Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 07/10/2026

Para esta quarta-feira, o tarot revela uma energia de decisões, novos caminhos e oportunidades que precisam ser observadas com atenção. Enquanto algumas cartas favorecem avanços importantes e conquistas, outras alertam para dúvidas, conflitos e excesso de possibilidades. O dia pedirá clareza para entender onde vale investir energia e maturidade, para não agir apenas por impulso. Nas relações, no trabalho e na vida pessoal, escolher com consciência será essencial para aproveitar melhor o momento.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Carro

O ariano encontrará coragem para avançar, tomar a frente das situações e definir novos caminhos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “O Carro” indica movimento e traz coragem para assumir as rédeas de situações que estavam paradas. No amor, tomar iniciativa poderá ajudar a definir os próximos passos de uma relação ou abrir espaço para uma nova conquista. Na carreira, determinação e foco favorecerão avanços importantes. A saúde pedirá cuidado para não ultrapassar seus próprios limites. Entre amigos, você poderá assumir a liderança de planos e encontros, mas lembre-se de ouvir também o desejo dos outros.

Touro — Ás de Ouros

O taurino poderá identificar oportunidades para construir mais estabilidade (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” traz uma energia bastante favorável, especialmente para tudo aquilo que precisa ganhar estabilidade e consistência. No amor, uma relação poderá começar a mostrar potencial para algo mais sólido. Se estiver comprometido(a), tenderá a buscar mais segurança no relacionamento. Na carreira, oportunidades financeiras ou profissionais irão precisar de atenção. A saúde se beneficiará da construção de hábitos mais equilibrados. Entre amigos, valorize as pessoas que demonstram presença não apenas nas palavras, mas principalmente nas atitudes.

Gêmeos — Pajem de Espadas

O geminiano estará mais atento e curioso, podendo receber informações importantes (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Pajem de Espadas” o(a) deixa curioso, atento e interessado em descobrir o que acontece ao seu redor. No amor, uma conversa poderá trazer informações importantes, mas evite alimentar desconfianças ou interpretar demais aquilo que ainda não está claro. Na carreira, ideias, mensagens e contatos poderão abrir caminhos. A saúde pedirá atenção à ansiedade e ao excesso de estímulos mentais. Entre amigos, cuidado com comentários impulsivos ou informações capazes de gerar pequenos mal-entendidos.

Câncer — Pajem de Ouros

O canceriano poderá dar os primeiros passos em algo novo, encontrando oportunidades de aprendizado, projetos e conexões (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Pajem de Ouros” mostra que você poderá encontrar uma oportunidade interessante para começar a construir algo novo. No amor, atitudes simples e consistentes fortalecerão vínculos e poderão revelar quem realmente está disposto a investir na relação. Na carreira, uma proposta, aprendizado ou novo projeto irá merecer atenção. A saúde favorecerá mudanças práticas na rotina. Entre amigos, uma conversa poderá trazer uma ideia útil ou até mesmo uma parceria interessante para o futuro.

Leão — 5 de Espadas

O leonino precisará evitar conflitos e disputas desnecessárias (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “5 de Espadas” pede cuidado com disputas que consomem energia sem oferecer resultados verdadeiramente importantes. No amor, querer ter razão a qualquer custo poderá criar distâncias; por isso, escolha o diálogo em vez do confronto. Na carreira, evite entrar em provocações ou competições desnecessárias. A saúde pedirá atenção ao estresse e à tensão acumulada. Entre amigos, nem toda discussão precisará ser levada adiante; preservar a paz será a maior vitória.

Virgem — O Mundo

O virginiano poderá colher os frutos de esforços anteriores, com possibilidades de reconhecimento profissional (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “O Mundo” anuncia conclusão, realização e sensação de avanço. No amor, uma relação poderá alcançar um novo nível de maturidade ou você poderá finalmente compreender aquilo que deseja viver afetivamente. Na carreira, resultados de esforços anteriores poderão aparecer e trazer reconhecimento. A saúde favorecerá a percepção de evolução em hábitos que você vem cultivando. Entre amigos, celebrações, encontros ou até contatos com pessoas distantes poderão deixar o dia especialmente agradável.

