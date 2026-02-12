Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/02/2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta quinta-feira, o dia marcará muitas revelações internas, verdades ditas sem rodeios e mudanças que pedirão maturidade emocional. As cartas do tarot mostram que as energias nos convidarão à consciência, mesmo quando isso passar por desconfortos. Nem tudo será fácil, mas tudo poderá ser transformador.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 9 de Espadas

Os nativos de Áries poderão enfrentar inquietações e pensamentos acelerados que afetarão sua paz (Imagem: vip2807 | Shutterstock)

Pensamentos acelerados e preocupações poderão roubar sua paz. A carta “9 de Espadas” fala mais da mente do que da realidade. Por isso, você deverá evitar alimentar culpas ou cenários catastróficos. Conversar, escrever ou simplesmente descansar poderá aliviar muito mais do que você imagina.

Touro — A Torre

Os nativos de Touro passarão por mudanças inesperadas que exigirão desapego emocional (Imagem: vip2807 | Shutterstock)

Mudanças inesperadas pedirão desapego. A carta “A Torre” derruba o que não tem base sólida, mas abre espaço para algo mais verdadeiro. Poderá doer em um primeiro momento, porém essa quebra virá para libertar. Resistir apenas prolongará o desconforto.

Gêmeos — O Eremita

Os nativos de Gêmeos viverão um dia de reflexão, silêncio e decisões conscientes (Imagem: vip2807 | Shutterstock)

O dia pedirá silêncio, reflexão e menos ruído externo. A carta “O Eremita” convida você a ouvir a própria voz antes de buscar respostas fora. A quinta-feira será ideal para decisões conscientes, estudos e escolhas feitas com calma.

Câncer — O Sol

Os nativos de Câncer experimentarão clareza, alegria e fortalecimento de vínculos (Imagem: vip2807 | Shutterstock)

Clareza, alegria e boas notícias iluminarão seu dia. A carta “O Sol” indica leveza emocional, confiança e sensação de acolhimento. Você deverá aproveitar para se expor mais, celebrar conquistas e fortalecer vínculos importantes.

Leão — 5 de Paus

Os nativos de Leão poderão enfrentar disputas e conflitos desnecessários (Imagem: vip2807 | Shutterstock)

Conflitos de ego ou disputas desnecessárias poderão surgir. A carta “5 de Paus” alerta para o excesso de competição. Nem toda batalha precisará ser vencida — algumas apenas drenarão energia. Você deverá escolher onde realmente valerá a pena se posicionar.

Virgem — 2 de Paus

Os nativos de Virgem estarão divididos entre segurança e novos caminhos (Imagem: vip2807 | Shutterstock)

Você estará dividido(a) entre o que conhece e o que deseja explorar. A carta “2 de Paus” indica planejamento e visão de futuro. Será um bom dia para pensar estrategicamente, traçar metas e decidir qual caminho deseja desenvolver a médio prazo.

Libra — Rei de Espadas

Os nativos de Libra tomarão decisões com racionalidade e firmeza (Imagem: vip2807 | Shutterstock)

Racionalidade, clareza e comunicação direta marcarão o seu dia. A carta “Rei de Espadas” pede decisões baseadas na verdade, e não na emoção do momento. Será um excelente dia para conversas importantes, acordos e posicionamentos firmes, sem que você perca a elegância.

Escorpião — 6 de Copas

Os nativos de Escorpião poderão revisitar lembranças e emoções do passado (Imagem: vip2807 | Shutterstock)

O passado poderá bater à porta, seja por lembranças, reencontros ou emoções antigas. A carta “6 de Copas” fala de afeto, nostalgia e cura emocional. Reviver memórias será válido, desde que você não fique preso(a) a elas.

Sagitário — 8 de Paus

Os nativos de Sagitário viverão um dia de movimento, respostas rápidas e novidades (Imagem: vip2807 | Shutterstock)

Haverá movimento, rapidez e novidades. A carta “8 de Paus” acelera mensagens, respostas, convites e decisões. Você deverá aproveitar o fluxo, mas precisará cuidar da ansiedade. O dia favorecerá deslocamentos e avanços que estavam travados.

Capricórnio — O Louco

Os nativos de Capricórnio poderão se deparar com oportunidades inesperadas (Imagem: vip2807 | Shutterstock)

Um convite ao novo e ao inesperado poderá surpreendê-lo(a). A carta “O Louco” pede coragem para sair do controle excessivo e confiar mais no processo. Abrir mão de certezas poderá ser exatamente o que o levará a uma experiência libertadora.

Aquário — 3 de Espadas

Os nativos de Aquário enfrentarão conversas delicadas e verdades difíceis (Imagem: vip2807 | Shutterstock)

Conversas difíceis ou verdades dolorosas poderão vir à tona. A carta “3 de Espadas” fala de feridas emocionais, mas também de libertação pela sinceridade. Doer não significa fracassar — às vezes é o início da cura.

Peixes — Rei de Ouros

Os nativos de Peixes sentirão maior segurança para estruturar planos e decisões (Imagem: vip2807 | Shutterstock)

Estabilidade, segurança e senso de valor pessoal marcarão o dia. A carta “Rei de Ouros” indica maturidade para lidar com dinheiro, trabalho e decisões práticas. Você poderá se sentir mais confiante para estruturar planos e assumir responsabilidades com tranquilidade.

