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Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 09/04/26 07h06
Esta quinta-feira será um dia para agir com consciência (Imagem: valiantsin suprunovich | Shutterstock)

A quinta-feira trará uma energia de movimento, decisões e alinhamento entre intuição e ação. Muitas cartas do tarot indicam liderança, iniciativa e mudanças de rota, enquanto outras pedem equilíbrio emocional e conexão interior. Será um dia para agir — mas com consciência.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — A Sacerdotisa

Ilustração do signo de Áries, em fundo verde, contendo a cabeça de um carneiro com chifres laranja e uma estrela na testa
O dia do nativo de Áries precisará de silêncio e conexão interior (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta “A Sacerdotisa” indica intuição elevada. O dia pedirá silêncio, observação e conexão com o seu interior. Nem tudo precisará ser dito ou revelado.

Touro — O Mago

Ilustração do signo de Touro, em fundo verde, contendo a cabeça de um touro com chifres laranja e uma estrela na testa
O nativo de Touro terá o dia favorecido para novos começos (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta “O Mago” aponta para um dia de poder e realização. Você terá tudo de que precisa para fazer acontecer. O dia favorecerá novos começos e iniciativas.

Gêmeos — Rei de Espadas

Ilustração do signo de Gêmeos, em fundo verde, contendo dois rostos femininos de perfil voltados um para o outro, com cabelos escuros e detalhes em laranja
O nativo de Gêmeos terá um dia de clareza e posicionamento firme (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta “Rei de Espadas” revela um dia de clareza e posicionamento firme. A quinta-feira pedirá decisões racionais e comunicação direta. Será importante cortar o que não faz mais sentido.

Câncer — A Estrela

Ilustração do signo de Câncer, em fundo verde, contendo um caranguejo com corpo alaranjado e uma estrela no centro
O nativo de Câncer terá um dia de esperança e leveza (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta “A Estrela” anuncia esperança e renovação. O dia trará leveza, fé e confiança no futuro. Confie no processo.

Leão — O Imperador

Ilustração do signo de Leão, em fundo verde, contendo a cabeça de um leão com juba alaranjada
O nativo de Leão terá um dia de liderança e postura firme (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta “O Imperador” convoca postura firme e liderança. O dia favorecerá organização, estratégia e decisões conscientes. Será o momento de assumir o controle.

Virgem — O Carro

Ilustração do signo de Virgem, em fundo verde, contendo o rosto de uma mulher de cabelos escuros, brincos laranja e duas estrelas no cabelo
O nativo de Virgem terá movimento, conquista e direção clara (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta “O Carro” sinaliza movimento e conquista. O dia apontará para avanço, decisões firmes e direção clara. Vá com foco.

Libra — A Força

Ilustração do signo de Libra, em fundo verde, contendo uma balança com pratos em equilíbrio e estrelas ao fundo
O dia do nativo de Libra pedirá controle emocional e calma diante dos desafios (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta “A Força” pede controle emocional e equilíbrio. O dia exigirá calma para lidar com desafios. A sua força estará na forma como você reagirá.

Escorpião — 3 de Paus

Ilustração do signo de Escorpião, em fundo verde, contendo um escorpião detalhado com pinças acinzentadas, corpo escuro e uma faixa laranja no abdômen
O nativo de Escorpião terá abertura de caminhos para expansão e novos horizontes (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta “3 de Paus” abre caminho para expansão e novos horizontes. O dia favorecerá planejamento e visão de futuro. Algo começará a se abrir para você.

Sagitário — 10 de Paus

Ilustração do signo de Sagitário, em fundo verde, contendo um arco com flechas cruzadas e uma ponta de flecha em laranja ao centro
O nativo de Sagitário deverá se atentar ao risco de sobrecarga (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta “10 de Paus” alerta para o risco de sobrecarga. O dia poderá trazer responsabilidades excessivas. Será importante avaliar o que realmente precisa ser carregado.

Capricórnio — Cavaleiro de Espadas

Ilustração do signo de Capricórnio, em fundo verde, contendo a cabeça de uma cabra de perfil com chifre espiral em laranja e estrelas ao fundo
O nativo de Capricórnio deverá ter cuidado com atitudes precipitadas (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Espadas” traz um aviso de impulsividade. O dia pedirá cuidado com atitudes precipitadas e palavras ditas sem pensar.

Aquário — A Roda da Fortuna

Ilustração do signo de Aquário, em fundo verde, contendo um jarro negro com detalhes em laranja despejando água em ondas
O nativo de Aquário será chamado para confiar no fluxo da vida (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta “A Roda da Fortuna” anuncia mudanças e viradas de destino. O dia poderá trazer reviravoltas inesperadas. Confie no fluxo da vida.

Peixes — Cavaleiro de Paus

Ilustração do signo de Peixes, em fundo verde, contendo dois peixes em laranja e preto dispostos em círculo, com as caudas voltadas para o centro
O nativo de Peixes terá um dia de iniciativas e mudanças (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Paus” indica energia, impulso e vontade de agir. O dia favorecerá iniciativas e mudanças, mas pedirá atenção à impulsividade.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

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