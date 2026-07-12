Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/07/2026

O equilíbrio entre razão e emoção será a chave para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades deste domingo. Algumas cartas do tarot falam sobre encerramentos necessários, enquanto outras indicam crescimento, estabilidade e fortalecimento das relações. A mensagem é clara: agir com maturidade e manter o coração aberto permitirá transformar experiências em aprendizados valiosos.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Pajem de Copas

Os arianos poderão se deparar com boas surpresas e demonstrações sinceras de carinho (Imagem: Ka_Li | Shutterstock)

Segundo a carta “Pajem de Copas”, o domingo favorecerá boas surpresas e demonstrações sinceras de carinho. No amor, uma conversa delicada ou um convite inesperado poderá aproximá-lo(a) ainda mais de quem ama ou despertar um novo interesse. Na carreira, sua criatividade será um diferencial para encontrar soluções e conquistar espaço. A saúde melhorará quando você aprender a expressar melhor as suas emoções. Entre amigos, momentos leves e descontraídos renovarão a energia e fortalecerão os vínculos.

Touro — 10 de Copas

Felicidade e harmonia marcarão os relacionamentos dos taurinos (Imagem: Ka_Li | Shutterstock)

A carta “10 de Copas” anuncia harmonia, felicidade e realização nas relações. No amor, o dia favorecerá união, cumplicidade e planos; se estiver solteiro(a), poderá viver encontros promissores. Na carreira, o apoio de colegas e um ambiente mais acolhedor contribuirão para bons resultados. A sua saúde se fortalecerá quando encontrar o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Nas amizades, encontros e celebrações trarão alegria e reforçarão laços importantes.

Gêmeos — O Imperador

Disciplina e responsabilidade se mostrarão essenciais no domingo dos geminianos (Imagem: Ka_Li | Shutterstock)

A carta “O Imperador” pede disciplina, responsabilidade e confiança nas próprias decisões. No amor, estabilidade e segurança fortalecerão a relação, caso exista espaço para o diálogo. Na carreira, sua capacidade de liderança e organização tenderá a render reconhecimento e novas responsabilidades. Sua saúde melhorará quando você mantiver uma rotina equilibrada e evitar excessos. Entre amigos, uma postura firme ajudará a conquistar respeito e transmitir segurança.

Câncer — 4 de Espadas

O ideal será que os cancerianos aproveitem o domingo para descansar e investir em conversas tranquilas (Imagem: Ka_Li | Shutterstock)

De acordo com a carta “4 de Espadas”, será necessário desacelerar e recuperar as energias antes de seguir adiante. No amor, respeitar seu tempo e o da pessoa amada evitará desgastes desnecessários. Na carreira, uma pausa estratégica ajudará a reorganizar prioridades e enxergar soluções com mais clareza. Em relação à saúde, o ideal será investir no descanso, em um sono de qualidade e em momentos de silêncio. Entre amigos, conversas tranquilas se mostrarão mais valiosas do que grandes movimentações.

Leão — 10 de Espadas

O domingo dos leoninos será marcado por encerramentos necessários (Imagem: Ka_Li | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” marca o encerramento de um ciclo que não tinha mais espaço para crescer. No amor, antigas dores ou conflitos poderão finalmente ficar para trás, permitindo recomeços mais saudáveis. No setor profissional, um desafio importante chegará ao fim, abrindo caminho para novas oportunidades. Sua saúde melhorará quando você liberar o peso emocional acumulado e respeitar seu processo de recuperação. Nas amizades, procure valorizar quem permaneceu ao seu lado durante os períodos difíceis.

Virgem — 5 de Espadas

Os virginianos precisarão escolher com cuidado quais batalhas enfrentar (Imagem: Ka_Li | Shutterstock)

A carta “5 de Espadas” aconselha a escolher cuidadosamente quais batalhas enfrentar. No amor, evite disputas desnecessárias, preservando a harmonia e fortalecendo o relacionamento. Na carreira, ações diplomáticas serão mais produtivas do que conflitos ou disputas de ego. Sua saúde pedirá atenção ao estresse e à tensão mental provocados por cobranças excessivas. Entre amigos, o diálogo sincero ajudará a evitar mal-entendidos.

