Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/08/2026

Para este sábado, tarot revela uma energia de movimento, amadurecimento e renovação emocional. Enquanto algumas cartas incentivam a agir com coragem e determinação, outras lembram da importância da paciência, do equilíbrio e da confiança na própria intuição. Será um dia para alinhar razão e emoção antes de tomar decisões importantes.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — A Lua

O ariano deverá confiar na intuição e esclarecer dúvidas antes de tomar decisões importantes (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “A Lua” indica um dia de grande sensibilidade e intuição, mas também de dúvidas que precisarão ser esclarecidas. No amor, evite criar inseguranças sem antes conversar com quem você ama. Na carreira, será melhor analisar cada detalhe antes de tomar decisões importantes. Sua saúde pedirá atenção ao sono e ao equilíbrio emocional. Entre amigos, siga sua percepção para identificar quem realmente merece sua confiança.

Touro — 2 de Paus

O taurino terá um dia favorável para planejar o futuro e aproveitar oportunidades de crescimento (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “2 de Paus” mostra que novos horizontes começarão a surgir e que este será um bom dia para pensar no futuro. No amor, planos a dois fortalecerão a relação, trazendo mais segurança. Na carreira, oportunidades de crescimento dependerão da sua iniciativa. Sua saúde melhorará quando você organizar sua rotina e evitar excessos. Entre amigos, novas conexões poderão ampliar seus projetos e perspectivas.

Gêmeos — Rei de Copas

O geminiano terá facilidade para conduzir situações delicadas com equilíbrio e maturidade (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “Rei de Copas” destaca maturidade emocional e equilíbrio diante dos desafios. No amor, o diálogo sincero poderá fortalecer a relação e permitir resolver qualquer mal-entendido. Na carreira, sua capacidade de liderar com empatia será admirada. Sua saúde tenderá a permanecer estável quando você administrar melhor as emoções. Entre amigos, sua palavra será um importante ponto de apoio para quem precisar de orientação.

Câncer — Cavaleiro de Paus

O canceriano viverá um dia de movimento e precisará agir com iniciativa para aproveitar as oportunidades (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Paus” anuncia um dia movimentado e cheio de oportunidades, caso tenha coragem de agir. No amor, a paixão estará em alta e poderá renovar a relação ou trazer alguém interessante se estiver solteiro(a). Na carreira, novas propostas exigirão iniciativa e rapidez. Sua saúde ganhará mais disposição, mas evite exageros e impulsividade. Entre amigos, convites inesperados prometem momentos de diversão.

Leão — 8 de Ouros

O leonino será recompensado pela dedicação neste sábado (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “8 de Ouros” mostra que dedicação e disciplina serão recompensadas. No amor, pequenos gestos de atenção fortalecerão os laços afetivos. Na carreira, seu esforço contínuo começará a render reconhecimento e crescimento. Sua saúde melhorará quando você mantiver hábitos saudáveis e respeitar seus limites. Entre amigos, pessoas que compartilham objetivos semelhantes com os seus poderão contribuir para seu desenvolvimento.

Virgem — O Carro

O virginiano avançará em direção aos objetivos com determinação e conseguirá superar obstáculos (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “O Carro” aponta avanço, conquistas e capacidade de superar obstáculos. No amor, agir com confiança ajudará a levar a relação para uma nova fase. Na carreira, sua determinação abrirá portas importantes e permitirá alcançar metas ambiciosas. Sua saúde ganhará mais vitalidade quando você mantiver uma rotina ativa e organizada. Entre amigos, seu entusiasmo contagiará quem estiver ao seu lado.

Libra — Ás de Copas

O libriano iniciará uma fase de renovação emocional, com boas oportunidades para o amor e as relações (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “Ás de Copas” anuncia um novo ciclo emocional repleto de boas oportunidades. No amor, sentimentos verdadeiros florescerão e fortalecerão a relação. Se estiver solteiro(a), poderá viver um encontro marcante. Na carreira, sua criatividade e sensibilidade favorecerão novas ideias e boas parcerias. Sua saúde se beneficiará de momentos de alegria e bem-estar. Entre amigos, demonstrações de carinho aproximarão ainda mais as pessoas queridas.

Escorpião — 5 de Paus

O escorpiano deverá resolver questões com diálogo e evitar que pequenas divergências ganhem força (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “5 de Paus” alerta para pequenos conflitos e divergências que poderão ser resolvidos com diálogo. No amor, evitar disputas desnecessárias ajudará a preservar a harmonia. Na carreira, a concorrência servirá como incentivo para mostrar seu potencial. Sua saúde pedirá atenção ao estresse e à necessidade de relaxar. Entre amigos, opiniões diferentes não precisam se transformar em desentendimentos.

Sagitário — O Enforcado

O sagitariano precisará desacelerar e enxergar determinadas situações sob uma nova perspectiva (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “O Enforcado” convida a desacelerar e enxergar determinadas situações sob uma nova perspectiva. No amor, respeitar o tempo da relação permitirá compreender melhor os sentimentos envolvidos. Na carreira, uma pausa estratégica poderá revelar soluções inteligentes. Sua saúde melhorará quando você reduzir o ritmo e cuidar mais do equilíbrio emocional. Entre amigos, ouvir conselhos sinceros poderá fazer toda a diferença.

Capricórnio — 7 de Ouros

O capricorniano verá seus esforços começarem a dar resultados, desde que mantenha a paciência (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “7 de Ouros” mostra que a paciência será recompensada em breve. No amor, a construção de uma relação sólida dependerá da dedicação diária. Na carreira, os resultados dos seus esforços começarão a aparecer, ainda que de forma gradual. Sua saúde pedirá apenas que você respeite seus momentos de descanso. Entre amigos, valorize quem permanece ao seu lado durante todo o processo, e não apenas nas vitórias.

Aquário — A Temperança

O aquariano encontrará mais equilíbrio para lidar com situações e fortalecer seus relacionamentos (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “A Temperança” traz equilíbrio, serenidade e capacidade de harmonizar diferentes áreas da vida. No amor, o diálogo e a compreensão fortalecerão os vínculos afetivos. Na carreira, agir com calma permitirá resolver desafios de forma inteligente. Sua saúde melhorará quando você encontrar tempo para cuidar do corpo e da mente. Entre amigos, sua postura conciliadora ajudará a aproximar pessoas e resolver antigos desentendimentos.

Peixes — O Louco

O pisciano terá um dia favorável para recomeços e para explorar novas oportunidades com coragem (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A carta “O Louco” anuncia um excelente dia para recomeços e novas experiências. No amor, abrir o coração para o inesperado poderá trazer boas surpresas. Na carreira, a coragem para experimentar caminhos diferentes abrirá oportunidades promissoras. Sua saúde ganhará mais leveza quando você deixar de lado preocupações excessivas. Entre amigos, convites inesperados poderão marcar o início de uma fase muito positiva.