Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 11/03/2026

Para a quarta-feira, o tarot revela uma energia de movimento, prosperidade e transformações importantes. Muitas cartas indicam conquistas materiais, oportunidades e avanços pessoais. Ao mesmo tempo, algumas mudanças poderão exigir desapego e maturidade emocional. O dia favorecerá quem agir com estratégia e confiança no próprio caminho.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Carro

O ariano poderá sentir uma forte vontade de avançar em projetos ou resolver pendências paradas (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

O dia pedirá atitude e foco. Você poderá sentir uma forte vontade de avançar em projetos ou resolver pendências paradas. A carta “O Carro” indica progresso, viagens ou mudanças de direção importantes. Confie na sua capacidade de assumir o controle da situação e conduzir seus planos com determinação.

Touro — Rei de Copas

O taurino poderá ser chamado a apoiar alguém ou lidar com sentimentos mais profundos (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A maturidade emocional será essencial. Você poderá ser chamado(a) a apoiar alguém ou lidar com sentimentos mais profundos. A carta “Rei de Copas” sugere equilíbrio entre razão e emoção. Sua sensibilidade poderá se tornar um grande ponto de força nas relações.

Gêmeos — Pajem de Ouros

Para o geminiano, algo pequeno iniciado agora poderá trazer resultados importantes no futuro (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Novas oportunidades poderão surgir no campo profissional ou financeiro. A carta “Pajem de Ouros” indica aprendizado, crescimento e curiosidade. Algo pequeno iniciado agora poderá trazer resultados importantes no futuro. Esteja aberto(a) a aprender algo novo.

Câncer — 3 de Ouros

O dia do canceriano favorecerá o trabalho em equipe e o reconhecimento pelo seu esforço (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Parcerias e colaboração ganharão destaque. O dia favorecerá o trabalho em equipe e o reconhecimento pelo seu esforço. A carta “3 de Ouros” mostra que dividir responsabilidades poderá trazer resultados melhores do que tentar fazer tudo sozinho(a).

Leão — 9 de Ouros

Para o leonino, haverá conquistas materiais e autoestima elevada (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Independência e satisfação pessoal marcarão o seu dia. A carta “9 de Ouros” indica conquistas materiais e autoestima elevada. Aproveite o dia para valorizar o que você construiu e investir no seu bem-estar.

Virgem — 6 de Copas

O virginiano deverá olhar para as experiências com carinho, mas sem se prender ao que já passou (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

O passado poderá voltar à tona, trazendo lembranças, reencontros ou aprendizados importantes. A carta “6 de Copas” sugere olhar para essas experiências com carinho, mas sem se prender ao que já passou.

Libra — A Morte

Para o libriano, poderá ocorrer uma mudança emocional, profissional ou de visão de vida (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Um ciclo chegará ao fim para que outro comece, alerta a carta “A Morte”. Poderá ocorrer uma mudança emocional, profissional ou de visão de vida. Apesar de parecer intensa, essa transformação abrirá espaço para algo mais alinhado com quem você se tornou.

Escorpião — O Mago

O escorpiano terá os recursos necessários para iniciar algo importante (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta “O Mago” indica poder de realização. Você terá os recursos necessários para iniciar algo importante. Comunicação, criatividade e iniciativa estarão em destaque. Confie no seu talento para transformar ideias em realidade.

Sagitário — O Enforcado

Respostas importantes poderão surgir quando o sagitariano parar de forçar soluções (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

O dia pedirá pausa e reflexão. Poderá ser necessário desacelerar e observar a situação por outro ângulo. A carta “O Enforcado” indica que respostas importantes poderão surgir quando você parar de forçar soluções.

Capricórnio — 10 de Ouros

Será um excelente dia para o capricorniano pensar no longo prazo (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A estabilidade financeira e a segurança familiar ganharão destaque. A carta “10 de Ouros” mostra prosperidade, conquistas materiais e fortalecimento de vínculos. Será um excelente dia para pensar no longo prazo.

Aquário — Ás de Ouros

Para o aquariano, haverá um início promissor e possibilidade de crescimento (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Uma nova oportunidade poderá surgir no campo financeiro ou profissional. A carta “Ás de Ouros” indica um início promissor e possibilidade de crescimento. Valorize ideias ou propostas que aparecerem neste dia.

Peixes — 10 de Copas

O pisciano viverá momentos especiais com pessoas queridas e sensação de plenitude (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Harmonia e felicidade emocional marcarão o seu dia. A carta “10 de Copas” indica momentos especiais com pessoas queridas e sensação de plenitude. Aproveite para fortalecer vínculos afetivos.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.