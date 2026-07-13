Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/07/2026

A segunda-feira trará uma energia de aprendizado, mudanças e amadurecimento. Enquanto algumas cartas do tarot indicam a necessidade de rever expectativas e encerrar ciclos, outras favorecem novos projetos, o fortalecimento dos vínculos e o crescimento pessoal. Será um dia favorável para confiar no tempo da vida, acolher as transformações e agir com sabedoria diante das oportunidades que surgirem.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Pajem de Ouros

O dia favorecerá novos aprendizados e oportunidades para o ariano construir um futuro mais sólido (Imagem: rumka vodki | Shutterstock)

A carta “Pajem de Ouros” indica que o dia favorecerá novos aprendizados e oportunidades para construir um futuro mais sólido. No amor, pequenas demonstrações de carinho fortalecerão a confiança, aproximando quem estiver ao seu lado. Na carreira, uma proposta ou um conhecimento adquirido poderá abrir portas importantes. Sua saúde melhorará quando você estabelecer hábitos mais consistentes e cuidar da rotina. Entre amigos, uma conversa inspiradora poderá despertar novas ideias e objetivos.

Touro — O Hierofante

Para o taurino, as relações baseadas na confiança tenderão a se fortalecer (Imagem: rumka vodki | Shutterstock)

A carta “O Hierofante” convida a valorizar a estabilidade, o compromisso e a sabedoria. No amor, relações baseadas na confiança tenderão a se fortalecer; se estiver solteiro(a), poderá se interessar por alguém com valores semelhantes. Na carreira, seguir métodos já comprovados e ouvir pessoas mais experientes favorecerá seu crescimento. Sua saúde se beneficiará da disciplina e da constância nos cuidados diários. Entre amigos, conselhos sinceros e encontros tranquilos fortalecerão os laços.

Gêmeos — Pajem de Espadas

O dia despertará no geminiano curiosidade, atenção e vontade de descobrir novos caminhos (Imagem: rumka vodki | Shutterstock)

A carta “Pajem de Espadas” indica que o dia despertará curiosidade, atenção e vontade de descobrir novos caminhos. No amor, uma conversa franca ajudará a esclarecer dúvidas e evitar mal-entendidos. Na carreira, sua rapidez para aprender e observar detalhes fará diferença em projetos importantes. Sua saúde melhorará quando você reduzir a ansiedade e organizar melhor os pensamentos. Entre amigos, a troca de ideias será enriquecedora e poderá trazer novas perspectivas.

Câncer — A Lua

O dia pedirá ao canceriano cautela diante de emoções intensas e situações pouco claras (Imagem: rumka vodki | Shutterstock)

A carta “A Lua” indica que o dia pedirá cautela diante de emoções intensas e situações pouco claras. No amor, evite alimentar inseguranças sem antes conversar com sinceridade, pois a intuição será uma grande aliada. Na carreira, será melhor aguardar mais informações antes de tomar decisões importantes. Sua saúde merecerá atenção especial ao descanso e ao equilíbrio emocional. Entre amigos, confie apenas em quem demonstra transparência e lealdade.

Leão — 4 de Copas

O leonino deverá olhar com atenção para oportunidades que estão ao seu redor (Imagem: rumka vodki | Shutterstock)

A carta “4 de Copas” mostra que será importante olhar com atenção as oportunidades que estão ao seu redor. No amor, evitar comparações e valorizar quem demonstra carinho poderá transformar a relação de forma positiva. Na carreira, uma chance interessante poderá surgir de onde você menos esperar. Sua saúde melhorará quando você sair da rotina e buscar atividades que renovam seu entusiasmo. Entre amigos, um convite inesperado poderá proporcionar momentos agradáveis.

Virgem — A Torre

Mudanças profundas na vida do virginiano poderão romper antigos padrões para abrir espaço ao novo (Imagem: rumka vodki | Shutterstock)

A carta “A Torre” anuncia mudanças profundas que poderão romper antigos padrões para abrir espaço ao novo. No amor, verdades importantes fortalecerão relações sinceras, encerrando aquilo que não faz mais sentido. Na carreira, mudanças inesperadas poderão representar uma oportunidade de crescimento no futuro. Sua saúde melhorará quando você aceitar as transformações sem resistir ao inevitável. Entre amigos, apenas as conexões verdadeiras permanecerão firmes após esse período.

