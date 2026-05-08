Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/05/2026

A sexta-feira trará uma energia de transformação, recomeços e tomada de consciência. Algumas cartas do tarot indicam encerramentos importantes e necessidade de desapego, enquanto outras apontam oportunidades emocionais, crescimento e conquistas. Será um dia intenso, mas cheio de potencial para mudanças positivas.
A seguir, confira a previsão do tarot para cada um dos signos!
Áries — 10 de Ouros
Haverá estabilidade e prosperidade, conforme a carta “10 de Ouros”. O dia favorecerá segurança material, família e construção de algo duradouro.
Touro — 8 de Copas
A carta “8 de Copas” indica que o desapego será necessário. O dia pedirá coragem para deixar para trás o que não faz mais sentido emocionalmente.
Gêmeos — 4 de Ouros
Será necessário cuidado com o pego e a necessidade de controle. A carta “4 de Ouros” pede atenção para não se prender a situações por medo de perder segurança.
Câncer — 10 de Espadas
A carta “10 de Espadas” indica encerramento de um ciclo. Algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação e recomeço.
Leão — Ás de Copas
A carta “Ás de Copas” indica novo ciclo emocional. O dia favorecerá o amor, as reconexões e a abertura do coração. Se permita sentir.
Virgem — 8 de Espadas
A carta “8 de Espadas” pede cuidado com pensamentos limitantes. Você pode estar se prendendo mais ao medo do que à realidade.
Libra — O Mago
O poder de realização estará em alta, conforme a carta “O Mago”. Você terá tudo o que precisa para fazer acontecer. Será um bom dia para agir.
Escorpião — O Julgamento
A carta “O Julgamento” revela despertar e tomada de consciência. O dia favorecerá decisões importantes e mudanças de direção.
Sagitário — O Carro
Movimento e conquista estarão presentes, conforme a carta “O Carro”. O dia favorecerá avanços importantes e decisões firmes. Siga com foco.
Capricórnio — 3 de Paus
O dia favorecerá a expansão e novos horizontes, conforme a carta “3 de Paus”. Também será um momento positivo para planejamento e abertura de caminhos.
Aquário — Rei de Copas
A carta “Rei de Copas” pede equilíbrio emocional e maturidade. O dia favorecerá o controle emocional e a sensibilidade diante das situações.
Peixes — A Torre
Mudanças inesperadas poderão acontecer e abalar estruturas. Apesar do impacto, a carta “A Torre” fala sobre libertação e renovação.