Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/02/2026

O domingo trará energias maravilhosas para os signos, segundo as cartas do tarot. Leveza, equilíbrio e bons caminhos acontecerão, trazendo clareza e mais discernimento sobre o que pode ser feito e realizado. Os signos sentirão um poder especial neste dia — e será hora de concretizar e materializar.
Abaixo, confira as previsões do tarot para os 12 signos!
Áries — A Justiça
O dia pedirá decisões responsáveis e coerentes, conforme a carta “A Justiça”. Você deverá evitar agir por impulso, pois tudo o que for feito agora tenderá a ter retorno direto. O domingo será ideal para resolver pendências, conversar com franqueza e estabelecer limites claros.
Touro — 6 de Copas
Memórias, reencontros e sentimentos antigos ganharão espaço, mostra a carta “6 de Copas”. Poderá ser um dia de nostalgia, mas também de cura emocional. Aproveite para resgatar o que te faz bem — sem se prender ao que não cabe mais.
Gêmeos — O Sol
Clareza, alegria e boas notícias marcarão o dia. A carta “O Sol” mostra um sábado leve, com mais confiança e brilho pessoal. Será excelente para encontros, lazer, exposição nas redes e decisões que trarão entusiasmo.
Câncer — 4 de Paus
Um clima de estabilidade e pequenas conquistas se destacará, mostra a carta “4 de Paus”. O dia favorecerá reuniões familiares, momentos de conforto e celebrações simples, porém significativas. A segurança emocional ficará em evidência.
Leão — O Mundo
Um ciclo se fechará com sucesso, revela a carta “O Mundo”. Você poderá sentir reconhecimento, missão cumprida e liberdade emocional. Será um ótimo dia para celebrar vitórias e se permitir novos horizontes.
Virgem — A Imperatriz
Criatividade, afeto e cuidado com você se intensificarão. A carta “A Imperatriz” fala de expansão emocional e material. Será um bom dia para nutrir projetos, relações e até o autocuidado — tudo cresce quando é bem cuidado.
Libra — 3 de Copas
A alegria compartilhada marcará o dia, mostra a carta “3 de Copas”. Encontros, convites e boas conversas estarão em destaque. Celebre as conexões verdadeiras e permita-se momentos de leveza sem culpa.
Escorpião — 6 de Ouros
Trocas justas entrarão em foco, mostra a carta “6 de Ouros”. O domingo favorecerá acordos equilibrados, ajuda mútua e reconhecimento. Observe se você tem dado e recebido na mesma medida.
Sagitário — A Temperança
O equilíbrio emocional será a chave do dia, alerta a carta “A Temperança”. Você deverá evitar excessos e apostar na paciência. Conversas conciliadoras e escolhas mais conscientes trarão harmonia e bem-estar.
Capricórnio — 6 de Espadas
Será hora de seguir adiante. A carta “6 de Espadas” aponta o afastamento de situações desgastantes e uma transição necessária para águas mais calmas. Confie no movimento, mesmo que ainda não veja o destino.
Aquário — Pajem de Copas
Surpresas emocionais e mensagens inesperadas te encontrarão, revela a carta “Pajem de Copas”. O dia trará leveza, flertes, convites ou ideias criativas. Escute sua intuição e permita-se sentir sem racionalizar tudo.
Peixes — A Morte
Uma transformação profunda acontecerá, alerta a carta “A Morte”. Algo terminará para que um novo ciclo possa nascer. Não resista às mudanças: elas virão para libertar e renovar. O desapego de hoje será o renascimento de amanhã.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.