Libra — 7 de Copas

O libriano terá diferentes possibilidades pela frente, mas precisará definir prioridades e observar melhor as situações antes de criar expectativas (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “7 de Copas” mostra muitas possibilidades, mas nem todas serão tão promissoras quanto aparentavam inicialmente. No amor, sentimentos ou opções poderão gerar dúvidas, sendo importante observar atitudes concretas antes de criar grandes expectativas. Na carreira, escolha prioridades para não dispersar energia entre projetos demais. Na saúde, procure respeitar a necessidade de descanso mental. Entre amigos, cuidado para não assumir compromissos demais ou prometer algo que depois será difícil cumprir.

Escorpião — 3 de Copas

O escorpiano contará com uma energia mais leve e sociável, favorecendo encontros, parcerias, comemorações e momentos capazes de renovar o ânimo (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “3 de Copas” traz uma atmosfera mais leve, sociável e prazerosa. No amor, encontros e momentos de descontração poderão aproximar pessoas e, caso esteja solteiro(a), favorecer novas conexões. Na carreira, boas parcerias e trabalhos em equipe tenderão a render mais. A saúde se beneficiará de atividades que tragam prazer e diminuam a tensão. Entre amigos, o dia será excelente para reuniões, comemorações e conversas capazes de renovar seu estado de espírito.

Sagitário — O Eremita

O sagitariano deverá desacelerar e olhar para dentro de si, buscando compreender melhor seus sentimentos e respeitando momentos de recolhimento (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “O Eremita” o(a) convida a diminuir um pouco o ritmo e ouvir mais a própria sabedoria antes de tomar decisões. No amor, talvez você precise compreender melhor seus sentimentos antes de cobrar respostas de outra pessoa. Na carreira, trabalhar com concentração e planejamento poderá ser mais produtivo do que tentar acompanhar a pressa dos outros. A saúde pedirá descanso e momentos de silêncio. Entre amigos, respeite sua necessidade de recolhimento sem interpretar uma pausa social como solidão.

Capricórnio — 2 de Espadas

O capricorniano deverá encarar os sentimentos com mais clareza e analisar melhor as possibilidades ao seu redor (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “2 de Espadas” mostra você diante de uma decisão que talvez esteja sendo adiada há algum tempo. No amor, evitar uma conversa importante poderá aumentar a distância, por isso procure encarar os sentimentos com mais clareza. Na carreira, analise as possibilidades antes de escolher um caminho, mas cuidado para que a prudência não se transforme em paralisia. A saúde pedirá atenção às tensões acumuladas. Entre amigos, ouvir diferentes opiniões poderá ajudar, desde que a decisão final continue sendo sua.

Aquário — 8 de Ouros

O aquariano terá na dedicação e na constância seus principais aliados para alcançar bons resultados (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “8 de Ouros” mostra que dedicação e constância serão os grandes trunfos neste dia. No amor, demonstrar interesse por meio de atitudes fortalecerá vínculos e ajudará a construir relações mais seguras. Na carreira, concentração e aperfeiçoamento poderão trazer excelentes resultados. Sua saúde melhorará quando você mantiver disciplina com hábitos que já sabe que fazem bem. Entre amigos, talvez você esteja mais ocupado(a), mas procure reservar algum espaço para quem realmente importa.

Peixes — Ás de Espadas

O pisciano poderá enxergar situações com mais clareza, favorecendo conversas sinceras, novas ideias e decisões importantes (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Ás de Espadas” traz clareza e pode ajudar a enxergar uma situação por uma perspectiva completamente diferente. No amor, uma conversa franca tenderá a eliminar dúvidas e facilitar decisões importantes sobre uma relação. Na carreira, novas ideias, respostas ou informações poderão abrir caminhos. A saúde pedirá atenção ao equilíbrio mental e à qualidade dos pensamentos. Entre amigos, falar com sinceridade será positivo, desde que você consiga unir verdade e sensibilidade.