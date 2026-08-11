Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 11/08/2026

Para a terça-feira, o tarot revela uma energia de equilíbrio, superação e fortalecimento dos vínculos. As cartas mostram que alguns signos precisarão defender suas escolhas e superar questões do passado, enquanto outros terão um dia mais leve, marcado por encontros, reconhecimento e boas oportunidades. A mensagem geral é agir com maturidade, confiar no próprio caminho e permitir que novas experiências tragam crescimento.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 7 de Paus

Na carreira, o ariano precisará sustentar suas ideias diante da concorrência (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “7 de Paus” pede firmeza para defender aquilo que você conquistou e não permitir que interferências externas tirem sua confiança. No amor, mantenha seus limites sem transformar diferenças em disputas. Na carreira, será importante sustentar suas ideias diante da concorrência. Sua saúde pedirá atenção ao desgaste provocado pelo excesso de cobranças. Entre amigos, selecione melhor as batalhas e permaneça próximo de quem realmente respeita suas escolhas.

Touro — 3 de Espadas

Uma conversa sincera poderá ajudar o taurino a curar feridas e esclarecer ressentimentos no amor (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “3 de Espadas” aponta para a necessidade de lidar com uma decepção ou sentimento que ainda incomoda. No amor, uma conversa sincera poderá ajudar a curar feridas e esclarecer ressentimentos. Na carreira, uma frustração servirá como aprendizado para decisões futuras. Sua saúde pedirá cuidado com o estresse e a sobrecarga emocional. Entre amigos, permita-se receber apoio de quem demonstra carinho e não tenha medo de falar sobre o que sente.

Gêmeos — Rei de Copas

A capacidade do geminiano de ouvir e compreender fortalecerá os vínculos afetivos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Rei de Copas” favorece maturidade emocional, equilíbrio e boas decisões. No amor, sua capacidade de ouvir e compreender fortalecerá os vínculos. Na carreira, saber lidar com diferentes personalidades será um grande diferencial. Sua saúde melhorará quando você administrar melhor as emoções e evitar guardar sentimentos. Entre amigos, sua presença acolhedora fará de você uma pessoa procurada para conselhos e conversas importantes.

Câncer — A Temperança

A paciência será a maior aliada do canceriano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Temperança” traz uma energia de harmonia e recuperação, mostrando que a paciência será sua maior aliada. No amor, o diálogo tranquilo ajudará a aproximar o casal e resolver pequenas diferenças. Na carreira, agir sem pressa permitirá encontrar soluções mais eficientes. Sua saúde se beneficiará de uma rotina equilibrada e de momentos de descanso. Entre amigos, sua postura conciliadora ajudará a manter relações leves e a evitar conflitos desnecessários.

Leão — Rainha de Copas

A inteligência emocional do leonino ajudará em negociações e decisões (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Rainha de Copas” destaca sensibilidade, carinho e uma forte conexão com os sentimentos. No amor, demonstrações de afeto aproximarão ainda mais o casal e favorecerão relações sinceras. Na carreira, sua inteligência emocional ajudará em negociações e decisões. Sua saúde pedirá atenção às próprias necessidades emocionais, sem assumir os problemas de todos ao redor. Entre amigos, sua capacidade de acolher será muito valorizada por alguém próximo.

Virgem — Os Enamorados

Uma parceria do virginiano poderá ser decisiva para alcançar um objetivo (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Os Enamorados” coloca escolhas e relacionamentos em evidência. No amor, o dia favorecerá aproximações, decisões importantes e maior cumplicidade. Na carreira, uma parceria poderá ser decisiva para alcançar um objetivo. Sua saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre suas obrigações e aquilo que realmente traz prazer. Entre amigos, relações baseadas em confiança e reciprocidade tenderão a se fortalecer.

Libra — O Hierofante

Relações do libriano que possuem compromisso e objetivos semelhantes tenderão a se fortalecer (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “O Hierofante” fala sobre estabilidade, valores e aprendizados importantes. No amor, relações que possuem compromisso e objetivos semelhantes tenderão a se fortalecer. Na carreira, seguir métodos comprovados e buscar orientação de pessoas experientes será vantajoso. Sua saúde pedirá disciplina e atenção à rotina. Entre amigos, conselhos de alguém mais experiente poderão ajudá-lo(a) a enxergar uma situação por outro ângulo.

Escorpião — 8 de Ouros

O empenho e a capacidade de aperfeiçoamento do escorpiano poderão render reconhecimento (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “8 de Ouros” mostra que dedicação e perseverança serão recompensadas. No amor, pequenos gestos de cuidado ajudarão a construir uma relação mais sólida. Na carreira, seu empenho e sua capacidade de aperfeiçoamento poderão render reconhecimento. Sua saúde melhorará quando você mantiver hábitos consistentes e não deixar o descanso de lado. Entre amigos, compartilhar conhecimentos e experiências poderá fortalecer vínculos importantes.

Sagitário — 6 de Espadas

Mudanças de ambiente ou de estratégia poderão trazer mais estabilidade ao sagitariano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “6 de Espadas” indica transição e afastamento gradual de situações que causaram desgaste. No amor, deixar conflitos para trás permitirá construir uma relação mais tranquila. Na carreira, mudanças de ambiente ou de estratégia poderão trazer mais estabilidade. Sua saúde melhorará à medida que você reduzir preocupações e recuperar o equilíbrio emocional. Entre amigos, afastar-se de relações desgastantes abrirá espaço para companhias mais leves e positivas.

Capricórnio — 9 de Copas

Uma conquista poderá trazer a sensação de dever cumprido ao capricorniano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “9 de Copas” anuncia satisfação, prazer e a possibilidade de ver um desejo se aproximar da realização. No amor, o dia favorecerá encontros agradáveis e maior contentamento com a vida afetiva. Na carreira, uma conquista poderá trazer a sensação de dever cumprido. Sua saúde se beneficiará de momentos de lazer e de tudo aquilo que promover bem-estar. Entre amigos, comemorações e boas conversas deixarão a terça-feira mais leve.

Aquário — A Roda da Fortuna

Uma oportunidade inesperada poderá abrir um caminho promissor ao aquariano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Roda da Fortuna” anuncia mudanças e acontecimentos inesperados capazes de alterar o rumo dos próximos dias. No amor, uma surpresa poderá renovar a relação ou trazer uma nova pessoa para sua vida. Na carreira, uma oportunidade inesperada poderá abrir um caminho promissor. Sua saúde pedirá flexibilidade para lidar com mudanças na rotina. Entre amigos, encontros inesperados e novas conexões poderão trazer boas surpresas.

Peixes — 3 de Copas

A colaboração do pisciano com colegas favorecerá bons resultados na carreira (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “3 de Copas” favorece alegria, encontros e fortalecimento dos laços afetivos. No amor, momentos descontraídos aproximarão o casal. Se estiver solteiro(a), poderá conhecer alguém em um ambiente social. Na carreira, a colaboração com colegas favorecerá bons resultados. Sua saúde ganhará mais leveza quando você reservar tempo para diversão e descanso. Entre amigos, o dia promete reencontros, celebrações e muitas boas conversas.