Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/02/2026

O domingo trará energias maravilhosas para os signos, segundo as cartas do tarot. Leveza, equilíbrio e bons caminhos acontecerão, trazendo clareza e mais discernimento sobre o que pode ser feito e realizado. Os signos sentirão um poder especial neste dia — e será hora de concretizar e materializar.

Abaixo, confira as previsões do tarot para os 12 signos!

Áries — A Justiça

O domingo do ariano será ideal para resolver pendências, conversar com franqueza e estabelecer limites claros (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

O dia pedirá decisões responsáveis e coerentes, conforme a carta “A Justiça”. Você deverá evitar agir por impulso, pois tudo o que for feito agora tenderá a ter retorno direto. O domingo será ideal para resolver pendências, conversar com franqueza e estabelecer limites claros.

Touro — 6 de Copas

Memórias, reencontros e sentimentos antigos ganharão espaço para o taurino (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

Memórias, reencontros e sentimentos antigos ganharão espaço, mostra a carta “6 de Copas”. Poderá ser um dia de nostalgia, mas também de cura emocional. Aproveite para resgatar o que te faz bem — sem se prender ao que não cabe mais.

Gêmeos — O Sol

O domingo do geminiano será excelente para encontros e lazer (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

Clareza, alegria e boas notícias marcarão o dia. A carta “O Sol” mostra um sábado leve, com mais confiança e brilho pessoal. Será excelente para encontros, lazer, exposição nas redes e decisões que trarão entusiasmo.

Câncer — 4 de Paus

O dia do canceriano favorecerá reuniões familiares, momentos de conforto e celebrações simples (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

Um clima de estabilidade e pequenas conquistas se destacará, mostra a carta “4 de Paus”. O dia favorecerá reuniões familiares, momentos de conforto e celebrações simples, porém significativas. A segurança emocional ficará em evidência.

Leão — O Mundo

O leonino poderá sentir reconhecimento, missão cumprida e liberdade emocional (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

Um ciclo se fechará com sucesso, revela a carta “O Mundo”. Você poderá sentir reconhecimento, missão cumprida e liberdade emocional. Será um ótimo dia para celebrar vitórias e se permitir novos horizontes.

Virgem — A Imperatriz

Será um bom dia para o virginiano nutrir projetos, relações e até o autocuidado (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

Criatividade, afeto e cuidado com você se intensificarão. A carta “A Imperatriz” fala de expansão emocional e material. Será um bom dia para nutrir projetos, relações e até o autocuidado — tudo cresce quando é bem cuidado.

Libra — 3 de Copas

Encontros, convites e boas conversas estarão em destaque no domingo do libriano (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

A alegria compartilhada marcará o dia, mostra a carta “3 de Copas”. Encontros, convites e boas conversas estarão em destaque. Celebre as conexões verdadeiras e permita-se momentos de leveza sem culpa.

Escorpião — 6 de Ouros

O domingo do escorpiano favorecerá acordos equilibrados, ajuda mútua e reconhecimento (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

Trocas justas entrarão em foco, mostra a carta “6 de Ouros”. O domingo favorecerá acordos equilibrados, ajuda mútua e reconhecimento. Observe se você tem dado e recebido na mesma medida.

Sagitário — A Temperança

O sagitariano deverá evitar excessos e apostar na paciência (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

O equilíbrio emocional será a chave do dia, alerta a carta “A Temperança”. Você deverá evitar excessos e apostar na paciência. Conversas conciliadoras e escolhas mais conscientes trarão harmonia e bem-estar.

Capricórnio — 6 de Espadas

Neste domingo, o capricorniano deverá confiar mais no movimento (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

Será hora de seguir adiante. A carta “6 de Espadas” aponta o afastamento de situações desgastantes e uma transição necessária para águas mais calmas. Confie no movimento, mesmo que ainda não veja o destino.

Aquário — Pajem de Copas

O dia do aquariano trará leveza, flertes, convites ou ideias criativas (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

Surpresas emocionais e mensagens inesperadas te encontrarão, revela a carta “Pajem de Copas”. O dia trará leveza, flertes, convites ou ideias criativas. Escute sua intuição e permita-se sentir sem racionalizar tudo.

Peixes — A Morte

Para o pisciano, algo terminará para que um novo ciclo possa nascer (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

Uma transformação profunda acontecerá, alerta a carta “A Morte”. Algo terminará para que um novo ciclo possa nascer. Não resista às mudanças: elas virão para libertar e renovar. O desapego de hoje será o renascimento de amanhã.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.