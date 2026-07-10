Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/07/2026

A sexta-feira convidará à reflexão antes da ação. As cartas do tarot mostram que a intuição será tão importante quanto a razão, enquanto mudanças inesperadas e novas oportunidades poderão transformar os rumos de quem estiver disposto a enxergar além do óbvio. O dia favorecerá o planejamento, o amadurecimento e as conexões verdadeiras, lembrando que toda evolução começa por uma escolha consciente.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — A Sacerdotisa

O dia do ariano pedirá silêncio, observação e confiança na intuição (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

A carta “A Sacerdotisa” indica que o dia pedirá silêncio, observação e confiança na sua intuição antes de tomar decisões importantes. No amor, escutar mais e reagir menos ajudará a compreender os sentimentos do outro e fortalecer a relação. Na carreira, agir com discrição e estratégia será mais eficiente do que revelar todos os seus planos. A saúde melhorará quando você respeitar seus momentos de descanso e equilíbrio emocional. Entre amigos, uma conversa profunda com alguém de confiança poderá trazer as respostas que você procura.

Touro — 8 de Espadas

Uma oportunidade importante poderá surgir ao taurino na carreira (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

A carta “8 de Espadas” mostra que muitos dos obstáculos do dia poderão estar ligados ao medo de agir ou às inseguranças criadas pela própria mente. No amor, evite imaginar cenários negativos sem antes conversar com sinceridade. Na carreira, uma oportunidade importante poderá surgir quando você acreditar mais na sua capacidade. Sua saúde exigirá atenção ao estresse e aos pensamentos repetitivos; por isso, busque formas de relaxar a mente. Entre amigos, aceite apoio e permita que pessoas queridas ajudem você a enxergar novas possibilidades.

Gêmeos — Rei de Copas

O dia favorecerá o equilíbrio emocional, a maturidade e as boas decisões do geminiano (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Segundo a carta “Rei de Copas”, o dia favorecerá o equilíbrio emocional, a maturidade e as boas decisões. No amor, sua capacidade de compreender e acolher fortalecerá os vínculos e aproximará ainda mais quem estiver ao seu lado. Na carreira, a inteligência emocional será o diferencial para resolver desafios e conquistar respeito. Sua saúde melhorará quando você cuidar das emoções sem reprimi-las. Entre amigos, sua serenidade fará de você uma referência para quem precisar de um bom conselho.

Câncer — A Temperança

O diálogo sincero fortalecerá a confiança do canceriano e o ajudará a superar pequenas diferenças nos relacionamentos (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

A carta “A Temperança” anuncia harmonia, paciência e um dia de maior equilíbrio. No amor, o diálogo sincero fortalecerá a confiança e o(a) ajudará a superar pequenas diferenças. Na carreira, agir com calma e organização permitirá alcançar resultados mais consistentes. Sua saúde melhorará quando você encontrar tempo para descansar e manter uma rotina equilibrada. Entre amigos, sua capacidade de conciliar opiniões aproximará as pessoas e fortalecerá os relacionamentos.

Leão — 7 de Ouros

Os esforços do leonino na carreira começarão a dar frutos (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

A carta “7 de Ouros” lembra que toda conquista exige tempo e dedicação. No amor, a relação amadurecerá quando ambos respeitarem o ritmo um do outro e valorizarem as pequenas construções do dia a dia. Na carreira, seus esforços começarão a dar frutos, mesmo que os resultados ainda apareçam de forma gradual. Sua saúde melhorará quando você evitar cobranças excessivas e reconhecer sua própria evolução. Entre amigos, quem acompanha sua caminhada merece seu reconhecimento e gratidão.

