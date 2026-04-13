Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026

A segunda-feira trará uma energia de decisões importantes, equilíbrio emocional e busca por segurança. Muitas cartas do tarot indicam a necessidade de refletir antes de agir, enquanto outras apontam harmonia, estabilidade e conexões profundas. O dia pedirá calma, consciência e alinhamento com o que realmente faz sentido.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Áries — Cavaleiro de Ouros
A carta “Cavaleiro de Ouros” indica persistência e foco. Será um dia de progresso constante, mesmo que lento. Será importante manter-se firme nos seus objetivos.
Touro — 2 de Espadas
Haverá dificuldade em decidir. A carta “2 de Espadas” indica a necessidade de encarar uma situação que você pode estar evitando. Não será dia de adiar escolhas importantes.
Gêmeos — Rainha de Copas
Será um dia de sensibilidade e intuição, conforme a carta “Rainha de Copas”. A segunda-feira favorecerá a conexão emocional e o cuidado consigo e com os outros.
Câncer — A Sacerdotisa
A intuição estará em alta. A carta “A Sacerdotisa” pede silêncio, observação e conexão com o seu interior. Nem tudo precisará ser revelado.
Leão — Os Enamorados
Será um dia de decisões importantes no campo afetivo. A carta “Os Enamorados” pede escolhas alinhadas ao coração, mas com consciência.
Virgem — Cavaleiro de Espadas
A carta “Cavaleiro de Espadas” pede ação rápida e decisões impulsivas. O dia pedirá cuidado com atitudes precipitadas e com a comunicação impulsiva.
Libra — 2 de Ouros
Haverá equilíbrio entre diferentes áreas da vida. Segundo a carta “2 de Ouros”, o dia poderá exigir organização e jogo de cintura.
Escorpião — Rei de Ouros
Será um dia de estabilidade e segurança material. Conforme a carta “Rei de Ouros”, a segunda-feira favorecerá decisões práticas e a construção de algo sólido.
Sagitário — 10 de Copas
A carta “10 de Copas” indica harmonia e felicidade emocional. O dia favorecerá as relações, a família e momentos de plenitude.
Capricórnio — 4 de Copas
Haverá insatisfação ou desinteresse. A carta “4 de Copas” pede atenção para não ignorar oportunidades importantes.
Aquário — O Eremita
A carta “O Eremita” indica um momento de introspecção. O dia pedirá silêncio, reflexão e conexão com seu interior.
Peixes — O Papa (Hierofante)
Haverá busca por orientação e segurança, segundo a carta “O Papa”. O dia favorecerá o aprendizado, a espiritualidade e conselhos importantes.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.