Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/09/2026

O domingo trará uma energia de movimento, escolhas e transformações importantes. As cartas favorecem parcerias, crescimento, prosperidade e momentos de alegria, mas também indicam que alguns signos precisarão tomar decisões, lidar com mudanças inesperadas ou controlar a impulsividade. O dia pedirá confiança para avançar, mas também equilíbrio para reconhecer o momento certo de agir.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 3 de Ouros

Construir planos em conjunto poderá fortalecer uma relação do ariano (Imagem: inoha | Shutterstock)

A carta “3 de Ouros” favorece parcerias, colaboração e reconhecimento pelo trabalho realizado. No amor, construir planos em conjunto poderá fortalecer uma relação. Na carreira, a troca com outras pessoas tenderá a trazer bons resultados e novas oportunidades. Na saúde, dividir responsabilidades o(a) ajudará a evitar sobrecarga. Entre amigos, projetos e atividades compartilhadas possivelmente o(a) aproximarão de pessoas que valorizam suas ideias e talentos.

Touro — 6 de Espadas

Uma mudança de estratégia ou até de ambiente poderá ajudar o taurino a recuperar a motivação (Imagem: inoha | Shutterstock)

A carta “6 de Espadas” indica transição; você possivelmente começará a se afastar de preocupações e situações que já trouxeram desgaste. No amor, poderá ser hora de deixar conflitos para trás e buscar relações mais leves e tranquilas. Na carreira, uma mudança de estratégia ou até de ambiente o(a) ajudará a recuperar a motivação. Cuide da saúde mental, evitando carregar problemas que não precisam mais fazer parte da sua rotina. Entre amigos, prefira companhias que tragam paz e compreendam o seu momento de transformação.

Gêmeos — Os Enamorados

Uma conversa poderá revelar um interesse ou esclarecer uma dúvida do geminiano em relação ao amor (Imagem: inoha | Shutterstock)

A carta “Os Enamorados” coloca o coração e as escolhas no centro do seu dia, trazendo possibilidades importantes no campo afetivo e nas relações. No amor, poderá surgir uma decisão sobre o futuro de uma conexão ou uma aproximação que despertará sentimentos intensos. Na carreira, avalie bem as alternativas antes de escolher um caminho, principalmente se houver duas possibilidades interessantes. Na saúde, procure equilibrar razão e emoção para não se deixar consumir pela ansiedade. Entre amigos, conversas sinceras poderão aproximar você de pessoas com quem existe verdadeira sintonia.

Câncer — A Justiça

Organizar a rotina ajudará o canceriano a encontrar mais equilíbrio (Imagem: inoha | Shutterstock)

A carta “A Justiça” pede equilíbrio, responsabilidade e decisões baseadas na realidade. No amor, uma conversa franca poderá colocar cada pessoa diante das próprias responsabilidades. Na carreira, suas escolhas tenderão a trazer consequências proporcionais ao esforço realizado. Na saúde, organizar a rotina o(a) ajudará a encontrar mais equilíbrio. Entre amigos, procure ouvir todos os lados antes de tomar partido e evite julgamentos precipitados.

Leão — A Imperatriz

O leonino estará mais envolvente e poderá viver momentos de carinho e conexão (Imagem: inoha | Shutterstock)

A carta “A Imperatriz” traz magnetismo, criatividade, prazer e uma energia muito fértil para novos projetos. No amor, você estará mais envolvente e possivelmente viverá momentos de carinho e conexão, enquanto, na carreira, ideias criativas poderão prosperar e trazer reconhecimento. Na saúde, cuide do corpo com carinho e respeite seus momentos de descanso. Entre amigos, sua presença será acolhedora e você atrairá pessoas que valorizam sua generosidade e seu brilho.

Virgem — 10 de Copas

Um ambiente mais agradável favorecerá a produtividade e satisfação do virginiano (Imagem: inoha | Shutterstock)

A carta “10 de Copas” favorece felicidade, harmonia e uma sensação de realização emocional. No amor, o dia trará cumplicidade, carinho e fortalecimento dos vínculos. Já na carreira, um ambiente mais agradável favorecerá a produtividade e satisfação. Na saúde, o equilíbrio emocional contribuirá para seu bem-estar. Entre amigos e familiares, encontros especiais poderão proporcionar acolhimento e reforçar a sensação de pertencimento.

