça-feira trará uma energia de movimento, escolhas emocionais e novos caminhos se abrindo. Algumas cartas do tarot indicam avanço e oportunidades, enquanto outras pedem cautela, introspecção e desapego. O dia misturará ação com sensibilidade e pedirá consciência nas decisões.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Carro

O dia favorecerá decisões firmes e o avanço do ariano em objetivos importantes (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

Movimento e conquista estarão presentes, conforme a carta “O Carro”. O dia favorecerá decisões firmes e avanço em objetivos importantes. Você deverá assumir o controle do seu caminho.

Touro — A Imperatriz

O dia favorecerá o cuidado do taurino consigo e a conexão com o seu poder pessoal (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta “A Imperatriz” indica crescimento, autoestima e abundância. O dia favorecerá o cuidado consigo e a conexão com o seu poder pessoal.

Gêmeos — 2 de Paus

O dia favorecerá escolhas estratégicas e a avaliação do geminiano sobre novos caminhos (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta “2 de Paus” indica planejamento e visão de futuro. O dia favorecerá escolhas estratégicas e a avaliação de novos caminhos.

Câncer — A Sacerdotisa

O canceriano precisará exercer o silêncio, a observação e a conexão com o seu interior (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A intuição estará em alta. A carta “A Sacerdotisa” pede silêncio, observação e conexão com o seu interior. Nem tudo precisará ser revelado.

Leão — 7 de Espadas

O dia pedirá estratégia e discrição ao leonino (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta “7 de Espadas” pede atenção a situações pouco claras. O dia pedirá estratégia e discrição. Nem tudo precisará ser exposto.

Virgem — Rainha de Copas

O dia favorecerá a conexão emocional e o cuidado do virginiano consigo (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

Sensibilidade e acolhimento estarão em alta, conforme a carta “Rainha de Copas”. O dia favorecerá a conexão emocional e o cuidado consigo e com os outros.

Libra — 8 de Copas

O dia pedirá coragem ao libriano para deixar para trás o que não faz mais sentido emocionalmente (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta “8 de Copas” indica desapego necessário. O dia pedirá coragem para deixar para trás o que não faz mais sentido emocionalmente.

Escorpião — Pajem de Paus

Uma nova ideia ou oportunidade poderá trazer energia diferente para o escorpiano (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta “Pajem de Paus” aponta para novidades e entusiasmo. Uma nova ideia ou oportunidade poderá trazer energia diferente para o seu dia.

Sagitário — Cavaleiro de Espadas

O dia pedirá ao sagitariano cuidado com atitudes precipitadas (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Espadas” indica ação rápida e decisões impulsivas. O dia pedirá cuidado com atitudes precipitadas e com a comunicação impulsiva.

Capricórnio — A Temperança

O dia favorecerá ajustes e harmonia na vida do capricorniano (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta “A Temperança” pede equilíbrio e paciência. O dia favorecerá ajustes e harmonia. Será importante evitar excessos.

Aquário — Cavaleiro de Paus

O dia favorecerá as iniciativas do aquariano (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

Energia e movimento estarão em alta, conforme a carta “Cavaleiro de Paus”. O dia favorecerá iniciativas, mas pedirá atenção à impulsividade.

Peixes — Ás de Ouros

O dia favorecerá o crescimento financeiro e novos projetos do pisciano (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” aponta para nova oportunidade no campo material. O dia favorecerá o crescimento financeiro e novos projetos.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.