Virgem — 3 de Copas

O dia do virginiano favorecerá celebrações, reencontros e momentos de alegria compartilhada (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Conforme a carta “3 de Copas”, o dia favorecerá celebrações, reencontros e momentos de alegria compartilhada. No amor, a leveza fortalecerá a relação e criará oportunidades para viver momentos especiais; se estiver solteiro(a), poderá conhecer alguém por meio do círculo de amizades. Na carreira, parcerias e trabalho em equipe tenderão a trazer excelentes resultados. Sua saúde melhorará quando você reservar tempo para o lazer e para estar com pessoas queridas. Entre amigos, encontros e boas notícias tornarão a sexta-feira ainda mais agradável.

Libra — A Torre

Mudanças inicialmente desconfortáveis tenderão a abrir espaço para oportunidades melhores ao libriano (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

A carta “A Torre” anuncia mudanças inesperadas que poderão transformar antigos padrões. No amor, verdades importantes poderão surgir, permitindo construir uma relação mais autêntica e madura. Na carreira, transformações inicialmente desconfortáveis tenderão a abrir espaço para oportunidades melhores. Sua saúde melhorará quando você aceitar as mudanças em vez de resistir a elas. Entre amigos, apenas os vínculos mais verdadeiros permanecerão fortalecidos após esse dia de renovação.

Escorpião — A Lua

A saúde do escorpiano exigirá atenção ao sono, ao descanso e ao equilíbrio emocional (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

A carta “A Lua” recomenda cautela diante de dúvidas e emoções intensas. No amor, procure conversar antes de alimentar inseguranças ou criar expectativas sem fundamento. Na carreira, será prudente esperar por mais informações antes de tomar decisões importantes. Sua saúde exigirá atenção ao sono, ao descanso e ao equilíbrio emocional. Entre amigos, valorize quem transmite segurança e evite dar espaço para mal-entendidos.

Sagitário — Pajem de Ouros

O dia do sagitariano favorecerá o aprendizado, as novas oportunidades e o crescimento gradual (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Conforme a carta “Pajem de Ouros”, o dia favorecerá o aprendizado, as novas oportunidades e o crescimento gradual. No amor, gestos simples e sinceros fortalecerão a confiança e aproximarão quem você ama. Na carreira, cursos, propostas ou novos projetos poderão abrir caminhos promissores para o futuro. Sua saúde melhorará quando você criar hábitos mais saudáveis e consistentes. Entre amigos, uma troca de experiências poderá inspirar novos objetivos.

Capricórnio — Pajem de Espadas

Conversas francas fortalecerão a relação do capricorniano (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

A carta “Pajem de Espadas” desperta curiosidade, atenção aos detalhes e desejo de aprender. No amor, conversas francas ajudarão a eliminar dúvidas e fortalecerão a relação. Na carreira, sua capacidade de observar e analisar situações será uma grande vantagem para resolver desafios. Sua saúde melhorará quando você desacelerar os pensamentos e evitar o excesso de preocupações. Entre amigos, ouvir diferentes opiniões ampliará sua visão sobre um assunto importante.

Aquário — 2 de Paus

Novas oportunidades poderão surgir ao aquariano na carreira (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

A carta “2 de Paus” mostra que será hora de olhar para o futuro e planejar os próximos passos. No amor, pensar em objetivos compartilhados fortalecerá a relação e trará mais segurança emocional. Na carreira, novas oportunidades poderão surgir, mas dependerão da coragem para sair da zona de conforto. Sua saúde melhorará quando você equilibrar o planejamento e os momentos de lazer. Entre amigos, conversas sobre sonhos e projetos poderão trazer inspiração.

Peixes — O Carro

A dedicação e o foco do pisciano favorecerão vitórias e avanços importantes na carreira (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

A carta “O Carro” anuncia movimento, conquistas e determinação para seguir em frente. No amor, a relação ganhará força quando ambos caminharem na mesma direção; se estiver solteiro(a), poderá viver encontros marcantes. Na carreira, sua dedicação e foco favorecerão vitórias e avanços importantes. Sua saúde melhorará quando você direcionar energia para objetivos que realmente façam sentido. Entre amigos, seu entusiasmo contagiará e motivará quem compartilha da sua caminhada.