Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/05/2026

A terça-feira trará uma energia de ajustes emocionais, amadurecimento e necessidade de escolhas mais conscientes. Algumas cartas do tarot indicam reconhecimento e crescimento, enquanto outras pedem cautela com desgastes emocionais, conflitos e encerramentos. O dia favorecerá quem conseguir agir com equilíbrio, sem ignorar os próprios sentimentos.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Pajem de Espadas

O dia poderá trazer notícias inesperadas e conversas importantes ao ariano (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Segundo a carta “Pajem de Espadas”, o dia poderá trazer notícias inesperadas, conversas importantes e uma necessidade maior de observar antes de agir. No amor, evite conclusões precipitadas ou excesso de desconfiança. Na carreira, sua mente estará rápida, favorecendo ideias e soluções criativas, mas será importante manter o foco. A saúde emocional pedirá menos ansiedade e excesso de pensamentos. Entre amigos, alguém poderá trazer informações importantes ou provocar reflexões inesperadas.

Touro — 6 de Paus

O taurino tenderá a se sentir mais valorizado e reconhecido (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

A carta “6 de Paus” mostra que você tenderá a se sentir mais valorizado(a) e reconhecido(a), principalmente no trabalho e em questões pessoais que vinham exigindo esforço. No amor, a autoestima mais elevada favorecerá aproximações e momentos mais leves. A saúde ganhará mais disposição, mas será importante ter cuidado com exageros e excesso de compromissos. Entre amigos e família, o clima será de apoio e celebração. O tarot mostra vitórias chegando aos poucos.

Gêmeos — A Temperança

O dia pedirá equilíbrio emocional e calma ao geminiano (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

A carta “A Temperança” indica que o dia pedirá equilíbrio emocional e mais calma diante das situações que não poderão ser resolvidas imediatamente. No amor, conversas tranquilas tenderão a fortalecer vínculos e diminuir tensões. Na carreira, agir com paciência será mais produtivo do que tentar acelerar resultados. A saúde melhorará quando você desacelerar a mente e respeitar seu ritmo. Entre amigos, será um ótimo momento para reencontros e trocas mais sinceras.

Câncer — 5 de Ouros

O canceriano poderá sentir um certo desgaste emocional ou sensação de carência (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

A carta “5 de Ouros” mostra que você poderá sentir um certo desgaste emocional ou sensação de carência, principalmente em assuntos afetivos e financeiros. No amor, tente não alimentar pensamentos de abandono ou insegurança. Na carreira, o dia pedirá cautela com gastos e mais confiança na sua capacidade. A saúde emocional merecerá atenção especial, principalmente em relação ao cansaço mental. Entre amigos, não tenha medo de pedir apoio se sentir necessidade.

Leão — 2 de Paus

O dia do leonino favorecerá o planejamento e decisões importantes sobre o futuro (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Segundo a carta “2 de Paus”, o dia favorecerá planejamento e decisões importantes sobre o futuro. No amor, você poderá sentir necessidade de avaliar melhor o rumo de uma relação ou abrir espaço para algo novo. Na carreira, oportunidades interessantes começarão a surgir, exigindo mais coragem para sair da zona de conforto. A saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre responsabilidades e lazer. Entre amigos, conversas sobre planos e sonhos poderão trazer inspiração.

Virgem — O Imperador

O virginiano tenderá a sentir necessidade de assumir mais controle da própria vida (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

A carta “O Imperador” indica que você tenderá a sentir necessidade de assumir mais controle da própria vida e organizar melhor suas prioridades. No amor, será importante estabelecer limites claros e agir com mais maturidade emocional. Na carreira, o dia favorecerá liderança, estabilidade e decisões estratégicas. A saúde pedirá cuidado com excesso de rigidez e autocobrança. Entre amigos e família, sua postura firme poderá servir de apoio para outras pessoas.

Libra — O Sol

O dia trará leveza, clareza e sensação de renovação emocional ao libriano (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Segundo a carta “O Sol”, o dia trará leveza, clareza e sensação de renovação emocional. No amor, haverá espaço para aproximação, felicidade e momentos mais sinceros. Na carreira, boas notícias ou reconhecimento poderão trazer mais confiança. A saúde ganhará mais vitalidade e disposição física. Entre amigos e família, o clima será harmonioso e divertido. O tarot mostra um momento extremamente positivo para você.

Escorpião — Cavaleiro de Ouros

O dia favorecerá a vida financeira e profissional do escorpiano (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Ouros” mostra que o dia favorecerá estabilidade e construção gradual, principalmente na vida financeira e profissional. No amor, as relações tenderão a se fortalecer por meio de atitudes concretas e segurança emocional. A saúde melhorará quando você respeitar melhor sua rotina e seus limites físicos. Entre amigos, você poderá preferir relações mais tranquilas e verdadeiras. O tarot mostra progresso lento, mas consistente.

Sagitário — 5 de Espadas

O dia pedirá ao sagitariano cuidado com discussões, impulsividade e desgaste emocional (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Conforme a carta “5 de Espadas”, o dia pedirá cuidado com discussões, impulsividade e desgaste emocional desnecessário. No amor, evite querer vencer debates ou insistir em situações que estão desgastadas. Na carreira, conflitos de opinião poderão surgir, exigindo mais diplomacia. A saúde emocional poderá oscilar caso você acumule irritação. Entre amigos, escolha suas batalhas e preserve sua energia.

Capricórnio — 10 de Espadas

Na carreira, o capricorniano deverá aceitar o fim de ciclos para abrir espaço ao novo (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” mostra que você poderá sentir que algo chegou ao limite, principalmente emocionalmente ou em situações que vinham causando desgaste há bastante tempo. No amor, encerramentos ou mudanças poderão trazer tristeza inicial, mas também libertação. Na carreira, será importante aceitar o fim de ciclos para abrir espaço ao novo. A saúde pedirá descanso e menos excesso de preocupação. Entre amigos, algumas conexões poderão naturalmente se afastar.

Aquário — Rei de Paus

O dia favorecerá a liderança, a criatividade e a coragem do aquariano para tomar decisões importantes (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Segundo a carta “Rei de Paus”, o dia favorecerá liderança, criatividade e coragem para tomar decisões importantes. No amor, você tenderá a demonstrar mais confiança e intensidade emocional. Na carreira, será um excelente dia para assumir protagonismo e mostrar suas ideias. A saúde melhorará quando você canalizar sua energia de forma produtiva. Entre amigos e família, sua presença será marcante e inspiradora.

Peixes — 8 de Copas

O pisciano poderá sentir necessidade de se afastar de situações que não fazem sentido emocionalmente (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Conforme a carta “8 de Copas”, você poderá sentir necessidade de se afastar de situações que não fazem mais sentido emocionalmente. No amor, o tarot fala sobre desapego e busca por algo mais verdadeiro. Na carreira, talvez seja o momento de abandonar projetos ou ambientes que não fazem mais você feliz. A saúde emocional melhorará quando você aceitar mudanças em vez de resistir a elas. Entre amigos, algumas relações poderão perder espaço naturalmente.