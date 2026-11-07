Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 07/11/2026

Segundo o tarot, o sábado será marcado por emoções profundas, encontros significativos e reflexões sobre aquilo que realmente desejamos construir em nossas vidas. Enquanto alguns signos poderão aproveitar momentos especiais no amor, fortalecer amizades e celebrar conquistas, outros precisarão lidar com dúvidas, situações pouco esclarecidas e a necessidade de estabelecer limites.

As cartas “Os Enamorados”, “2 de Copas” e “3 de Copas” destacam a importância das conexões afetivas, enquanto “A Lua”, “O Eremita” e “A Sacerdotisa” convidam a ouvir a intuição e respeitar o próprio tempo. O conselho para este dia é encontrar equilíbrio entre o desejo de estar perto das pessoas e a necessidade de cuidar de si, bem como se lembrar de que relações saudáveis também precisam de sinceridade, liberdade e reciprocidade.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada signo!

Áries — A Lua

A saúde do ariano pedirá atenção ao descanso e à qualidade do sono (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “A Lua” mostra um sábado de emoções intensas, especialmente diante de situações que ainda não apresentam respostas claras. No amor, uma atitude diferente da pessoa amada ou uma lembrança do passado despertará inseguranças, mas será importante não transformar impressões em certezas antes de conversar.

Na carreira, ideias para a próxima semana exigirão uma análise mais cuidadosa, principalmente quando envolverem propostas ou informações incompletas. A saúde pedirá atenção ao descanso e à qualidade do sono. Entre amigos, será fundamental evitar mal-entendidos e não interpretar o silêncio de alguém como sinal de afastamento.

Touro — O Eremita

Um momento de introspecção ajudará o taurino a identificar o que realmente deseja de uma relação (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “O Eremita” convida a diminuir o ritmo e aproveitar o sábado para compreender melhor suas necessidades, sem sentir obrigação de corresponder às expectativas de todos. No amor, um momento de introspecção ajudará a identificar o que realmente deseja de uma relação, especialmente se vinha aceitando situações apenas para evitar a solidão.

Na carreira, revisar planos e organizar prioridades será mais produtivo do que tentar resolver pendências durante o descanso. A saúde se beneficiará de momentos de tranquilidade e atividades que favoreçam o equilíbrio emocional. Os amigos precisarão compreender que sua vontade de ficar mais reservado(a) não representa falta de carinho.

Gêmeos — Valete de Copas

Uma mensagem inesperada, um elogio ou uma aproximação delicada despertará sentimentos no geminiano (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “Valete de Copas” traz uma energia de romantismo, criatividade e pequenas surpresas que poderão tornar o sábado mais agradável. No amor, uma mensagem inesperada, um elogio ou uma aproximação delicada despertará sentimentos, especialmente se estiver disposto(a) a conhecer alguém sem tantas expectativas.

Na carreira, uma ideia criativa poderá surgir durante uma conversa descontraída, oferecendo inspiração para projetos que serão desenvolvidos nos próximos dias. A saúde se beneficiará de atividades prazerosas e momentos de leveza. Os amigos irão surpreender com convites espontâneos ou demonstrações de carinho que fortalecerão os vínculos.

Câncer — 9 de Ouros

O canceriano poderá perceber que preservar a individualidade é fundamental para construir relações equilibradas (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “9 de Ouros” anuncia um dia favorável para reconhecer conquistas pessoais e aproveitar os resultados de esforços realizados ao longo do tempo. No amor, você poderá perceber que preservar sua individualidade é fundamental para construir relações equilibradas, sem precisar abrir mão de seus interesses para agradar alguém.

Na carreira, uma conquista recente ou a organização de questões financeiras poderá trazer maior sensação de segurança e independência. A saúde se beneficiará de momentos dedicados ao autocuidado e ao prazer. Os amigos poderão compartilhar boas notícias ou convidá-lo(a) para celebrar uma ocasião especial.

Leão — 2 de Copas

Na carreira, uma parceria ou negociação poderá apresentar perspectivas positivas ao leonino (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “2 de Copas” favorece aproximações, reconciliações e encontros significativos, destacando a importância da reciprocidade nas relações. No amor, uma conversa sincera poderá fortalecer a cumplicidade. Se estiver solteiro(a), poderá conhecer alguém com quem existirá uma afinidade especial, construída por meio de interesses e valores semelhantes.

Na carreira, uma parceria ou negociação tenderá a apresentar perspectivas positivas, especialmente se houver disposição para ouvir e colaborar. A saúde se beneficiará de momentos de tranquilidade e equilíbrio emocional. As amizades ganharão mais profundidade por meio de conversas importantes e demonstrações de apoio mútuo.

Virgem — O Hierofante

A saúde do virginiano se beneficiará de hábitos consistentes e de uma rotina que respeite suas necessidades (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “O Hierofante” traz uma energia de estabilidade, responsabilidade e valorização dos princípios que orientam suas escolhas. No amor, conversas sobre compromisso, confiança e planos poderão fortalecer uma relação. Se estiver solteiro(a), tenderá a se interessar por pessoas que demonstram maturidade e intenções claras.

