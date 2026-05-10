Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/05/2026

Este domingo trará uma energia de encerramentos, recomeços emocionais e necessidade de reposicionamento. Algumas cartas do tarot pedem cautela e reflexão, enquanto outras indicam movimento, oportunidades e crescimento. O dia favorecerá quem conseguir entender o que precisa deixar para trás para abrir espaço ao novo.

A seguir, confira a previsão do tarot para cada um dos signos!

Áries — 9 de Paus

O nativo de Áries terá força e resistência para superar os desafios (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

A carta “9 de Paus” aponta para um certo desgaste emocional, principalmente por situações que vêm se arrastando há algum tempo no amor ou no trabalho. Apesar do cansaço, você tenderá a mostrar mais força e resistência diante dos desafios. Na saúde, tente desacelerar um pouco e respeitar seus limites físicos e emocionais. Entre amigos e família, evite carregar problemas sozinho(a). Você estará mais perto da superação do que imagina.

Touro — Ás de Ouros

O nativo de Touro terá uma nova oportunidade ligada à carreira, ao dinheiro ou a projetos pessoais (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” anuncia que uma nova oportunidade poderá surgir, especialmente ligada à carreira, ao dinheiro ou a projetos pessoais. No amor, o dia favorecerá relações mais estáveis e conversas sobre futuro. A saúde ganhará mais equilíbrio quando você conseguir desacelerar a mente e focar o presente. Entre amigos, alguém poderá trazer uma proposta interessante ou apoio importante. Um começo promissor chegará.

Gêmeos — 10 de Espadas

O nativo de Gêmeos terá o encerramento de uma situação desgastante e espaço para recomeços (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” revela que o dia poderá marcar o encerramento de uma situação desgastante, principalmente no campo emocional. No amor, algo que vinha causando sofrimento tenderá a chegar ao limite, abrindo espaço para libertação. Na carreira, mudanças inesperadas parecerão difíceis no início, mas serão necessárias. A saúde pedirá atenção ao excesso de pensamentos e ansiedade. O fim de um ciclo também representa a chance de recomeçar melhor.

Câncer — 7 de Copas

O nativo de Câncer terá mais foco e clareza diante de muitas possibilidades surgindo ao mesmo tempo (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

A carta “7 de Copas” sinaliza que você poderá se sentir mais confuso(a) sobre sentimentos, decisões e caminhos profissionais. No amor, cuidado para não alimentar expectativas irreais ou idealizações. Na carreira, muitas possibilidades poderão surgir ao mesmo tempo, exigindo mais foco e clareza. A saúde emocional pedirá aterramento e menos excesso de pensamentos. Entre amigos, tente ouvir mais a intuição antes de confiar totalmente nas opiniões externas.

Leão — 4 de Ouros

O nativo de Leão deverá ter cuidado com o apego emocional e o medo de perder o controle das situações (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

A carta “4 de Ouros” traz um alerta para o apego emocional, financeiro ou até mesmo ao medo de perder o controle das situações. No amor, você poderá demonstrar sentimentos de forma mais fechada ou defensiva. Na carreira, será importante agir com cautela financeira e organização. A saúde pedirá menos tensão acumulada no corpo. Entre amigos e família, tente relaxar mais e não assumir que precisa controlar tudo.

Virgem — 8 de Paus

O nativo de Virgem terá um dia movimentado, com respostas rápidas, novidades e mudanças inesperadas (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

A carta “8 de Paus” indica que o dia tenderá a ser movimentado, trazendo respostas rápidas, novidades e mudanças inesperadas. No amor, conversas importantes poderão destravar situações que estavam paradas. Na carreira, oportunidades e contatos favorecerão avanços importantes. A saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre ação e descanso. Entre amigos, convites e reencontros trarão mais leveza para o dia.

Libra — 8 de Copas

O nativo de Libra terá um dia para se afastar do que não faz mais sentido emocionalmente (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

Você poderá perceber que chegou a hora de se afastar de situações que já não fazem sentido emocionalmente. No amor, a carta “8 de Copas” fala sobre desapego e necessidade de olhar mais para si. Na carreira, talvez seja o momento de buscar algo que realmente faça seu coração vibrar. A saúde emocional melhorará quando você parar de insistir no que o(a) desgasta. Entre amigos, algumas conexões poderão naturalmente perder espaço.

Escorpião — Rei de Paus

O nativo de Escorpião será convocado à liderança, à coragem e à atitude (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

A carta “Rei de Paus” convoca liderança, coragem e atitude. No amor, você tenderá a demonstrar mais segurança e intensidade emocional. Na carreira, será um excelente dia para assumir protagonismo e defender suas ideias. A saúde pedirá apenas cuidado com excesso de impulsividade e estresse. Entre amigos e família, sua presença se mostrará forte e inspiradora. Já seu poder pessoal estará em alta.

Sagitário — Pajem de Paus

O nativo de Sagitário terá novidades e movimentações que deixarão o dia mais leve e animado (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

A carta “Pajem de Paus” indica que novidades e movimentações inesperadas deixarão o dia mais leve e animado. No amor, alguém poderá despertar seu interesse ou reacender sentimentos importantes. Na carreira, ideias criativas e novos contatos favorecerão oportunidades futuras. A saúde melhorará quando você encontrar mais motivação e entusiasmo na rotina. Entre amigos, o clima será descontraído e cheio de trocas positivas.

Capricórnio — Ás de Copas

O nativo de Capricórnio terá a abertura de caminho para recomeços afetivos e conexões mais profundas (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

A carta “Ás de Copas” abre caminho para abertura emocional e recomeços afetivos. No amor, conversas sinceras poderão aproximar pessoas e fortalecer vínculos. Na carreira, haverá a tendência de que trabalhe com mais inspiração e sensibilidade. A saúde emocional melhorará quando você se permitir sentir sem tentar controlar tudo. Entre amigos e família, existirá espaço para acolhimento e conexões mais profundas.

Aquário — Cavaleiro de Ouros

O nativo de Aquário poderá preferir relações mais tranquilas e verdadeiras (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Ouros” favorecerá constância e comprometimento, principalmente na vida profissional e financeira. No amor, a energia será de estabilidade e construção aos poucos, sem pressa. A saúde pedirá mais disciplina com hábitos e rotina. Entre amigos, você poderá preferir relações mais tranquilas e verdadeiras. Tudo tenderá a avançar, mesmo que em um ritmo mais lento.

Peixes — O Imperador

O nativo de Peixes precisará de postura firme, limites claros e maturidade emocional nas relações (Imagem: Lidi Di | Shutterstock)

A carta “O Imperador” pedirá postura firme e mais controle das situações ao seu redor. No amor, será importante estabelecer limites claros e agir com maturidade emocional. Na carreira, você tenderá a ganhar destaque por sua responsabilidade e capacidade de liderança. A saúde melhorará com a organização da rotina. Entre amigos e família, alguém poderá buscar seus conselhos ou apoio. Neste domingo, força e estabilidade crescerão na sua vida.