Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/08/2026

Para a segunda-feira, o tarot revela avanços, boas notícias e a abertura de novos caminhos. As cartas indicam que a confiança, a disposição para aprender e a capacidade de tomar decisões conscientes serão fundamentais para aproveitar as oportunidades que surgirem. O dia também fortalecerá os vínculos afetivos e incentivará o crescimento pessoal e profissional.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Carro

O ariano terá um dia de movimento e poderá alcançar metas importantes (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “O Carro” anuncia movimento, conquistas e a capacidade de superar obstáculos com determinação. No amor, o relacionamento avançará quando ambos seguirem na mesma direção. Se estiver solteiro(a), poderá viver encontros promissores. Na carreira, sua iniciativa permitirá alcançar metas importantes e conquistar reconhecimento. Sua saúde ganhará mais vitalidade com uma rotina ativa. Entre amigos, sua energia contagiante motivará todos ao seu redor.

Touro — 6 de Paus

O taurino viverá um dia de reconhecimento e valorização, com mais reciprocidade nas relações (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “6 de Paus” revela vitória, reconhecimento e autoestima elevada. No amor, você se sentirá valorizado(a) e perceberá maior reciprocidade nos sentimentos. Na carreira, seus esforços finalmente serão reconhecidos e recompensados. Sua saúde permanecerá fortalecida graças ao equilíbrio entre corpo e mente. Entre amigos, o apoio e a admiração das pessoas próximas tornarão este dia ainda mais especial.

Gêmeos — A Imperatriz

O geminiano estará mais criativo e deverá colocar novas ideias em prática (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Imperatriz” indica prosperidade, criatividade e abundância em diferentes áreas da vida. No amor, o carinho e a sensibilidade fortalecerão os laços e favorecerão momentos de grande cumplicidade. Na carreira, novas ideias tenderão a gerar excelentes resultados. Sua saúde melhorará quando você cuidar de si com mais atenção e leveza. Entre amigos, sua generosidade e alegria aproximarão pessoas queridas.

Câncer — 2 de Espadas

O canceriano precisará enfrentar uma decisão importante com calma, analisando possibilidades e evitando atitudes impulsivas (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “2 de Espadas” mostra que uma decisão importante precisará ser enfrentada com serenidade. No amor, esclarecer dúvidas evitará distanciamentos desnecessários. Na carreira, será essencial analisar todas as possibilidades antes de agir. Sua saúde pedirá atenção ao estresse causado pela indecisão e pelo excesso de pensamentos. Entre amigos, ouvir conselhos será útil, mas a escolha final dependerá apenas de você.

Leão — O Julgamento

O leonino poderá resolver pendências do passado, renovar ciclos e transformar antigos vínculos por meio de conversas sinceras (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “O Julgamento” revela um momento de despertar, renovação e importantes aprendizados. No amor, antigas questões poderão ser resolvidas e fortalecer a relação ou abrir espaço para um novo ciclo. Na carreira, colherá os resultados de atitudes tomadas anteriormente. Sua saúde melhorará quando você deixar para trás o peso do passado. Entre amigos, reencontros e conversas sinceras poderão transformar antigos vínculos.

Virgem — Pajem de Paus

O virginiano receberá novas oportunidades e terá a criatividade valorizada (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Pajem de Paus” anuncia entusiasmo, novidades e oportunidades para iniciar novos projetos. No amor, uma conversa ou encontro inesperado poderá trazer mais leveza à vida afetiva. Na carreira, sua criatividade será valorizada e poderá abrir novos caminhos. Sua saúde ganhará mais disposição quando você quebrar a rotina e buscar atividades motivadoras. Entre amigos, convites inesperados prometem momentos divertidos e inspiradores.

Libra — Rainha de Ouros

O libriano encontrará equilíbrio e estabilidade, fortalecendo a relação, a carreira e os laços com pessoas próximas (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Rainha de Ouros” representa estabilidade, prosperidade e equilíbrio. No amor, gestos de cuidado fortalecerão a relação e criarão um ambiente de segurança emocional. Na carreira, sua dedicação poderá resultar em crescimento financeiro e reconhecimento. Sua saúde melhorará quando você mantiver uma rotina organizada e saudável. Entre amigos, sua generosidade e bom senso beneficiarão laços importantes.

Escorpião — Pajem de Copas

O escorpiano estará mais aberto às emoções, podendo viver boas notícias e fortalecer vínculos importantes (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Pajem de Copas” favorece boas notícias, sensibilidade e novas experiências emocionais. No amor, o coração estará mais aberto para viver momentos especiais, fortalecendo os vínculos. Na carreira, sua criatividade poderá surpreender positivamente. Sua saúde melhorará quando você permitir que emoções positivas façam parte da rotina. Entre amigos, conversas sinceras e demonstrações de carinho aproximarão ainda mais as pessoas queridas.

Sagitário — Pajem de Espadas

O sagitariano terá um dia favorável ao aprendizado e à comunicação e deverá usar sua curiosidade para conquistar novas oportunidades (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Pajem de Espadas” mostra um dia favorável para aprender, observar e buscar novas informações. No amor, o diálogo será essencial para evitar mal-entendidos e fortalecer a confiança. Na carreira, sua curiosidade abrirá portas para novos conhecimentos e oportunidades. Sua saúde pedirá cuidado com a ansiedade e o excesso de pensamentos. Entre amigos, boas conversas estimularão novas ideias e projetos.

Capricórnio — A Estrela

O capricorniano fortalecerá a confiança no amor e encontrará novas oportunidades profissionais (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Estrela” anuncia esperança, proteção e renovação. No amor, feridas emocionais começarão a cicatrizar e trarão mais confiança para o relacionamento. Na carreira, novas oportunidades surgirão caso mantenha a perseverança. Sua saúde melhorará gradualmente e trará mais disposição e equilíbrio. Entre amigos, pessoas sinceras oferecerão apoio e incentivo para seus próximos desafios.

Aquário — 10 de Ouros

O aquariano terá um dia de prosperidade, com reconhecimento profissional e fortalecimento dos laços familiares e afetivos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “10 de Ouros” revela estabilidade, prosperidade e segurança em todas as áreas da vida. No amor, o dia será favorável para planos duradouros e momentos de grande união nos relacionamentos. Na carreira, os resultados do seu esforço proporcionarão reconhecimento e crescimento financeiro. Sua saúde permanecerá fortalecida quando você mantiver bons hábitos. Entre amigos e familiares, o dia favorecerá encontros, celebrações e fortalecimento dos laços.

Peixes — A Roda da Fortuna

O pisciano poderá viver mudanças positivas, com reencontros, novas conexões e oportunidades em diferentes áreas da vida (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Roda da Fortuna” anuncia mudanças positivas e acontecimentos que poderão transformar seu caminho. No amor, o destino favorecerá reencontros, novas conexões ou uma fase mais leve na relação. Na carreira, oportunidades inesperadas poderão impulsionar seu crescimento. Sua saúde ganhará mais equilíbrio quando você aceitar as mudanças com confiança. Entre amigos, encontros inesperados e boas surpresas prometem tornar o dia ainda mais especial.