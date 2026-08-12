Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/08/2026

Para a quarta-feira, o tarot revela uma combinação de mudanças, descobertas e novas possibilidades. Algumas cartas indicam encerramentos necessários e reviravoltas, enquanto outras apontam para força, criatividade e oportunidades de crescimento. A energia do dia favorecerá quem conseguir deixar para trás o que não faz mais sentido e se abrir para novos caminhos.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 7 de Copas

Áries poderá encontrar boas oportunidades ao analisar as possibilidades com calma (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “7 de Copas” mostra que o dia poderá trazer muitas possibilidades, mas nem todas serão tão promissoras quanto parecem. No amor, evite alimentar expectativas sem ter clareza sobre os sentimentos envolvidos. Na carreira, será importante analisar propostas com cuidado antes de escolher um caminho. Sua saúde pedirá atenção ao excesso de pensamentos e à dificuldade de relaxar. Entre amigos, não tire conclusões precipitadas e procure observar as atitudes antes de confiar plenamente.

Touro — Rainha de Paus

Touro estará mais confiante e poderá se destacar pela iniciativa (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Rainha de Paus” destaca autoconfiança, magnetismo e coragem para se posicionar. No amor, sua segurança e espontaneidade poderão aumentar a atração e fortalecer a relação. Na carreira, sua iniciativa será percebida e poderá render reconhecimento. Sua saúde se beneficiará de atividades que tragam disposição e prazer. Entre amigos, sua presença estará marcante e você poderá assumir naturalmente um papel de liderança.

Gêmeos — A Morte

Gêmeos terá a chance de encerrar ciclos desgastantes e abrir espaço para mudanças mais positivas (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Morte” anuncia o encerramento de uma fase e a necessidade de abrir espaço para o novo. No amor, deixar para trás padrões desgastantes permitirá viver relações mais saudáveis. Na carreira, uma mudança poderá representar o início de uma etapa mais promissora. Sua saúde pedirá renovação de hábitos e abandono daquilo que vem prejudicando seu bem-estar. Entre amigos, algumas relações poderão se transformar, aproximando você de pessoas mais alinhadas ao seu momento atual.

Câncer — Cavaleiro de Espadas

Câncer contará com agilidade e sinceridade para resolver pendências e esclarecer situações importantes (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Espadas” revela que o dia será marcado por rapidez, decisões e conversas que não poderão mais ser adiadas. No amor, uma conversa franca poderá esclarecer dúvidas, mas cuidado para não falar de maneira impulsiva. Na carreira, sua agilidade ajudará a resolver pendências e aproveitar oportunidades. Sua saúde pedirá atenção à ansiedade e ao excesso de tensão. Entre amigos, seja sincero(a), mas procure escolher as palavras para evitar conflitos desnecessários.

Leão — A Torre

Leão poderá transformar acontecimentos inesperados em uma oportunidade de enxergar as situações com mais clareza (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Torre” indica uma reviravolta capaz de mudar a maneira como você enxerga determinada situação. No amor, uma revelação ou mudança inesperada poderá romper padrões antigos e trazer mais verdade para a relação. Na carreira, imprevistos exigirão jogo de cintura. Sua saúde pedirá cuidado com o estresse e a necessidade de controlar tudo. Entre amigos, uma situação inesperada poderá revelar quem realmente está ao seu lado.

Virgem — A Força

Virgem precisará agir com carinho e segurança para fortalecer os vínculos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Força” mostra que equilíbrio, coragem e autocontrole serão seus maiores aliados. No amor, agir com carinho e segurança fortalecerá os vínculos. Na carreira, sua persistência ajudará a superar obstáculos sem precisar entrar em disputas. Sua saúde tenderá a responder bem a uma rotina equilibrada e ao controle do estresse. Entre amigos, sua postura madura poderá ajudar a resolver uma situação delicada e fortalecer relações importantes.

Libra — 10 de Ouros

Libra poderá conquistar mais estabilidade e segurança, além de colher resultados dos esforços realizados (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “10 de Ouros” favorece estabilidade, segurança e conquistas duradouras. No amor, o dia será positivo para fortalecer compromissos e fazer planos. Na carreira, os esforços anteriores poderão trazer resultados concretos e maior segurança financeira. Sua saúde se beneficiará de uma rotina estável e organizada. Entre amigos e familiares, encontros e demonstrações de carinho reforçarão a sensação de pertencimento.

Escorpião — O Mago

Escorpião terá criatividade e iniciativa para transformar ideias em realidade e criar novas oportunidades (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “O Mago” mostra poder de iniciativa, criatividade e capacidade de transformar ideias em realidade. No amor, você terá recursos para renovar a relação ou tomar a iniciativa diante de alguém que desperta seu interesse. Na carreira, sua habilidade poderá abrir portas e criar oportunidades. Sua saúde melhorará quando você assumir uma postura mais ativa diante do próprio bem-estar. Entre amigos, uma conversa ou ideia sua poderá dar início a um projeto interessante.

Sagitário — O Louco

Sagitário poderá viver momentos agradáveis e encontrar oportunidades ao seguir por caminhos diferentes (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “O Louco” o(a) convida a experimentar o novo sem carregar o peso de experiências passadas. No amor, uma atitude espontânea poderá trazer uma surpresa agradável. Se estiver solteiro(a), um encontro inesperado poderá despertar curiosidade. Na carreira, arriscar em um caminho diferente poderá abrir oportunidades, desde que você não abandone completamente o planejamento. Sua saúde pedirá leveza e movimento. Entre amigos, convites de última hora poderão render momentos memoráveis.

Capricórnio — 6 de Copas

Capricórnio poderá se reconectar com experiências do passado (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “6 de Copas” indica nostalgia, reencontros e uma conexão forte com experiências do passado. No amor, alguém conhecido poderá reaparecer ou uma lembrança importante poderá influenciar seus sentimentos. Na carreira, experiências anteriores o(a) ajudarão a resolver uma questão atual. Sua saúde melhorará quando você resgatar atividades que proporcionam conforto e bem-estar. Entre amigos, reencontros e conversas sobre o passado poderão despertar boas lembranças.

Aquário — A Estrela

Aquário contará com esperança e inspiração para renovar a motivação e confiar mais nos próximos passos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Estrela” revela esperança, inspiração e renovação para diferentes áreas da vida. No amor, o dia favorecerá relações mais leves, sinceras e conectadas. Na carreira, uma oportunidade poderá reacender sua motivação e confiança no futuro. Sua saúde tenderá a melhorar quando você cultivar pensamentos positivos e respeitar seus limites. Entre amigos, pessoas que acreditam em você estarão presentes para incentivar seus próximos passos.

Peixes — 5 de Paus

Peixes poderá usar a competitividade como estímulo para demonstrar suas capacidades (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “5 de Paus” mostra que o dia poderá trazer divergências, competição e situações que exigirão jogo de cintura. No amor, pequenas discussões poderão surgir por diferenças de opinião. Na carreira, a concorrência poderá estimulá-lo(a) a mostrar melhor suas capacidades. Sua saúde pedirá atenção ao estresse e à necessidade de desacelerar. Entre amigos, não transforme opiniões diferentes em grandes conflitos e escolha suas batalhas com sabedoria.