Libra — A Imperatriz

O domingo propiciará abundância e bem-estar para a vida dos librianos (Imagem: Ka_Li | Shutterstock)

Conforme a carta “A Imperatriz”, o domingo favorecerá o crescimento, a abundância e o bem-estar. No amor, carinho, romantismo e cumplicidade fortalecerão os vínculos, criando momentos especiais. Na carreira, a criatividade e a dedicação poderão trazer reconhecimento e prosperidade. Sua saúde melhorará quando você cuidar de si com mais carinho e valorizar o autocuidado. Em relação às amizades, a sua generosidade aproximará pessoas sinceras e tornará os encontros mais prazerosos.

Escorpião — Rainha de Espadas

A inteligência e a boa comunicação dos escorpianos favorecerão diversas áreas da vida (Imagem: Ka_Li | Shutterstock)

A carta “Rainha de Espadas” destaca lucidez, inteligência e comunicação objetiva. No amor, a sinceridade será essencial para resolver questões pendentes e fortalecer a confiança. Na carreira, sua capacidade de análise e tomada de decisão favorecerá avanços importantes. Sua saúde irá melhorar a partir do momento em que organizar os pensamentos e evitar alimentar preocupações desnecessárias. Entre amigos, seus conselhos se mostrarão valiosos para quem buscar orientação.

Sagitário — Cavaleiro de Ouros

A persistência será a maior aliada dos sagitarianos neste domingo (Imagem: Ka_Li | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Ouros” indica que a persistência será a sua maior aliada. No amor, pequenos gestos de dedicação fortalecerão a relação, demonstrando compromisso verdadeiro. Na carreira, o seu esforço contínuo começará a render frutos, aproximando-o(a) de objetivos importantes. Sua saúde melhorará quando você mantiver disciplina nos hábitos diários e respeitar seu ritmo. Entre amigos, a confiança construída ao longo do tempo fortalecerá ainda mais os laços.

Capricórnio — 7 de Copas

Embora o dia traga diversas possibilidades para a vida dos capricornianos, eles precisarão fazer escolhas cautelosas (Imagem: Ka_Li | Shutterstock)

Segundo a carta “7 de Copas”, o domingo trará muitas possibilidades, mas também exigirá discernimento para escolher o melhor caminho. No amor, evite criar expectativas irreais e procure enxergar a situação com clareza. Na carreira, novas oportunidades poderão surgir. Contudo, busque analisar cada proposta antes de tomar uma decisão definitiva. Sua saúde melhorará quando você evitar sobrecarga mental e organizar suas prioridades. Nas amizades, boas conversas ajudarão a colocar as ideias no lugar.

Aquário — Rei de Espadas

Os aquarianos poderão contar com planejamento e objetividade em diversos setores da vida (Imagem: Ka_Li | Shutterstock)

A carta “Rei de Espadas” favorece decisões inteligentes, planejamento e objetividade. No amor, conversas francas fortalecerão a confiança e eliminarão dúvidas. No setor profissional, sua capacidade estratégica será reconhecida, podendo abrir portas para novos desafios. Sua saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre razão e descanso, evitando excesso de preocupações. Entre amigos, sua clareza ao aconselhar será muito apreciada.

Peixes — 9 de Espadas

Será importante que os piscianos não permitam que algumas preocupações se tornem maiores do que realmente são (Imagem: Ka_Li | Shutterstock)

De acordo com a carta “9 de Espadas”, algumas preocupações poderão parecer maiores do que realmente são. No amor, não deixe que medos ou inseguranças prejudiquem uma relação que poderá ser fortalecida pelo diálogo. Na carreira, evite antecipar problemas e concentre sua energia naquilo que está ao seu alcance resolver. Sua saúde pedirá atenção ao sono, à ansiedade e ao bem-estar emocional. Entre amigos, compartilhar o que sente poderá aliviar o peso das preocupações e trazer novas perspectivas.