Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/09/2026

Segundo o tarot, o sábado trará uma energia de movimento, encerramentos, novas ideias e necessidade de escolhas mais conscientes. Algumas cartas mostram um dia produtivo e cheio de possibilidades, enquanto outras pedem cuidado com sobrecarga, informações pouco claras e situações que já chegaram ao limite. A melhor maneira de aproveitar as vibrações do dia será unir coragem e estratégia, sabendo quando avançar e quando deixar algo para trás.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 10 de Paus

O cansaço físico e mental do ariano pedirá atenção e momentos de descanso (Imagem: ayanonnon | Shutterstock)

A carta “10 de Paus” alerta para um excesso de responsabilidades e mostra que você pode estar tentando carregar mais peso do que deveria. No amor, não assuma sozinho todas as obrigações da relação, enquanto na carreira será importante organizar prioridades e aprender a delegar. Na saúde, o cansaço físico e mental pedirá atenção e momentos de descanso. Entre amigos, aceite ajuda e evite assumir problemas que pertencem a outras pessoas.

Touro — O Carro

O foco e coragem do taurino na carreira o ajudarão a superar obstáculos (Imagem: ayanonnon | Shutterstock)

A carta “O Carro” coloca Touro em movimento e favorece decisões, iniciativa e avanço em direção aos seus objetivos. No amor, uma atitude mais determinada poderá fazer uma relação evoluir, enquanto na carreira foco e coragem ajudarão a superar obstáculos. Na saúde, movimentar o corpo será uma boa maneira de canalizar a energia do dia. Entre amigos, você poderá assumir a liderança de planos, encontros ou passeios e movimentar a vida social.

Gêmeos — Pajem de Espadas

Uma conversa poderá esclarecer uma dúvida ou revelar um interesse ao geminiano (Imagem: ayanonnon | Shutterstock)

A carta “Pajem de Espadas” traz notícias, mensagens e informações que poderão despertar sua curiosidade. No amor, uma conversa poderá esclarecer uma dúvida ou revelar um interesse, enquanto na carreira novas informações ajudarão você a tomar decisões mais inteligentes. Na saúde, será preciso ter cuidado com o excesso de pensamentos e preocupações. Entre amigos, evite fofocas e interpretações precipitadas, pois uma informação mal compreendida poderá gerar conflitos desnecessários.

Câncer — 10 de Espadas

Uma fase difícil poderá finalmente chegar ao fim na vida do canceriano (Imagem: ayanonnon | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” representa o encerramento de uma situação que já vinha provocado desgaste e mostra que insistir no passado poderá prolongar o sofrimento. No amor, uma relação ou dinâmica poderá chegar ao limite e pedir desapego, enquanto na carreira uma fase difícil poderá finalmente chegar ao fim. Na saúde, o corpo e a mente precisarão de recuperação e descanso. Entre amigos, um afastamento poderá ser necessário para que você deixe para trás vínculos que já não fazem bem.

Leão — Pajem de Copas

Uma ideia criativa poderá trazer entusiasmo para a rotina profissional do leonino (Imagem: ayanonnon | Shutterstock)

A carta “Pajem de Copas” traz delicadeza, romantismo e novidades emocionais. No amor, uma mensagem carinhosa, um convite ou uma aproximação inesperada poderá despertar sentimentos, enquanto na carreira uma ideia criativa poderá trazer entusiasmo para a rotina. Na saúde, momentos de prazer e leveza ajudarão a equilibrar as emoções. Entre amigos, demonstrações de carinho e conversas descontraídas poderão aproximar você de pessoas que fazem bem ao coração.

Virgem — 7 de Espadas

O virginiano deverá conferir informações, documentos e acordos antes de tomar decisões (Imagem: ayanonnon | Shutterstock)

A carta “7 de Espadas” pede estratégia, discrição e atenção ao que acontece nos bastidores. No amor, observe atitudes antes de confiar completamente em promessas, enquanto na carreira confira informações, documentos e acordos antes de tomar decisões. Na saúde, não ignore sinais de cansaço ou desconforto. Entre amigos, preserve sua intimidade e evite participar de fofocas, pois nem tudo o que chegar até você merece ser levado adiante.

