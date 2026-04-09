Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026

A quinta-feira trará uma energia de movimento, decisões e alinhamento entre intuição e ação. Muitas cartas do tarot indicam liderança, iniciativa e mudanças de rota, enquanto outras pedem equilíbrio emocional e conexão interior. Será um dia para agir — mas com consciência.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Áries — A Sacerdotisa
A carta “A Sacerdotisa” indica intuição elevada. O dia pedirá silêncio, observação e conexão com o seu interior. Nem tudo precisará ser dito ou revelado.
Touro — O Mago
A carta “O Mago” aponta para um dia de poder e realização. Você terá tudo de que precisa para fazer acontecer. O dia favorecerá novos começos e iniciativas.
Gêmeos — Rei de Espadas
A carta “Rei de Espadas” revela um dia de clareza e posicionamento firme. A quinta-feira pedirá decisões racionais e comunicação direta. Será importante cortar o que não faz mais sentido.
Câncer — A Estrela
A carta “A Estrela” anuncia esperança e renovação. O dia trará leveza, fé e confiança no futuro. Confie no processo.
Leão — O Imperador
A carta “O Imperador” convoca postura firme e liderança. O dia favorecerá organização, estratégia e decisões conscientes. Será o momento de assumir o controle.
Virgem — O Carro
A carta “O Carro” sinaliza movimento e conquista. O dia apontará para avanço, decisões firmes e direção clara. Vá com foco.
Libra — A Força
A carta “A Força” pede controle emocional e equilíbrio. O dia exigirá calma para lidar com desafios. A sua força estará na forma como você reagirá.
Escorpião — 3 de Paus
A carta “3 de Paus” abre caminho para expansão e novos horizontes. O dia favorecerá planejamento e visão de futuro. Algo começará a se abrir para você.
Sagitário — 10 de Paus
A carta “10 de Paus” alerta para o risco de sobrecarga. O dia poderá trazer responsabilidades excessivas. Será importante avaliar o que realmente precisa ser carregado.
Capricórnio — Cavaleiro de Espadas
A carta “Cavaleiro de Espadas” traz um aviso de impulsividade. O dia pedirá cuidado com atitudes precipitadas e palavras ditas sem pensar.
Aquário — A Roda da Fortuna
A carta “A Roda da Fortuna” anuncia mudanças e viradas de destino. O dia poderá trazer reviravoltas inesperadas. Confie no fluxo da vida.
Peixes — Cavaleiro de Paus
A carta “Cavaleiro de Paus” indica energia, impulso e vontade de agir. O dia favorecerá iniciativas e mudanças, mas pedirá atenção à impulsividade.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.