Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/09/2026

Segundo o tarot, a quarta-feira trará uma energia de reencontros, movimento, conquistas e fortalecimento dos vínculos. As cartas mostram um dia em que será importante equilibrar responsabilidades e aproveitar as oportunidades que surgirão, especialmente nas relações e na vida profissional. Para alguns signos, o passado poderá voltar a ocupar espaço. Outros terão a sensação de que estão finalmente entrando em uma fase mais próspera e estável.

Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 6 de Copas

O ariano terá um dia de lembranças, reencontros e conexão com experiências do passado (Imagem: Katyau | Shutterstock)

A carta “6 de Copas” traz lembranças, reencontros e uma forte conexão com experiências do passado. No amor, alguém conhecido poderá reaparecer ou uma relação atual poderá recuperar uma sensação de carinho e familiaridade. Na carreira, uma experiência anterior o(a) ajudará diante de uma situação presente. Na saúde, momentos de conforto e atividades que trazem boas memórias renovarão suas energias. Entre amigos, o dia favorecerá reencontros e conversas com pessoas que fizeram parte de fases importantes da sua vida.

Touro — 2 de Ouros

O taurino terá um dia movimentado e precisará conciliar diferentes responsabilidades (Imagem: Katyau | Shutterstock)

A carta “2 de Ouros” mostra um dia movimentado, no qual será necessário conciliar diferentes responsabilidades sem perder o equilíbrio. No amor, procure dividir melhor seu tempo e sua atenção. Na carreira, será importante administrar tarefas, compromissos e possíveis mudanças de prioridade. Na saúde, evite exageros e lembre-se de reservar espaço para o descanso. Entre amigos, talvez você precise equilibrar sua vida social com outras obrigações, sem deixar de estar presente para quem realmente importa.

Gêmeos — Rainha de Paus

O geminiano estará com o magnetismo e a confiança em alta (Imagem: Katyau | Shutterstock)

A carta “Rainha de Paus” aumentará seu magnetismo, sua confiança e sua capacidade de conquistar espaço. No amor, você estará mais atraente e poderá despertar olhares e interesse. Na carreira, sua criatividade e segurança o(a) colocarão em evidência. Na saúde, aproveite a disposição para se movimentar e fazer algo que aumente sua autoestima. Entre amigos, sua presença tenderá a chamar atenção, animará o grupo e inspirará novas ideias.

Câncer — Os Enamorados

O canceriano precisará fazer escolhas importantes e manter o equilíbrio emocional (Imagem: Katyau | Shutterstock)

A carta “Os Enamorados” coloca escolhas e sentimentos no centro do seu dia, mostrando que algumas decisões precisarão ser tomadas com o coração e também com consciência. No amor, uma relação poderá passar por uma definição importante ou ganhar mais profundidade. Na carreira, uma escolha entre caminhos exigirá clareza sobre aquilo que você realmente deseja. Na saúde, procure manter o equilíbrio emocional e não se deixar dominar pela indecisão. Entre amigos, conversas sinceras ajudarão a fortalecer vínculos e esclarecer possíveis dúvidas.

Leão — 10 de Paus

O leonino deverá organizar prioridades e delegar tarefas quando possível (Imagem: Katyau | Shutterstock)

A carta “10 de Paus” alerta para o excesso de responsabilidades e para a tendência de carregar mais peso do que realmente deveria. No amor, não tente resolver todos os problemas sozinho(a) e permita que a outra pessoa também participe. Na carreira, será fundamental organizar prioridades e delegar tarefas quando possível. Na saúde, o cansaço pedirá atenção e descanso. Entre amigos, aceite ajuda e evite assumir problemas alheios, pois preservar sua energia será essencial.

Virgem — Roda da Fortuna

O virginiano passará por mudanças e movimentações em diversos campos da vida (Imagem: Katyau | Shutterstock)

A carta “Roda da Fortuna” anuncia mudanças e uma movimentação capaz de alterar o rumo de algumas situações. No amor, uma novidade inesperada possivelmente mudará a dinâmica de uma relação ou trará uma oportunidade para quem está solteiro. Na carreira, uma mudança poderá abrir portas que você não estava esperando. Na saúde, adapte sua rotina às novas demandas sem perder o equilíbrio. Entre amigos, encontros inesperados ou notícias surpreendentes movimentarão sua vida social.

