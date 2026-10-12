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Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/10/2026

7 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 12/10/26 06h07
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Alguns nativos viverão oportunidades de crescer e cultivar vínculos, ao passo que outros precisarão repensar caminhos nesta segunda-feira (Imagem: Dmytro Zinkevych | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, as cartas do tarot revelam movimento, descobertas e profundas reflexões sobre os caminhos que estamos construindo. Enquanto alguns signos poderão encontrar oportunidades para crescer e fortalecer suas relações, outros precisarão lidar com desafios, mudanças de perspectiva e decisões que exigirão coragem. Será importante, nesse cenário, confiar na própria intuição, respeitar os limites pessoais e encontrar equilíbrio entre responsabilidades e desejos.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 5 de Paus

Ilustração do signo Peixes, contendo o símbolo do signo com textura de mármore em tons de coral e rosa, formado por dois arcos opostos ligados por uma linha horizontal, em fundo verde-água.
O nativo de Peixes vivenciará um dia de estabilidade, acolhimento e segurança emocional (Imagem: toywint | Shutterstock)

A carta “5 de Paus” mostra possíveis pequenas disputas ou situações que exigirão paciência ao longo do dia. No amor, diferenças de opinião poderão provocar discussões, mas será importante lembrar que nem toda divergência precisa se transformar em conflito. Na carreira, a competitividade tenderá a aumentar e exigir jogo de cintura. A saúde pedirá atenção ao estresse e à agitação. Entre amigos, procure evitar provocações e valorize o diálogo para preservar os vínculos.

Touro — Rei de Paus

Ilustração do signo Touro, contendo o símbolo do signo com textura de mármore em tons de coral e rosa, formado por um círculo com chifres curvados para cima, em fundo verde-pistache.
O nativo de Touro contará com confiança e magnetismo para abrir novos caminhos (Imagem: toywint | Shutterstock)

A carta “Rei de Paus” traz confiança, iniciativa e capacidade de liderança. No amor, seu magnetismo estará em destaque e tomar uma atitude poderá movimentar positivamente uma relação ou uma nova conquista. Na carreira, decisões firmes e criatividade ajudarão a abrir caminhos. A saúde pedirá cuidado para não transformar entusiasmo em excesso de atividades. Entre amigos, sua postura segura inspirará outras pessoas e favorecerá encontros animados.

Gêmeos — A Imperatriz

Ilustração do signo Gêmeos, contendo o símbolo do signo com textura de mármore em tons de coral e rosa, formado por duas linhas verticais unidas por traços curvos em cima e embaixo, em fundo lavanda.
O nativo de Gêmeos viverá um dia de criatividade, prazer e boas conquistas (Imagem: toywint | Shutterstock)

A carta “A Imperatriz” favorece crescimento, criatividade e momentos de prazer. No amor, o seu magnetismo estará em alta e as relações poderão ganhar mais carinho, sensualidade e demonstrações de afeto. Na carreira, boas ideias renderão bons resultados. A saúde se beneficiará de instantes dedicados ao autocuidado e ao bem-estar. Entre amigos, sua presença acolhedora ajudará a fortalecer vínculos e tornar os encontros mais agradáveis.

Câncer — A Sacerdotisa

Ilustração do signo Câncer, contendo o símbolo do signo com textura de mármore em tons de coral e rosa, formado por duas curvas opostas com pequenos círculos nas pontas, em fundo azul-claro.
O nativo de Câncer vivenciará um dia de maior serenidade e autoconhecimento (Imagem: toywint | Shutterstock)

A carta “A Sacerdotisa” convida você a ouvir mais a própria intuição e a observar situações antes de tomar decisões. No amor, sentimentos profundos poderão surgir, mas talvez seja melhor compreender suas emoções antes de compartilhar tudo o que está pensando. Na carreira, agir com discrição e atenção aos detalhes ajudará a evitar problemas. A saúde pedirá momentos de silêncio e descanso emocional. Entre amigos, procure escutar mais do que falar e respeite sua necessidade de recolhimento.

Leão — Pajem de Espadas

Ilustração do signo Leão, contendo o símbolo do signo com textura de mármore em tons de coral e rosa, formado por um pequeno círculo ligado a uma linha curva que lembra a juba e a cauda do leão, em fundo amarelo-claro.
O nativo de Leão terá a curiosidade e a boa comunicação como grandes aliadas (Imagem: toywint | Shutterstock)

A carta “Pajem de Espadas” o(a) deixa mais curioso, observador e atento às informações que chegam. No amor, uma conversa poderá esclarecer dúvidas, mas cuidado para não transformar detalhes em motivos de desconfiança. Na carreira, mensagens e novas ideias abrirão possibilidades interessantes. A saúde pedirá cuidado com o excesso de pensamentos e com a ansiedade. Entre amigos, evite comentários impulsivos e procure confirmar os fatos antes de tirar conclusões.

Virgem — 8 de Copas

Ilustração do signo Virgem, contendo o símbolo do signo com textura de mármore em tons de coral e rosa, formado por uma letra M com a última perna dobrada e cruzada por um laço, em fundo verde-menta.
O nativo de Virgem poderá seguir rumo a caminhos mais alinhados com o que realmente o faz feliz (Imagem: toywint | Shutterstock)

A carta “8 de Copas” mostra que você poderá sentir necessidade de se afastar de situações que não oferecem mais satisfação emocional. No amor, reconhecer quando uma relação precisa de mudanças será importante para não continuar repetindo padrões desgastantes. Na carreira, talvez seja dia de repensar objetivos e buscar caminhos mais alinhados com seus desejos. A saúde pedirá atenção ao cansaço mental. Entre amigos, respeite o próprio espaço e valorize os vínculos que realmente proporcionam acolhimento.

