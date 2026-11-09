Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/11/2026

Esta segunda-feira, segundo o tarot, trará uma energia de movimento, cura emocional, conexões e novas perspectivas. As cartas mostram um dia em que algumas situações poderão avançar rapidamente, enquanto outras pedirão paciência e acolhimento para que tudo aconteça no tempo certo.

Haverá espaço para realizações, encontros importantes e para compreender sentimentos que ainda precisam de atenção. A dica é não ignorar o que o coração sinaliza, mas também não permitir que emoções momentâneas conduzam todas as escolhas.

Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Pajem de Espadas

O ariano deverá prestar atenção aos detalhes e evitar conclusões precipitadas (Imagem: 3element | Shutterstock)

A carta “Pajem de Espadas” traz uma energia de curiosidade, comunicação e atenção aos detalhes. No amor, uma conversa poderá revelar algo importante ou ajudar a entender melhor as intenções de alguém. Na carreira, o dia favorecerá pesquisas, estudos e novas ideias. A saúde pedirá cuidado com a mente acelerada e com o excesso de estímulos. Entre amigos, observe antes de tirar conclusões e confirme informações para evitar mal-entendidos.

Touro — 4 de Copas

O taurino terá um dia de mais introspecção e de menos interesse por aquilo que acontece ao redor (Imagem: 3element | Shutterstock)

A carta “4 de Copas” mostra um dia de mais introspecção e de menos interesse por aquilo que acontece ao redor. No amor, será importante ter cuidado para não deixar passar uma oportunidade por estar preso(a) a expectativas ou sentimentos do passado.

Na carreira, poderá ser necessário olhar novamente para uma proposta que inicialmente não despertou entusiasmo. A saúde pedirá descanso emocional e momentos de recolhimento. Entre amigos, aceite novas experiências sem se fechar completamente às possibilidades que surgirem.

Gêmeos — 8 de Paus

O geminiano poderá receber notícias inesperadas e viver um dia movimentado (Imagem: 3element | Shutterstock)

A carta “8 de Paus” acelera a vida e indica notícias, conversas e acontecimentos que poderão se desenrolar rapidamente. No amor, mensagens ou encontros inesperados tenderão a movimentar os sentimentos. Na carreira, projetos irão avançar com mais velocidade. A saúde pedirá atenção para não transformar a correria em desgaste físico e mental. Entre amigos, convites e contatos poderão surgir de repente, tornando o dia bastante movimentado.

Câncer — O Diabo

O canceriano deverá evitar assumir compromissos apenas por pressão ou ambição (Imagem: 3element | Shutterstock)

A carta “O Diabo” indica a necessidade de observar com cuidado os apegos e os desejos que podem estar influenciando suas escolhas. No amor, a intensidade poderá ser grande, mas será importante perceber se existe liberdade e reciprocidade na relação.

Na carreira, evite assumir compromissos apenas por pressão ou ambição. A saúde pedirá atenção aos excessos e aos hábitos que drenam a sua energia. Entre amigos, reconheça quais vínculos oferecem trocas verdadeiras e quais podem alimentar dependências ou desgastes.

Leão — A Temperança

O leonino deverá buscar equilíbrio nas relações e apostar no diálogo para evitar conflitos (Imagem: 3element | Shutterstock)

A carta “A Temperança” traz um convite à harmonia, à paciência e à construção gradual. No amor, conversas tranquilas e disposição para compreender o outro poderão fortalecer os vínculos. Na carreira, o dia favorecerá negociações e soluções encontradas por meio da colaboração. A saúde pedirá uma rotina mais equilibrada entre responsabilidades, descanso e prazer. Entre amigos, saber ouvir diferentes perspectivas ajudará a manter relações leves e evitar conflitos desnecessários.

Virgem — 10 de Copas

O virginiano poderá fortalecer os laços afetivos e desfrutar de momentos especiais (Imagem: 3element | Shutterstock)

A carta “10 de Copas” favorece uma energia de felicidade, acolhimento e conexão emocional. No amor, as relações poderão ganhar mais segurança e carinho. Na carreira, o apoio das pessoas ao redor ajudará a tornar o ambiente mais agradável e produtivo. A saúde se beneficiará do bem-estar emocional e de momentos próximos de quem transmite segurança. Entre amigos e familiares, encontros e demonstrações de afeto trarão uma sensação especial de pertencimento.

