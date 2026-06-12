Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/06/2026

A sexta-feira trará uma combinação entre movimento, escolhas e amadurecimento emocional. Algumas cartas do tarot indicam encontros, crescimento e novas oportunidades, enquanto outras mostram que será preciso administrar melhor a energia e evitar carregar mais peso do que o necessário. O dia convidará a confiar no fluxo da vida, sem deixar de agir com consciência.

Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 7 de Espadas

O dia do ariano pedirá mais estratégia e sinceridade para lidar com desafios e fortalecer relações importantes (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

O dia pedirá mais estratégia e menos impulsividade diante de situações delicadas, revela a carta “7 de Espadas”. No amor, evite guardar sentimentos ou tentar resolver tudo sozinho(a), pois a transparência tenderá a aproximar mais do que o silêncio. Na carreira, agir com inteligência e discrição poderá evitar desgastes desnecessários. Sua saúde emocional melhorará quando você parar de carregar preocupações escondidas. Entre amigos, escolha bem em quem confiar e valorize relações genuínas.

Touro — 10 de Ouros

Para o taurino, a energia favorecerá estabilidade, segurança e resultados positivos construídos com dedicação (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

A energia do dia, conforme a carta “10 de Ouros”, favorecerá estabilidade, segurança e sensação de construção sólida. No amor, haverá desejo de fortalecer vínculos e pensar no futuro ao lado de quem faz sentido para sua vida. Na carreira, esforços realizados anteriormente poderão começar a mostrar resultados concretos. Sua saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre produtividade e momentos de prazer. Entre amigos e familiares, a sexta-feira será ideal para encontros acolhedores e conexões verdadeiras.

Gêmeos — Ás de Copas

Sentimentos, conexões e novas oportunidades ganharão destaque ao longo do dia do geminiano (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

A carta “Ás de Copas” anuncia abertura emocional, renovação e sentimentos florescendo. No amor, o coração estará mais receptivo, e encontros especiais ou momentos de conexão poderão ganhar destaque. Na carreira, sua criatividade e empatia ajudarão a criar oportunidades interessantes. Sua saúde emocional melhorará quando você se permitir sentir sem tentar racionalizar tudo. Entre amigos, conversas sinceras e demonstrações de carinho tornarão o dia mais leve.

Câncer — 2 de Ouros

Para o canceriano, será necessário equilibrar responsabilidades e emoções para evitar sobrecargas (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

O dia pedirá equilíbrio para administrar emoções, responsabilidades e desejos pessoais, alerta a carta “2 de Ouros”. No amor, será importante encontrar espaço para cuidar da relação sem se esquecer das próprias necessidades. Na carreira, mudanças ou tarefas simultâneas exigirão adaptação e flexibilidade. Sua saúde melhorará quando você evitar sobrecargas e respeitar seu ritmo. Entre amigos, a sexta-feira favorecerá encontros leves e momentos de descontração.

Leão — 3 de Paus

O dia do leonino favorecerá crescimento, expansão e avanços em projetos e relacionamentos (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

A carta “3 de Paus” mostra expansão, crescimento e visão de futuro. No amor, você poderá perceber que a relação está evoluindo ou abrindo espaço para experiências novas e estimulantes. Na carreira, projetos começarão a ganhar forma, e novas possibilidades surgirão no horizonte. Sua saúde emocional melhorará quando você deixar de focar apenas o presente e se conectar com seus objetivos maiores. Entre amigos, boas trocas e novos contatos poderão trazer oportunidades.

Virgem — Rainha de Ouros

Para o virginiano, estabilidade, bem-estar e reconhecimento poderão surgir por meio da organização e do comprometimento (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

A carta “Rainha de Ouros” revela estabilidade, autocuidado e construção de bem-estar. No amor, você tenderá a buscar relações mais seguras, acolhedoras e baseadas na confiança. Na carreira, seu comprometimento e senso prático poderão gerar reconhecimento e resultados consistentes. Sua saúde melhorará quando você respeitar seu corpo e criar momentos de conforto e descanso. Entre amigos, sua presença será vista como apoio e equilíbrio.

Libra — Rei de Espadas

Clareza mental e decisões bem planejadas ajudarão o libriano a alcançar melhores resultados (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

O dia pedirá racionalidade e clareza para lidar com decisões importantes, alerta a carta “Rei de Espadas”. No amor, conversas honestas ajudarão a resolver dúvidas e fortalecer relações verdadeiras. Na carreira, sua inteligência estratégica será um diferencial para conduzir projetos e negociações. Sua saúde emocional melhorará quando você evitar o excesso de preocupação e organizar melhor os pensamentos. Entre amigos, conselhos e diálogos profundos poderão trazer aprendizados.

Escorpião — Pajem de Paus

Novidades, criatividade e experiências diferentes trarão entusiasmo e renovação para o escorpiano (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

A energia do dia favorecerá movimento, curiosidade e vontade de experimentar algo diferente, mostra a carta “Pajem de Paus”. No amor, novidades ou mudanças inesperadas poderão despertar emoções positivas. Na carreira, ideias criativas e projetos novos ganharão espaço. Sua saúde melhorará quando você se permitir sair da rotina e buscar atividades que despertem entusiasmo. Entre amigos, o clima será leve, divertido e cheio de descobertas.

Sagitário — 5 de Paus

Para o sagitariano, desafios e divergências exigirão paciência, diálogo e maturidade emocional (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

O dia poderá trazer, conforme a carta “5 de Paus”, divergências ou situações que exigirão mais paciência do que rapidez. No amor, diferenças de opinião poderão surgir, mas servirão para fortalecer o entendimento se houver diálogo. Na carreira, desafios e competição poderão estimular seu crescimento. Sua saúde emocional melhorará quando você aprender a não transformar tudo em disputa. Entre amigos, escutar antes de reagir fará diferença.

Capricórnio — 10 de Paus

O dia do capricorniano pedirá organização, descanso e divisão de responsabilidades para evitar desgastes (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

A carta “10 de Paus” mostra um dia de responsabilidades acumuladas e necessidade de reorganização. No amor, tente dividir preocupações em vez de carregar tudo sozinho(a). Na carreira, seu comprometimento continuará alto, mas será importante evitar excessos para não gerar desgaste. Sua saúde pedirá mais descanso e atenção ao corpo. Entre amigos, permita-se aceitar apoio e diminuir cobranças internas.

Aquário — A Roda da Fortuna

Mudanças positivas e oportunidades inesperadas poderão abrir novos caminhos para o aquariano (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

Segundo a carta “A Roda da Fortuna”, o dia trará mudanças, movimento e oportunidades inesperadas. No amor, acontecimentos poderão surpreender e mostrar que algumas histórias entrarão em novos ciclos. Na carreira, situações que pareciam paradas começarão a se movimentar de forma positiva. Sua saúde emocional melhorará quando você aceitar que nem tudo precisa estar sob controle. Entre amigos, encontros inesperados e boas coincidências prometem renovar suas energias.

Peixes — O Enforcado

A reflexão e a paciência serão fundamentais para o pisciano enxergar situações sob uma nova perspectiva (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

A carta “O Enforcado” convida à pausa, à reflexão e à mudança de perspectiva. No amor, talvez seja necessário desacelerar as expectativas e observar melhor os sentimentos envolvidos. Na carreira, algumas respostas virão quando você parar de forçar resultados e permitir que as situações amadureçam. Sua saúde emocional melhorará quando você respeitar seus próprios tempos. Entre amigos, escutar mais e agir menos poderá trazer respostas importantes.