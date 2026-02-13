Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/02/2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta sexta-feira, o dia pedirá maturidade emocional, decisões conscientes e movimentos bem direcionados. As cartas revelam energia de liderança, acordos importantes e clareza sobre sentimentos e caminhos. Nada de agir no automático: quem assumir o próprio poder colherá respostas mais rápidas.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Rei de Copas

Será um ótimo dia para o ariano ter conversas profundas e promover reconciliações (Imagem: Emy555 | Shutterstock)

A carta “Rei de Copas” indica que o dia pedirá equilíbrio entre emoção e razão. Você conseguirá lidar com situações sensíveis sem perder o controle, demonstrando maturidade emocional. Será um ótimo dia para conversas profundas, reconciliações ou para tomar decisões com empatia — sem se anular.

Touro — O Imperador

Será um excelente dia para o taurino assumir o comando, estabelecer limites claros ou tomar decisões firmes (Imagem: Emy555 | Shutterstock)

Assuntos práticos ganharão destaque, conforme a carta “O Imperador”. Organização, estrutura e autoridade serão as palavras-chave. Será um excelente dia para assumir o comando, estabelecer limites claros ou tomar decisões firmes no trabalho e na vida pessoal. Sua segurança virá da disciplina.

Gêmeos — O Carro

O geminiano sairá da estagnação e decidirá para onde deseja ir (Imagem: Emy555 | Shutterstock)

A carta “O Carro” indica que haverá movimento, avanço e escolhas claras. Você sairá da estagnação e decidirá para onde deseja ir. O tarot indica vitória, desde que você não tente seguir dois caminhos ao mesmo tempo. Foco e direção farão toda a diferença.

Câncer — Dois de Paus

O dia do canceriano favorecerá reflexões sobre futuro, carreira e projetos pessoais (Imagem: Emy555 | Shutterstock)

Você planejará o próximo passo. Conforme a carta “Dois de Paus”, o dia favorecerá reflexões sobre futuro, carreira e projetos pessoais. Ainda não será hora de agir impulsivamente, mas de avaliar as opções com calma e estratégia.

Leão — A Força

O leonino vencerá desafios por meio da serenidade, e não pelo confronto (Imagem: Emy555 | Shutterstock)

A carta “A Força” indica que haverá necessidade de autocontrole e coragem emocional. Você vencerá desafios por meio da serenidade, e não pelo confronto. Situações que exigem paciência tenderão a se resolver melhor quando você confiar mais na sua sensibilidade do que na imposição.

Virgem — Três de Ouros

O dia do virginiano favorecerá parcerias, colaborações e projetos realizados a várias mãos (Imagem: Emy555 | Shutterstock)

O trabalho em equipe, o reconhecimento e o crescimento ganharão destaque, conforme a carta “Três de Ouros”. O dia favorecerá parcerias, colaborações e projetos realizados a várias mãos. Seu esforço começará a ser notado — e valorizado.

Libra — O Mago

A comunicação, a iniciativa e a criatividade do libriano estarão em alta (Imagem: Emy555 | Shutterstock)

A carta “O Mago” revela que você terá todas as ferramentas para fazer acontecer. Comunicação, iniciativa e criatividade estarão em alta. Será um ótimo dia para iniciar algo novo, apresentar propostas, realizar negociações ou dar o primeiro passo em um plano importante.

Escorpião — Pajem de Ouros

Novas oportunidades surgirão na vida do escorpiano (Imagem: Emy555 | Shutterstock)

Novas oportunidades surgirão, especialmente ligadas a aprendizado, trabalho ou dinheiro, conforme a carta “Pajem de Ouros”. Poderá ser um convite, uma ideia ou um começo promissor. Vá com calma, mas avance — o potencial será real.

Sagitário — Rainha de Paus

O sagitariano chamará atenção naturalmente e poderá liderar com carisma (Imagem: Emy555 | Shutterstock)

A carta “Rainha de Paus” indica que confiança, magnetismo e entusiasmo ganharão destaque. Você chamará atenção naturalmente e poderá liderar com carisma. Será um excelente dia para se expor, apresentar ideias, cuidar da autoestima e assumir seu brilho sem culpa.

Capricórnio — Dois de Copas

As parcerias do capricorniano ganharão destaque (Imagem: Emy555 | Shutterstock)

As parcerias ganharão destaque, conforme a carta “Dois de Copas”. O tarot fala de acordos equilibrados, conexões verdadeiras e reciprocidade, que poderão vir de um encontro importante, fortalecimento de vínculos ou decisões conjuntas baseadas em respeito mútuo.

Aquário — Rainha de Copas

O aquariano compreenderá melhor as próprias emoções e as dos outros (Imagem: Emy555 | Shutterstock)

A carta “Rainha de Copas” indica que a sensibilidade estará aflorada e a intuição, poderosa. Você perceberá o que não for dito e compreenderá melhor suas emoções e as dos outros. Será um ótimo dia para autocuidado, escuta emocional e conversas sinceras.

Peixes — Rei de Espadas

O pisciano terá mais clareza mental e tomará decisões racionais (Imagem: Emy555 | Shutterstock)

A carta “Rei de Espadas” indica que haverá clareza mental e decisões racionais. Apesar da sua sensibilidade natural, o tarot pede objetividade. Algumas verdades precisarão ser ditas, e escolhas deverão ser feitas com lógica e honestidade, mesmo que não sejam confortáveis.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.