Na carreira, organizar metas e buscar orientação de profissionais experientes ajudará a tomar decisões mais seguras para os próximos dias. A saúde se beneficiará de hábitos consistentes e de uma rotina que respeite suas necessidades. Encontros com amigos antigos ou familiares poderão proporcionar acolhimento e conselhos importantes.

Libra — Rei de Espadas

Revisar documentos, organizar estratégias e avaliar propostas com atenção trará maior segurança profissional ao libriano (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “Rei de Espadas” convida a agir com clareza e objetividade, especialmente diante de situações que exigem decisões importantes. No amor, uma conversa direta poderá esclarecer expectativas e evitar desgastes. Entretanto, será necessário encontrar equilíbrio entre sinceridade e sensibilidade para não transmitir frieza.

Na carreira, revisar documentos, organizar estratégias e avaliar propostas com atenção trará maior segurança para os próximos passos. A saúde pedirá cuidado com a tensão mental e o excesso de pensamentos. Entre amigos, tente estabelecer limites e evitar o envolvimento em conflitos que não dizem respeito a você.

Escorpião — A Sacerdotisa

A saúde do escorpiano se beneficiará de momentos de silêncio e descanso (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “A Sacerdotisa” mostra um sábado de maior sensibilidade e percepção, sendo importante observar os acontecimentos antes de tomar decisões. No amor, uma conexão despertará sentimentos profundos, mas será melhor respeitar o tempo das aproximações e perceber as atitudes da outra pessoa antes de criar expectativas.

Na carreira, ideias e projetos exigirão discrição e planejamento, especialmente se você estiver considerando mudanças que ainda não deseja compartilhar. A saúde se beneficiará de momentos de silêncio e descanso. Entre amigos, será fundamental preservar confidências e compreender que nem todos os assuntos precisam ser expostos.

Sagitário — Os Enamorados

Uma aproximação poderá despertar entusiasmo e abrir espaço para uma conexão especial na vida amorosa do sagitariano (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “Os Enamorados” coloca você diante de escolhas importantes e destaca a necessidade de alinhar sentimentos, desejos e valores pessoais. No amor, uma aproximação poderá despertar entusiasmo e abrir espaço para uma conexão especial. Por outro lado, as relações existentes encontrarão oportunidade para conversar sobre planos e fortalecer a cumplicidade.

Na carreira, uma proposta de parceria ou a possibilidade de seguir caminhos diferentes exigirá reflexão antes de assumir novos compromissos. A saúde se beneficiará de momentos prazerosos e equilíbrio emocional. Os amigos poderão oferecer opiniões valiosas, desde que você não permita que as expectativas dos outros determinem suas decisões.

Capricórnio — 7 de Espadas

A saúde do capricorniano pedirá atenção ao desgaste provocado pelo excesso de preocupações (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “7 de Espadas” alerta para situações que exigem discrição, estratégia e atenção aos detalhes, especialmente quando nem todas as informações estão disponíveis. No amor, comportamentos contraditórios despertarão dúvidas, mas será importante buscar esclarecimentos antes de tirar conclusões ou alimentar desconfianças.

Na carreira, revisar acordos, proteger informações profissionais e evitar compartilhar planos com pessoas pouco confiáveis ajudará a prevenir problemas futuros. A saúde pedirá atenção ao desgaste provocado pelo excesso de preocupações. Entre amigos, observe se existe sinceridade nas relações e evite o envolvimento em conversas que comprometam a confiança.

Aquário — 10 de Ouros

Os resultados de esforços anteriores poderão trazer satisfação profissional ao aquariano (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “10 de Ouros” anuncia um dia favorável para fortalecer a segurança emocional e valorizar tudo aquilo que vem sendo construído ao longo do tempo. No amor, conversas sobre futuro, família ou planos compartilhados poderão aproximar o casal, especialmente se houver disposição para assumir responsabilidades em conjunto.

Na carreira, os resultados de esforços anteriores poderão trazer satisfação ou incentivar o planejamento de investimentos e projetos de longo prazo. A saúde se beneficiará de uma rotina equilibrada e de cuidados consistentes. Encontros com amigos antigos ou familiares irão proporcionar acolhimento e reforçar a importância dos vínculos duradouros.

Peixes — 3 de Copas

A saúde do pisciano se beneficiará de momentos de lazer e descontração (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “3 de Copas” anuncia um sábado favorável para encontros, celebrações e situações que fortaleçam os vínculos afetivos. No amor, um programa descontraído renovará a cumplicidade. Se estiver solteiro(a), tenderá a conhecer alguém interessante por meio de amigos ou de um evento social.

Na carreira, uma conversa informal poderá trazer ideias para projetos futuros ou aproximar pessoas com interesses profissionais semelhantes. A saúde se beneficiará de momentos de lazer e descontração. Amizades antigas poderão reaparecer ou proporcionar uma notícia especial que merecerá ser comemorada.