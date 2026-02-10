Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/02/2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta terça-feira, as cartas do tarot falam sobre tensões internas, escolhas conscientes e a importância de agir com maturidade emocional. Alguns signos precisarão de mais movimento e coragem; outros, de pausa e reflexão. O dia favorecerá quem conseguir sair do automático e tomar decisões com mais presença.

Confira as previsões do tarot para todos os signos e veja como aproveitar melhor as energias do dia!

Áries — 8 de Espadas

Você poderá se sentir limitado ou preso a uma situação que, na prática, tem mais saída do que parece, conforme a carta “8 de Espadas”. O maior bloqueio do dia será mental. Por isso, busque questionar os próprios medos antes de concluir que não há alternativa.

Touro — 7 de Paus

O dia será de se posicionar e defender o que é seu, conforme a carta “7 de Paus”. Poderão surgir disputas, cobranças ou a necessidade de impor limites. Não recue, busque confiar na própria força. Sustentar as escolhas fará toda a diferença.

Gêmeos — Cavaleiro de Paus

Haverá movimento, impulsividade e vontade de mudar tudo de uma vez, segundo a carta “Cavaleiro de Paus”. O dia pedirá ação, mas também atenção para não agir no calor do momento. Canalizar essa energia para algo produtivo o(a) ajudará a evitar arrependimentos.

Câncer — O Imperador

Estrutura, controle e responsabilidade marcarão o seu dia, revela a carta “O Imperador”. Você será chamado(a) a assumir o comando de uma situação — seja no trabalho, na família ou nas decisões pessoais. Nesse cenário, organização e maturidade farão toda a diferença.

Leão — Ás de Ouros

Boas oportunidades surgirão, especialmente ligadas ao trabalho, ao dinheiro ou a algo concreto que pode crescer com o tempo, revela a carta “Ás de Ouros”. Será um ótimo dia para plantar sementes pensando no futuro.

Virgem — 2 de Espadas

A indecisão ou a tentativa de evitar um confronto emocional tenderão a marcar o dia, mostra a carta “2 de Espadas”. Fingir que não vê poderá parecer confortável, mas apenas adiará o inevitável. Ouvir a intuição o(a) ajudará a destravar escolhas importantes.

Libra — Cavaleiro de Ouros

Constância e compromisso estarão em destaque, releva a carta “Cavaleiro de Ouros”. O dia favorecerá um progresso lento, porém seguro. Não será sobre pressa, e sim sobre fazer bem-feito. A persistência se mostrará sua maior aliada.

Escorpião — 5 de Espadas

Busque ter cuidado com conflitos desnecessários ou disputas em que todos acabam perdendo. Nem toda vitória vale o desgaste emocional, alerta a carta “5 de Espadas”. Avaliar se insistir realmente compensa será fundamental.

Sagitário — Cavaleiro de Copas

A sensibilidade estará em alta, conforme a carta “Cavaleiro de Copas”. Conversas profundas, gestos românticos ou movimentos guiados pelo coração ganharão destaque. Apenas evite idealizar demais quem ou o que ainda não tiver se mostrado por inteiro.

Capricórnio — 9 de Espadas

Ansiedade, culpa ou excesso de preocupação poderão pesar ao longo do dia, alerta a carta “9 de Espadas”. Muitos medos serão fruto de pensamentos repetitivos. Tentar descansar a mente e não carregar tudo sozinho o(a) ajudará a aliviar a tensão.

Aquário — O Enforcado

O dia pedirá pausa e mudança de perspectiva, segundo a carta “O Enforcado”. Nem tudo se resolverá com ação imediata. Em alguns momentos, soltar o controle e observar trará mais clareza.

Peixes — 4 de Copas

Será importante ficar atento(a) para não deixar boas oportunidades passarem por desânimo ou distração emocional, alerta a carta “4 de Copas”. Aquilo que você busca poderá estar mais perto do que imagina — desde que não ignore os sinais.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.