Libra — 10 de Ouros

O libriano poderá conquistar mais estabilidade e colher resultados concretos de seus esforços (Imagem: Katyau | Shutterstock)

A carta “10 de Ouros” favorece a estabilidade, a prosperidade e a construção de segurança para o futuro. No amor, relações poderão ganhar mais solidez e confiança. Na carreira, haverá potencial para reconhecimento e resultados concretos, especialmente em questões financeiras. Na saúde, manter hábitos equilibrados ajudará a sustentar essa fase positiva. Entre amigos e familiares, o dia favorecerá a união, o apoio e momentos que reforçam a sensação de pertencimento.

Escorpião — 10 de Copas

O escorpiano terá um dia de harmonia, felicidade e fortalecimento dos vínculos (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Conforme a carta “10 de Copas”, o dia será de harmonia emocional, felicidade e fortalecimento dos vínculos afetivos. No amor, esta quarta-feira favorecerá demonstrações de carinho, cumplicidade e sensação de realização ao lado de quem você ama. Na carreira, um ambiente mais harmonioso poderá melhorar sua produtividade. Na saúde, o bem-estar emocional terá reflexos positivos sobre o corpo. Entre amigos e familiares, encontros agradáveis proporcionarão uma sensação especial de acolhimento e felicidade.

Sagitário — Cavaleiro de Ouros

O sagitariano terá resultados melhores ao agir com constância e paciência (Imagem: Katyau | Shutterstock)

De acordo com a carta “Cavaleiro de Ouros”, seus melhores resultados virão da constância, da paciência e do trabalho bem-feito. No amor, atitudes consistentes valerão mais do que grandes promessas. Na carreira, dedicação e organização poderão trazer avanços seguros. Na saúde, manter uma rotina regular será importante para preservar sua disposição. Entre amigos, você possivelmente irá preferir encontros tranquilos e relações que demonstrem confiança e lealdade.

Capricórnio — 6 de Paus

O capricorniano poderá receber reconhecimento e perceber seus esforços sendo valorizados (Imagem: Katyau | Shutterstock)

A carta “6 de Paus” sugere reconhecimento, vitória e a sensação de que seus esforços começam a ser percebidos. No amor, você poderá receber admiração e perceber uma valorização maior por parte de alguém especial. Na carreira, elogios, resultados ou boas notícias aumentarão sua confiança. Na saúde, a autoestima elevada contribuirá para uma energia positiva. Entre amigos, comemorações e demonstrações de orgulho marcarão um momento de conquista compartilhada.

Aquário — 3 de Ouros

O aquariano encontrará força nas parcerias e poderá conquistar novas oportunidades (Imagem: Katyau | Shutterstock)

A carta “3 de Ouros” indica que parcerias e colaboração serão fundamentais para alcançar bons resultados. No amor, construir planos em conjunto poderá aproximar ainda mais o casal. Na carreira, o trabalho em equipe favorecerá o reconhecimento e novas oportunidades. Na saúde, dividir responsabilidades ajudará a evitar sobrecarga. Entre amigos, uma atividade ou projeto compartilhado fortalecerá vínculos e aproximará você de pessoas que têm objetivos semelhantes.

Peixes — 4 de Paus

O pisciano viverá momentos de alegria ao lado de pessoas importantes (Imagem: Katyau | Shutterstock)

A carta “4 de Paus” sugere celebração, estabilidade e momentos de alegria ao lado de pessoas importantes. No amor, a energia favorecerá encontros, harmonia e fortalecimento de relações. Na carreira, uma conquista poderá proporcionar sensação de segurança e satisfação. Na saúde, ambientes leves e agradáveis ajudarão a recuperar suas energias. Entre amigos, convites, comemorações ou reuniões possivelmente transformarão o dia em uma experiência especialmente prazerosa.