Libra — 2 de Espadas

O libriano precisará analisar os fatos antes de tomar uma decisão na carreira (Imagem: inoha | Shutterstock)

A carta “2 de Espadas” mostra uma indecisão que precisa ser encarada com honestidade, sem adiar indefinidamente uma escolha. No amor, talvez você esteja dividido(a) entre duas possibilidades ou evitando uma conversa necessária. Na carreira, será importante analisar os fatos antes de decidir. Na saúde, o excesso de tensão mental poderá desgastar sua energia. Entre amigos, evite ficar no meio de conflitos e procure não assumir uma posição antes de compreender toda a situação.

Escorpião — Rainha de Paus

Uma novidade inesperada poderá movimentar os sentimentos do escorpiano (Imagem: inoha | Shutterstock)

A carta “Rainha de Paus” chega trazendo magnetismo, autoconfiança e uma vontade maior de ocupar o próprio espaço. No amor, você estará mais sedutor(a) e seguro(a) de si, podendo despertar olhares ou fortalecer uma relação com sua presença marcante. Na carreira, confie no seu talento e não tenha medo de mostrar suas ideias, pois sua iniciativa chamará atenção de maneira positiva. Na saúde, canalize a energia em atividades que proporcionem prazer e disposição, sem exagerar no ritmo. Entre amigos, sua presença tenderá a movimentar o ambiente e você possivelmente assumirá naturalmente uma posição de liderança.

Sagitário — A Morte

Uma dinâmica antiga poderá chegar ao fim para dar espaço a uma relação mais saudável na vida do sagitariano (Imagem: inoha | Shutterstock)

A carta “A Morte” representa transformação profunda e encerramento de uma fase que já cumpriu seu propósito. No amor, uma dinâmica antiga poderá chegar ao fim para dar espaço a uma relação mais saudável. Na carreira, mudanças possivelmente o(a) obrigarão a abandonar uma estratégia que já não funciona. Na saúde, deixar hábitos prejudiciais para trás será importante. Entre amigos, alguns vínculos mudarão naturalmente, aproximando-o(a) de pessoas mais alinhadas com seu momento atual.

Capricórnio — O Louco

Mudar a rotina e fazer algo prazeroso ajudará o capricorniano a renovar suas energias (Imagem: inoha | Shutterstock)

A carta “O Louco” convida Capricórnio a sair um pouco da zona de conforto e experimentar possibilidades diferentes. No amor, uma aproximação inesperada poderá trazer entusiasmo e, na carreira, uma ideia ousada possivelmente abrirá um caminho que você ainda não havia considerado. Na saúde, mudar a rotina e fazer algo prazeroso o(a) ajudará a renovar as energias. Entre amigos, aceite convites espontâneos e permita-se viver experiências sem tentar controlar todos os resultados.

Aquário — Cavaleiro de Espadas

A agilidade do aquariano poderá ajudar a destravar pendências (Imagem: inoha | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Espadas” traz velocidade, determinação e uma forte vontade de resolver tudo rapidamente. No amor, conversas diretas esclarecerão situações, mas será preciso ter cuidado para não transformar sinceridade em impulsividade, enquanto, na carreira, sua agilidade poderá ajudar a destravar pendências. Na saúde, procure desacelerar quando perceber que está passando dos seus limites. Entre amigos, pense antes de falar, pois palavras ditas no calor do momento provocarão conflitos desnecessários.

Peixes — 3 de Copas

Diversão e boas companhias ajudarão o pisciano a recuperar suas energias (Imagem: inoha | Shutterstock)

A carta “3 de Copas” traz alegria, encontros e uma energia de celebração ao lado de pessoas queridas. No amor, momentos leves favorecerão aproximações e renovarão a cumplicidade, enquanto na carreira contatos e amizades poderão contribuir para novas oportunidades. Na saúde, diversão e boas companhias ajudarão a recuperar suas energias. Entre amigos, o dia será excelente para reencontros, comemorações e conversas que fortalecem vínculos importantes.