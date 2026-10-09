Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/10/2026

A sexta-feira trará uma energia de reflexões, encerramentos e novas possibilidades. Enquanto alguns nativos precisarão exercitar a paciência e rever determinadas escolhas, outros encontrarão oportunidades para fortalecer relações, conquistar espaço profissional e renovar suas energias.

As cartas do tarot também mostram a importância de reconhecer os próprios limites e não carregar responsabilidades que não fazem sentido. O segredo do dia será compreender quando agir, quando esperar e, principalmente, quando deixar algo para trás.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Enforcado

Será importante que os nativos de Áries desacelerem e compreendam que nem tudo precisa acontecer no tempo desejado (Imagem: inoha | Shutterstock)

A carta “O Enforcado” convida você a desacelerar e compreender que nem tudo precisa acontecer no tempo desejado. No amor, uma situação poderá exigir paciência e uma mudança de perspectiva antes de qualquer decisão importante. Na carreira, evite insistir em caminhos que não estão avançando e aproveite para reorganizar suas estratégias. A saúde, por sua vez, pedirá descanso e menos cobranças. Entre amigos, ouvir opiniões diferentes tenderá a ajudá-lo(a) a enxergar soluções que antes pareciam impossíveis.

Touro — A Justiça

A saúde dos nativos de Touro será beneficiada por meio de uma rotina equilibrada e organizada (Imagem: inoha | Shutterstock)

A carta “A Justiça” mostra que você precisará agir com equilíbrio e responsabilidade diante de algumas situações. No amor, questões relacionadas à reciprocidade poderão ganhar destaque, trazendo a necessidade de conversas sinceras e decisões maduras. Na carreira, documentos, acordos e compromissos exigirão atenção. A saúde, por sua vez, pedirá uma rotina mais equilibrada e organizada. Entre amigos, evite julgamentos precipitados, compreendendo todos os lados antes de se posicionar.

Gêmeos — 7 de Copas

Os nativos de Gêmeos precisarão definir prioridades na carreira para não desperdiçarem energia (Imagem: inoha | Shutterstock)

A carta “7 de Copas” indica muitas possibilidades, mas também alerta para expectativas que poderão não corresponder à realidade. No amor, sentimentos confusos ou diferentes interesses tenderão a dificultar escolhas, sendo importante observar as atitudes antes de alimentar fantasias. Na carreira, ideias não faltarão, mas você precisará definir prioridades para não dispersar energia. No que diz respeito à saúde, o descanso mental será necessário. Entre amigos, tome cuidado para não assumir compromissos demais ou se deixar influenciar por opiniões contraditórias.

Câncer — 3 de Paus

Conversas sobre viagens, projetos e experiências diferentes poderão animar os nativos de Câncer (Imagem: inoha | Shutterstock)

A carta “3 de Paus” traz uma energia de expansão e positividade em relação ao futuro. No amor, planos começarão a ganhar forma. Inclusive, uma relação tenderá a demonstrar potencial para crescer, especialmente se houver disposição para construir algo juntos. Na carreira, oportunidades de crescimento e novos contatos poderão ampliar seus horizontes. A saúde, por sua vez, se beneficiará de atividades que tragam movimento e disposição. Entre amigos, conversas sobre viagens, projetos e experiências diferentes irão despertar entusiasmo.

Leão — 5 de Copas

Será um dia importante para os nativos de Leão investirem no acolhimento emocional e nos momentos de descanso (Imagem: inoha | Shutterstock)

A carta “5 de Copas” sugere que você pode estar dando atenção excessiva a algo que não aconteceu conforme o esperado. No amor, uma decepção ou lembrança poderá despertar sentimentos delicados, mas será importante não permitir que experiências antigas impeçam novas possibilidades. No trabalho, procure aprender com resultados frustrantes sem desvalorizar suas conquistas. Em relação à saúde, será necessário acolhimento emocional e momentos de descanso. Entre amigos, estar perto de pessoas queridas tenderá a ajudá-lo(a) a recuperar o ânimo e a perceber que ainda existem muitos motivos para sorrir.

Virgem — Rei de Paus

Ao tomar iniciativa, os nativos de Virgem poderão movimentar o campo afetivo (Imagem: inoha | Shutterstock)

A carta “Rei de Paus” traz confiança, determinação e capacidade de liderança. No amor, tomar iniciativa poderá movimentar uma relação e mostrar com mais clareza aquilo que você deseja viver. Na carreira, seu potencial de liderança estará evidente. Inclusive, decisões firmes tenderão a abrir caminhos importantes. Na saúde, tenha cuidado para não exagerar nas responsabilidades. Entre amigos, uma postura segura tenderá a inspirar outras pessoas, mas lembre-se de que liderar também significa saber ouvir.