Libra — 3 de Copas

O dia do libriano favorecerá a alegria, as celebrações e os encontros especiais (Imagem: rumka vodki | Shutterstock)

Segundo a carta “3 de Copas”, o dia favorecerá a alegria, as celebrações e os encontros especiais. No amor, a leveza fortalecerá a relação; se estiver solteiro(a), poderá conhecer alguém por meio do círculo de amizades. Na carreira, parcerias e trabalho em equipe trarão resultados positivos e reconhecimento. Sua saúde melhorará quando você encontrar tempo para relaxar e compartilhar bons momentos. Entre amigos, o carinho e a cumplicidade tornarão a segunda-feira ainda mais especial.

Escorpião — Cavaleiro de Ouros

A persistência do escorpiano na carreira será recompensada, mesmo que os resultados apareçam aos poucos (Imagem: rumka vodki | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Ouros” indica progresso constante e conquistas construídas com dedicação. No amor, atitudes consistentes fortalecerão a confiança, mostrando o valor do compromisso. Na carreira, sua persistência será recompensada, mesmo que os resultados apareçam aos poucos. Sua saúde melhorará quando você respeitar seu ritmo e mantiver hábitos equilibrados. Entre amigos, a lealdade será um dos maiores presentes do dia.

Sagitário — 3 de Espadas

A saúde do sagitariano pedirá atenção ao equilíbrio emocional e ao descanso (Imagem: rumka vodki | Shutterstock)

A carta “3 de Espadas” sugere acolher emoções difíceis sem perder a esperança. No amor, antigas mágoas poderão ser curadas por meio de conversas sinceras e da disposição para seguir em frente. Na carreira, uma decepção poderá trazer aprendizados importantes e abrir espaço para novas oportunidades. Sua saúde pedirá atenção ao equilíbrio emocional e ao descanso. Entre amigos, o apoio de pessoas queridas será essencial para atravessar o dia com mais leveza.

Capricórnio — Cavaleiro de Paus

O dia favorecerá movimento, coragem e novos desafios ao capricorniano (Imagem: rumka vodki | Shutterstock)

Segundo a carta “Cavaleiro de Paus”, o dia favorecerá movimento, coragem e novos desafios. No amor, atitudes espontâneas renovarão a relação, tornando a convivência mais leve. Se estiver solteiro(a), poderá viver encontros intensos. Na carreira, sua iniciativa será valorizada e poderá acelerar projetos importantes. Sua saúde melhorará quando você canalizar energia para atividades produtivas e evitar impulsos excessivos. Entre amigos, convites inesperados prometem momentos divertidos.

Aquário — 7 de Ouros

A paciência do aquariano fortalecerá os vínculos e permitirá construir uma relação mais sólida (Imagem: rumka vodki | Shutterstock)

A carta “7 de Ouros” mostra que seus esforços estão amadurecendo e, em breve, trarão recompensas. No amor, a paciência fortalecerá os vínculos, permitindo construir uma relação mais sólida. Na carreira, o dia será ideal para avaliar resultados e planejar os próximos passos com calma. Sua saúde melhorará quando você respeitar seu tempo e evitar cobranças exageradas. Entre amigos, valorize quem acompanhou sua caminhada desde o início.

Peixes — A Morte

Mudanças importantes na carreira poderão abrir portas para oportunidades muito mais alinhadas aos objetivos do pisciano (Imagem: rumka vodki | Shutterstock)

A carta “A Morte” anuncia um encerramento necessário para um novo ciclo poder começar. No amor, deixar o passado para trás permitirá viver relações mais leves e verdadeiras. Na carreira, mudanças importantes poderão abrir portas para oportunidades muito mais alinhadas aos seus objetivos. Sua saúde melhorará quando você liberar antigos pesos emocionais e acolher o processo de renovação. Entre amigos, novas conexões surgirão à medida que você se permitir seguir em frente.