Libra — Rainha de Copas

O libriano estará mais sensível e conectado às próprias emoções (Imagem: 3element | Shutterstock)

A carta “Rainha de Copas” intensifica sensibilidade, intuição e conexão às próprias emoções. No amor, o dia favorecerá carinho, escuta e demonstrações sinceras de afeto. Na carreira, sua inteligência emocional poderá ajudar a lidar melhor com pessoas e situações delicadas. A saúde pedirá atenção aos sentimentos acumulados e espaço para descansar a mente. Entre amigos, você poderá ser procurado(a) para ouvir ou aconselhar alguém, mas lembre-se de acolher sem absorver os problemas dos outros.

Escorpião — A Estrela

O escorpiano terá um dia de esperança, inspiração e renovação (Imagem: 3element | Shutterstock)

A carta “A Estrela” traz esperança, inspiração e renovação. No amor, uma relação ganhará leveza e confiança, ou uma nova possibilidade despertará entusiasmo. Na carreira, o dia favorecerá projetos criativos e planos que comecem a mostrar um futuro promissor. A saúde se beneficiará de atividades que tragam prazer, tranquilidade e conexão com o que faz bem. Entre amigos, pessoas que acreditam em você poderão oferecer incentivo e renovar sua segurança.

Sagitário — 3 de Ouros

O sagitariano deverá valorizar as parcerias e reconhecer a importância de trabalhar em equipe (Imagem: 3element | Shutterstock)

A carta “3 de Ouros” favorece a colaboração, o aprendizado e o reconhecimento pelo esforço. No amor, construir a relação por meio de atitudes concretas fortalecerá os vínculos. Na carreira, parcerias e trabalhos em equipe tenderão a trazer bons resultados.

A saúde pedirá constância nos cuidados e atenção para não deixar a rotina de lado por excesso de compromissos. Entre amigos, trocar conhecimentos e aceitar ajuda poderá aproximá-lo(a) de pessoas que compartilham objetivos semelhantes aos seus.

Capricórnio — 4 de Paus

O capricorniano poderá celebrar conquistas e aproveitar momentos especiais (Imagem: 3element | Shutterstock)

A carta “4 de Paus” traz uma energia de estabilidade, celebração e boas conexões. No amor, o dia favorecerá encontros agradáveis e relações que proporcionam segurança e alegria. Na carreira, uma conquista poderá ser reconhecida ou um projeto chegar a uma etapa importante. A saúde se beneficiará de momentos de descontração e de uma rotina que também tenha espaço para o prazer. Entre amigos, encontros e comemorações irão renovar suas energias e fortalecer vínculos importantes.

Aquário — 3 de Espadas

O aquariano deverá enfrentar os sentimentos pendentes e buscar o diálogo para superar mágoas (Imagem: 3element | Shutterstock)

A carta “3 de Espadas” pede para olhar com honestidade para sentimentos que ainda estão incomodando. No amor, uma conversa necessária trará clareza e ajudará a superar uma mágoa. Na carreira, uma frustração poderá servir como aprendizado para mudar de estratégia. A saúde pedirá atenção ao impacto das emoções sobre o corpo e à necessidade de descansar a mente. Entre amigos, evite guardar ressentimentos e procure conversar com quem realmente merece sua confiança.

Peixes — 9 de Copas

O pisciano terá um dia com energia de satisfação, prazer e reconhecimento (Imagem: 3element | Shutterstock)

A carta “9 de Copas” traz uma energia de satisfação, prazer e reconhecimento das próprias conquistas. No amor, o dia favorecerá carinho, encontros agradáveis e uma sensação maior de contentamento com a vida afetiva. Na carreira, você poderá perceber que um esforço recente começou a trazer resultados. A saúde se beneficiará de momentos de prazer e de cuidados que façam você se sentir bem consigo mesmo(a). Entre amigos, aproveite a companhia de pessoas queridas e permita-se celebrar as pequenas alegrias do cotidiano.