Libra — 3 de Copas

A sexta-feira dos nativos de Libra favorecerá encontros, celebrações e momentos de alegria (Imagem: inoha | Shutterstock)

A carta “3 de Copas” favorece encontros, celebrações e momentos de alegria. No amor, a leveza e a espontaneidade ajudarão a fortalecer os vínculos. Se estiver solteiro(a), poderá conhecer alguém interessante por meio de amigos ou eventos sociais. Na carreira, trabalhos em equipe e boas parcerias tenderão a render resultados positivos. A saúde se beneficiará de atividades prazerosas e descontração. Entre amigos, aproveite para reunir pessoas queridas e celebrar até mesmo as pequenas conquistas.

Escorpião — 10 de Espadas

Um ciclo no trabalho dos nativos de Escorpião exigirá encerramento ou mudança de estratégia (Imagem: inoha | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” indica que uma situação que vinha provocando desgastes poderá chegar ao fim. No amor, reconhecer quando uma dinâmica deixou de fazer bem será importante para abrir espaço a relacionamentos mais saudáveis. Na carreira, um ciclo tenderá a exigir encerramento ou mudança de estratégia. Em relação à saúde, procure descansar e redobrar a atenção ao esgotamento físico e emocional. Entre amigos, busque se afastar de conflitos repetitivos e valorize quem oferece apoio verdadeiro nos momentos difíceis.

Sagitário — 10 de Paus

Os nativos de Sagitário deverão redobrar a atenção aos sinais de sobrecarga (Imagem: inoha | Shutterstock)

A carta “10 de Paus” sinaliza que você pode estar acumulando responsabilidades e tentando resolver mais coisas do que realmente consegue. No amor, tenha cuidado para não deixar que o cansaço prejudique a convivência ou faça você assumir sozinho(a) o peso de uma relação. Na carreira, será importante investir na organização e na capacidade de delegar tarefas. Em relação à saúde, redobre a atenção aos sinais de sobrecarga. Entre amigos, não tenha receio de pedir ajuda ou recusar convites quando precisar recuperar suas energias.

Capricórnio — 8 de Espadas

Buscar uma opinião de confiança nas amizades ajudará os nativos de Capricórnio a perceberem caminhos que estavam passando despercebidos (Imagem: inoha | Shutterstock)

A carta “8 de Espadas” mostra que você pode estar se sentindo limitado(a) por dúvidas, inseguranças ou pensamentos que dificultam suas decisões. No amor, evite imaginar problemas antes de conversar abertamente sobre aquilo que está incomodando. Na carreira, uma situação aparentemente sem saída poderá apresentar alternativas quando você mudar sua maneira de enxergá-la. A saúde, por sua vez, pedirá cuidado com a ansiedade e a tensão mental. Entre amigos, buscar uma opinião de confiança tenderá a ajudá-lo(a) a perceber possibilidades que estavam passando despercebidas.

Aquário — Rei de Ouros

A sexta-feira dos nativos de Aquário será marcada por estabilidade, segurança e oportunidades de crescimento (Imagem: inoha | Shutterstock)

A carta “Rei de Ouros” traz estabilidade, segurança e oportunidades de crescimento material. No amor, relações baseadas em confiança e atitudes consistentes ganharão destaque, favorecendo conversas sobre o futuro. Na carreira, sua experiência e capacidade de organização poderão trazer reconhecimento ou resultados financeiros positivos. A saúde se beneficiará de hábitos mais disciplinados. Entre amigos, sua postura prática será importante para aconselhar alguém que esteja enfrentando dificuldades.

Peixes — Ás de Paus

As energias do dia irão despertar a vontade dos nativos de Peixes de experimentar novos caminhos (Imagem: inoha | Shutterstock)

A carta “Ás de Paus” anuncia um novo impulso, despertando entusiasmo, criatividade e vontade de experimentar caminhos diferentes. No amor, a paixão ganhará força. Inclusive, um encontro inesperado tenderá a despertar sentimentos intensos, enquanto relações existentes encontrarão espaço para renovação. Na carreira, uma ideia ou oportunidade poderá marcar o início de um projeto promissor. A saúde, por sua vez, se beneficiará de movimento e atividades que aumentem sua disposição. Entre amigos, convites e experiências espontâneas irão trazer momentos animados e inspiradores.