Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/07/2026

Nesta quarta-feira, mudanças internas poderão ser tão importantes quanto as externas. As cartas do tarot falam sobre recomeços, encerramentos, amadurecimento e a coragem de seguir em frente, mesmo quando é preciso deixar algo para trás. O dia favorecerá decisões conscientes, o fortalecimento das relações verdadeiras e a construção de um futuro mais alinhado aos seus objetivos.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Louco

O ariano deverá confiar mais na vida e se abrir para novas oportunidades (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

Segundo a carta “O Louco”, o dia o(a) convidará a confiar mais na vida e a se abrir para novas possibilidades. No amor, uma atitude espontânea poderá renovar a relação ou trazer alguém interessante para o seu caminho. Na carreira, ideias inovadoras e coragem para experimentar algo diferente poderão gerar boas oportunidades. Sua saúde melhorará quando você diminuir a pressão sobre si e permitir mais leveza na rotina. Entre amigos, convites inesperados poderão render momentos de diversão e novas conexões.

Touro — Rei de Espadas

O taurino encontrará respostas ao agir com maturidade e equilíbrio (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

A carta “Rei de Espadas” favorece decisões maduras e uma comunicação objetiva. No amor, conversas sinceras ajudarão a esclarecer dúvidas e fortalecerão a confiança entre o casal. Na carreira, sua capacidade de analisar situações com racionalidade será essencial para resolver desafios importantes. Sua saúde melhorará quando você controlar o excesso de preocupações e encontrar momentos para descansar a mente. Entre amigos, seus conselhos poderão fazer diferença para alguém próximo.

Gêmeos — Rainha de Ouros

O geminiano fortalecerá os vínculos por meio do carinho e da generosidade (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

A carta “Rainha de Ouros” destaca o equilíbrio, a prosperidade e o acolhimento. No amor, gestos de carinho e segurança emocional fortalecerão os vínculos e aproximarão quem você ama. Na carreira, sua competência poderá ser reconhecida, trazendo oportunidades de crescimento e estabilidade financeira. Sua saúde melhorará quando você cuidar do corpo e da mente com a mesma dedicação que oferece aos outros. Entre amigos, sua generosidade fortalecerá relações sinceras e duradouras.

Câncer — 10 de Espadas

O canceriano encerrará um ciclo e seguirá em frente com mais leveza (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

Conforme a carta “10 de Espadas”, o dia marcará o encerramento de um ciclo que vinha trazendo desgaste. No amor, situações mal resolvidas poderão finalmente encontrar um desfecho, permitindo que você siga em frente com mais leveza. Na carreira, dificuldades tenderão a perder força, abrindo espaço para novas oportunidades. Sua saúde pedirá descanso e atenção ao equilíbrio emocional para recuperar as energias. Entre amigos, valorize quem permaneceu ao seu lado durante os momentos mais difíceis.

Leão — 8 de Ouros

O leonino verá seu esforço ser reconhecido e colherá bons resultados (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

A carta “8 de Ouros” mostra que a dedicação e a disciplina serão suas maiores aliadas. No amor, pequenas demonstrações de cuidado fortalecerão a relação e criarão mais cumplicidade. Na carreira, seu esforço tenderá a ser reconhecido, favorecendo crescimento e novos aprendizados. Sua saúde melhorará quando você mantiver uma rotina organizada sem abrir mão dos momentos de descanso. Entre amigos, compartilhar conhecimentos fortalecerá os vínculos.

Virgem — 5 de Copas

O virginiano precisará deixar o passado para aproveitar as novas oportunidades (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

A carta “5 de Copas” pede que você não permaneça preso(a) ao que já passou. No amor, será importante olhar para as oportunidades que ainda existem, em vez de focar apenas nas decepções. Na carreira, um contratempo poderá trazer aprendizados valiosos para o futuro. Sua saúde melhorará quando você acolher suas emoções sem alimentar sentimentos de culpa ou tristeza por muito tempo. Entre amigos, pessoas queridas poderão oferecer apoio quando você mais precisar.

Libra — 8 de Copas

O libriano deverá desapegar do que não faz mais sentido para viver uma fase mais leve (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

Segundo a carta “8 de Copas”, o dia favorecerá desapegos e decisões que priorizem seu bem-estar. No amor, deixar para trás antigos padrões poderá abrir espaço para relações mais leves e verdadeiras. Na carreira, talvez seja hora de buscar novos desafios que façam mais sentido para seus objetivos. Sua saúde melhorará quando você respeitar seus sentimentos e encerrar ciclos que pesam demais. Entre amigos, algumas conexões se transformarão para dar lugar a relações mais alinhadas com seu momento.

Escorpião — O Enforcado

O escorpiano enxergará novas possibilidades ao mudar a própria perspectiva (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

A carta “O Enforcado” pede paciência e uma nova perspectiva diante das situações. No amor, evitar atitudes impulsivas permitirá compreender melhor os sentimentos envolvidos. Na carreira, uma pausa estratégica poderá trazer soluções que antes pareciam invisíveis. Sua saúde melhorará quando você desacelerar e respeitar seu tempo de recuperação física e emocional. Entre amigos, ouvir mais do que falar poderá trazer aprendizados importantes.

Sagitário — Rainha de Copas

O sagitariano fortalecerá os laços ao agir com sensibilidade e equilíbrio emocional (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

A carta “Rainha de Copas” destaca a sensibilidade, o equilíbrio emocional e o acolhimento. No amor, sua empatia fortalecerá os vínculos e favorecerá momentos de intimidade e confiança. Na carreira, agir com inteligência emocional ajudará a resolver conflitos e criar boas parcerias. Sua saúde melhorará quando você respeitar suas emoções e encontrar tempo para cuidar de si. Entre amigos, sua presença acolhedora será muito valorizada.

Capricórnio — Rainha de Paus

O capricorniano estará com o magnetismo em alta e aproximará as pessoas (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

Segundo a carta “Rainha de Paus”, o dia favorecerá a confiança, a criatividade e a liderança. No amor, seu magnetismo estará em alta, aproximando quem compartilha dos mesmos valores. Na carreira, você poderá assumir o protagonismo em projetos importantes e conquistar reconhecimento pelo seu talento. Sua saúde melhorará quando direcionar sua energia para atividades que despertem entusiasmo. Entre amigos, sua disposição inspirará e motivará quem estiver ao seu redor.

Aquário — Ás de Espadas

O aquariano encontrará clareza para tomar decisões importantes (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

A carta “Ás de Espadas” traz clareza, novos entendimentos e decisões importantes. No amor, uma conversa franca poderá eliminar dúvidas e fortalecer a relação. Na carreira, novas ideias e uma visão mais objetiva ajudarão você a superar desafios e iniciar projetos promissores. Sua saúde melhorará quando você organizar a mente e evitar sobrecarga mental. Entre amigos, a sinceridade será o caminho para fortalecer os laços.

Peixes — 6 de Espadas

O pisciano deixará antigas dores para trás e iniciará uma fase de renovação (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

A carta “6 de Espadas” anuncia um período de transição e recuperação. No amor, deixar para trás antigas dores permitirá viver relações com mais tranquilidade e maturidade. Na carreira, mudanças poderão conduzir você a um ambiente mais favorável ao seu crescimento. Sua saúde melhorará à medida que você desacelerar e buscar mais equilíbrio emocional. Entre amigos, pessoas especiais poderão oferecer apoio durante esse processo de renovação.