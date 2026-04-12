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Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 12/04/26 07h06
O domingo será um dia que favorecerá quem agir com consciência e propósito (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock)

O domingo trará uma energia de renovação, clareza e novas oportunidades. Muitas cartas da tarot indicam recomeços, decisões importantes e conexões significativas, enquanto outras pedem atenção a conflitos e impulsos. O dia favorecerá quem agir com consciência e propósito.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Julgamento

Ilustração do signo Áries, com a figura de um carneiro curvado com chifres, desenhado em azul sobre fundo azul-claro
O dia do ariano favorecerá decisões importantes (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Será um dia de despertar e virada, conforme a carta “O Julgamento”. O domingo favorecerá decisões importantes e a consciência sobre caminhos que precisam ser transformados.

Touro — Pajem de Copas

Ilustração do signo Touro, representado por um touro robusto com chifres curvados e corpo em tons de azul sobre fundo claro.
Um convite ou mensagem poderá trazer leveza ao taurino (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

A carta “Pajem de Copas” indica que haverá sensibilidade e boas surpresas emocionais. Um convite ou uma mensagem poderá trazer leveza ao seu dia.

Gêmeos — A Estrela

Ilustração do signo Gêmeos, com duas figuras humanas azuis sentadas de costas uma para a outra, sobre fundo azul-claro
O dia trará leveza, fé e confiança no futuro ao geminiano (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

A carta “A Estrela” indica que haverá esperança e renovação. O dia trará leveza, fé e confiança no futuro. Confie no processo.

Câncer — Ás de Espadas

Ilustração do signo Câncer, com um caranguejo azul de pinças levantadas, sobre fundo azul-claro
O dia do canceriano favorecerá decisões importantes e conversas diretas (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

A carta “Ás de Espadas” indica que haverá clareza e verdade. O dia favorecerá decisões importantes e conversas diretas. Corte ilusões.

Leão — Ás de Ouros

Ilustração do signo Leão, com um leão azul, sobre fundo azul-claro
O dia do leonino favorecerá o crescimento financeiro (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” mostra que surgirá uma nova oportunidade no campo material. O dia favorecerá o crescimento financeiro e novos projetos.

Virgem — A Temperança

Ilustração do signo Virgem, com uma mulher azul ajoelhada segurando uma flor, sobre fundo azul-claro
O virginiano precisará ter paciência e moderação neste dia (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Haverá equilíbrio e harmonia, pois a carta “A Temperança” pede paciência e moderação. Tudo tenderá a se ajustar.

Libra — 2 de Paus

Ilustração do signo Libra, com uma balança azul em equilíbrio, sobre fundo azul-claro.
O dia favorecerá decisões estratégicas e novos caminhos ao libriano (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

A carta “2 de Paus” indica que haverá planejamento e visão de futuro. O dia favorecerá decisões estratégicas e novos caminhos.

Escorpião — O Louco

Ilustração do signo Escorpião, com um escorpião azul sobre fundo azul-claro
O escorpiano sentirá mais coragem para se jogar em algo novo (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Um novo ciclo começará, trazendo liberdade. A carta “O Louco” indica coragem para se jogar em algo novo. Confie no seu instinto.

Sagitário — Rei de Espadas

Ilustração do signo Sagitário, com um arqueiro azul posicionada para disparar uma flecha, sobre fundo azul-claro
O dia pedirá decisões racionais e comunicação direta ao sagitariano (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

A carta “Rei de Espadas” indica que haverá clareza e posicionamento firme. O dia pedirá decisões racionais e comunicação direta.

Capricórnio — 9 de Ouros

Ilustração do signo Capricórnio, com uma criatura azul de corpo de cabra e cauda de peixe, sobre fundo azul-claro
O dia favorecerá a satisfação pessoal do capricorniano (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

A carta “9 de Ouros” indica que haverá independência e realização. O dia favorecerá a satisfação pessoal e a valorização do que você conquistou.

Aquário — 2 de Copas

Ilustração do signo Aquário, com uma figura em azul despejando água de um jarro, sobre fundo azul-claro
O dia favorecerá as parcerias do aquariano (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

A carta “2 de Copas” indica que haverá conexões importantes. O dia favorecerá parcerias, reconciliações e momentos de afeto.

Peixes — 5 de Paus

Ilustração do signo Peixes, com dois peixes em azul nadando em sentidos opostos, sobre fundo azul-claro
O pisciano precisará ter cuidado com disputas desnecessárias (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)

Pequenos conflitos poderão surgir. A carta “5 de Paus” pede cuidado com disputas desnecessárias e excesso de competitividade.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

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