Libra — Cavaleiro de Ouros

A dedicação e organização do libriano favorecerão resultados sólidos na carreira (Imagem: ayanonnon | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Ouros” mostra que a constância será mais importante do que a velocidade para alcançar seus objetivos. No amor, atitudes consistentes fortalecerão os vínculos e demonstrarão mais do que grandes promessas, enquanto na carreira dedicação e organização favorecerão resultados sólidos. Na saúde, manter uma rotina equilibrada ajudará a preservar sua disposição. Entre amigos, você poderá valorizar ainda mais relações tranquilas, leais e construídas com confiança.

Escorpião — Ás de Paus

Uma atração intensa poderá surgir ou uma relação ganhar uma dose renovada de paixão na vida do escorpiano (Imagem: ayanonnon | Shutterstock)

A carta “Ás de Paus” acende entusiasmo, desejo e vontade de começar algo novo. No amor, uma atração intensa poderá surgir ou uma relação ganhar uma dose renovada de paixão, enquanto na carreira uma ideia poderá se transformar em um projeto promissor. Na saúde, aproveite a energia para movimentar o corpo e sair da rotina. Entre amigos, convites espontâneos e experiências diferentes poderão trazer animação e novas conexões.

Sagitário — Pajem de Ouros

Pequenas mudanças na rotina poderão produzir bons resultados na saúde do sagitariano (Imagem: ayanonnon | Shutterstock)

A carta “Pajem de Ouros” traz oportunidades de aprendizado, crescimento e construção de algo que poderá se desenvolver aos poucos. No amor, uma nova aproximação poderá começar discretamente, mas mostrar potencial, enquanto na carreira uma proposta, curso ou projeto merecerá atenção. Na saúde, pequenas mudanças na rotina poderão produzir bons resultados. Entre amigos, uma nova pessoa poderá entrar no seu círculo por meio de interesses ou atividades em comum.

Capricórnio — Rainha de Ouros

Cuidar melhor do corpo, da alimentação e do descanso será especialmente importante ao capricorniano (Imagem: ayanonnon | Shutterstock)

A carta “Rainha de Ouros” favorece segurança, praticidade e cuidado com tudo aquilo que sustenta seu bem-estar. No amor, você poderá demonstrar afeto por meio de atitudes concretas, enquanto na carreira organização e competência poderão trazer reconhecimento e estabilidade. Na saúde, cuidar melhor do corpo, da alimentação e do descanso será especialmente importante. Entre amigos, sua presença acolhedora poderá ser procurada por quem precisar de apoio, conselho ou simplesmente um pouco de segurança.

Aquário — 6 de Espadas

Uma mudança de estratégia ou de ambiente poderá trazer alívio profissional ao aquariano (Imagem: ayanonnon | Shutterstock)

A carta “6 de Espadas” indica afastamento de conflitos e passagem para uma fase mais tranquila. No amor, deixar discussões antigas para trás poderá abrir espaço para uma relação mais leve, enquanto na carreira uma mudança de estratégia ou de ambiente poderá trazer alívio. Na saúde, reduzir o estresse será fundamental para recuperar a energia. Entre amigos, você poderá sentir necessidade de se afastar de pessoas ou situações desgastantes e se aproximar de relações que tragam mais paz.

Peixes — Ás de Espadas

Organizar os pensamentos ajudará o pisciano a diminuir a tensão mental e melhorar sua disposição (Imagem: ayanonnon | Shutterstock)

A carta “Ás de Espadas” traz clareza, decisões e verdades capazes de colocar fim a dúvidas. No amor, uma conversa sincera poderá definir os rumos de uma relação, enquanto na carreira uma ideia ou decisão objetiva poderá abrir um caminho importante. Na saúde, organizar os pensamentos ajudará a diminuir a tensão mental e melhorar sua disposição. Entre amigos, falar com transparência poderá resolver mal-entendidos e mostrar quais vínculos realmente são baseados em confiança.