Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026

O sábado trará uma energia de expansão, conquistas e ajustes emocionais importantes. Algumas cartas do tarot indicam crescimento, reconhecimento e novas oportunidades, enquanto outras pedem atenção a inseguranças e conflitos. Será um dia para equilibrar confiança com sensibilidade.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Áries — Ás de Paus
Um novo impulso surgirá, conforme a carta “Ás de Paus”. O dia favorecerá iniciativas, criatividade e coragem para começar algo importante. Aproveite a energia.
Touro — 6 de Paus
A carta “6 de Paus” indica que haverá reconhecimento e vitória. O dia favorecerá conquistas e valorização pelos seus esforços. Aproveite o momento de destaque.
Gêmeos — A Imperatriz
A carta “A Imperatriz” indica que haverá crescimento, autoestima e abundância. O dia favorecerá o cuidado consigo e a conexão com seu poder pessoal.
Câncer — 5 de Ouros
Será necessário cuidado com inseguranças ou com a sensação de carência. A carta “5 de Ouros” lembra que o apoio existirá — não enfrente tudo sozinho(a).
Leão — Rei de Paus
A carta “Rei de Paus” indica que haverá confiança e liderança. O dia favorecerá atitude, coragem e posicionamento firme. Assuma o controle.
Virgem — 3 de Paus
A carta “3 de Paus” indica que haverá expansão e novos horizontes. O dia favorecerá o planejamento e a visão de futuro. Algo começará a se abrir para você.
Libra — A Lua
Haverá emoções intensas e possíveis dúvidas. A carta “A Lua” pede atenção a ilusões ou interpretações equivocadas. Busque clareza.
Escorpião — 6 de Ouros
A carta “6 de Ouros” indica que haverá equilíbrio nas trocas. O dia favorecerá ajuda mútua, generosidade e relações mais justas.
Sagitário — 5 de Espadas
Evite conflitos desnecessários. A carta “5 de Espadas” alerta para disputas que poderão gerar desgaste emocional.
Capricórnio — Rainha de Ouros
A carta “Rainha de Ouros” indica que haverá estabilidade e autocuidado. O dia favorecerá a segurança emocional e material. Invista em você.
Aquário — 9 de Ouros
Haverá independência e realização. A carta “9 de Ouros” indica satisfação pessoal e valorização do que você conquistou.
Peixes — 2 de Paus
A carta “2 de Paus” indica que haverá necessidade de planejamento e decisões. O dia favorecerá a avaliação de caminhos e o pensamento no futuro com mais estratégia.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.