Libra — 3 de Ouros

Ilustração do signo Libra, contendo o símbolo do signo com textura de mármore em tons de coral e rosa, formado por uma linha com um semicírculo no centro sobre outra linha reta, lembrando os pratos de uma balança, em fundo creme.
O nativo de Libra colherá reconhecimento ao colaborar e trabalhar em parceria (Imagem: toywint | Shutterstock)

A carta “3 de Ouros” favorece alianças, colaboração e construção de resultados importantes. No amor, dividir responsabilidades e trabalhar em conjunto fortalecerá relações e ajudará a criar planos mais consistentes. Na carreira, projetos em equipe poderão trazer reconhecimento e oportunidades. A saúde se beneficiará de uma rotina organizada e do apoio de profissionais quando necessário. Entre amigos, uma conversa renderá ideias interessantes ou até mesmo uma parceria para o futuro.

Escorpião — O Louco

Ilustração do signo Escorpião, contendo o símbolo do signo com textura de mármore em tons de coral e rosa, formado por uma letra M com a última perna terminando em uma seta, como o ferrão do escorpião, em fundo lilás.
O nativo de Escorpião tenderá a se surpreender com encontros inesperados e momentos divertidos (Imagem: toywint | Shutterstock)

A carta “O Louco” traz uma energia de liberdade, espontaneidade e novos começos. No amor, uma surpresa ou encontro inesperado poderá despertar curiosidade e abrir espaço para experiências diferentes. Na carreira, explorar outros caminhos será positivo, desde que você não abandone completamente o planejamento. A saúde se beneficiará de atividades que tragam leveza e movimento. Entre amigos, convites de última hora renderão momentos divertidos e ajudarão a sair da rotina.

Sagitário — 7 de Paus

Ilustração do signo Sagitário, contendo o símbolo do signo com textura de mármore em tons de coral e rosa, formado por uma flecha apontando para cima na diagonal, cruzada por um traço, em fundo cinza-claro.
O nativo de Sagitário poderá usar a determinação para superar desafios e proteger o que valoriza (Imagem: toywint | Shutterstock)

A carta “7 de Paus” mostra que você precisará defender suas escolhas e manter firmeza diante de possíveis desafios. No amor, estabelecer limites será importante para evitar que opiniões externas interfiram em uma relação. Na carreira, sua determinação ajudará a superar a concorrência e proteger projetos relevantes. A saúde pedirá atenção ao desgaste provocado pelo excesso de cobranças. Entre amigos, procure respeitar diferenças sem sentir que precisa justificar todas as suas decisões.

Capricórnio — 8 de Paus

Ilustração do signo Capricórnio, contendo o símbolo do signo com textura de mármore em tons de coral e rosa, formado por uma letra V com a ponta direita terminando em um laço, lembrando a cauda de uma cabra-peixe, em fundo bege.
O nativo de Capricórnio viverá um dia dinâmico, com mais entusiasmo e movimento (Imagem: toywint | Shutterstock)

A carta “8 de Paus” traz movimento, notícias e acontecimentos rápidos. No amor, mensagens ou encontros inesperados poderão agitar a vida afetiva e trazer mais entusiasmo para uma relação. Na carreira, respostas e oportunidades surgirão de maneira acelerada, exigindo agilidade. A saúde pedirá cuidado para que a correria não comprometa o descanso. Entre amigos, convites e novidades transformarão a programação do dia e proporcionarão momentos agradáveis.

Aquário — 2 de Ouros

Ilustração do signo Aquário, contendo o símbolo do signo com textura de mármore em tons de coral e rosa, formado por duas linhas em zigue-zague paralelas que representam ondas de água, em fundo azul-turquesa.
O nativo de Aquário terá a chance de se organizar melhor e aproveitar bons momentos ao lado de quem gosta (Imagem: toywint | Shutterstock)

A carta “2 de Ouros” mostra você tentando equilibrar diferentes compromissos e responsabilidades ao mesmo tempo. No amor, será importante reservar espaço para a vida afetiva e evitar que a correria prejudique a convivência. Na carreira, organização e flexibilidade ajudarão a lidar com mudanças de planos. A saúde pedirá atenção ao cansaço provocado pelo excesso de tarefas. Entre amigos, talvez seja necessário ajustar os horários para conseguir aproveitar os encontros sem deixar de lado suas prioridades.

Peixes — Rainha de Ouros

Ilustração do signo Peixes, contendo o símbolo do signo com textura de mármore em tons de coral e rosa, formado por dois arcos opostos ligados por uma linha horizontal, em fundo verde-água.
O nativo de Peixes vivenciará um dia de estabilidade, acolhimento e segurança emocional (Imagem: toywint | Shutterstock)

A carta “Rainha de Ouros” traz estabilidade, amparo e valorização das pequenas conquistas. No amor, atitudes carinhosas e demonstrações práticas de cuidado ajudarão a fortalecer relações e criar mais segurança emocional. Na carreira, organização e responsabilidade favorecerão resultados concretos. A saúde se beneficiará de uma rotina mais equilibrada e de momentos dedicados ao corpo. Entre amigos, sua presença acolhedora poderá ser importante para alguém que esteja precisando de apoio e orientação.

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