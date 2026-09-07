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Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 07/09/2026

7 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 07/09/26 06h06
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A segunda-feira irá favorecer a estabilidade e o crescimento aos nativos (Imagem: JIR Moronta | Shutterstock)

Para a segunda-feira, o tarot revela uma energia de prosperidade, conquistas e novas oportunidades. Porém, o dia também pedirá atenção para rupturas inesperadas e situações que exigirão mais estratégia. Além disso, irá favorecer a estabilidade e o crescimento e, por outro lado, algumas cartas apontam a necessidade de cautela com sobrecarga, segredos e decisões tomadas sem clareza.

Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 10 de Ouros

Imagem com o símbolo astrológico de Áries em branco, formado por duas linhas curvas que lembram os chifres de um carneiro, centralizado sobre um fundo verde-azulado escuro.
O nativo de Áries poderá encontrar mais estabilidade e ver seus planos para o futuro ganharem segurança (Imagem: diluck | Shutterstock)

A carta “10 de Ouros” sugere estabilidade, prosperidade e a construção de algo duradouro. No amor, as relações poderão ganhar mais segurança e os planos ficarão favorecidos. Na carreira, haverá potencial para bons resultados financeiros e reconhecimento pelo que vem sendo construído. Na saúde, manter uma rotina equilibrada o(a) ajudará a preservar sua energia. Entre amigos e familiares, o dia favorecerá encontros, apoio e o fortalecimento de vínculos importantes.

Touro — Ás de Ouros

Imagem com o símbolo astrológico de Touro em branco, composto por um círculo com duas linhas curvas na parte superior que remetem aos chifres de um touro, sobre um fundo verde-azulado escuro.
O nativo de Touro possivelmente receberá uma oportunidade concreta, que abrirá uma nova fase de crescimento (Imagem: diluck | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” anuncia uma oportunidade concreta, capaz de abrir uma nova fase de crescimento. No amor, uma aproximação poderá ganhar potencial de estabilidade. Na carreira, uma proposta, um projeto ou uma possibilidade financeira merecerá atenção especial. Quanto à saúde, será um ótimo dia para iniciar hábitos mais consistentes. Entre amigos, uma nova conexão possivelmente surgirá e se transformará em uma parceria valiosa.

Gêmeos — O Hierofante

Imagem com o símbolo astrológico de Gêmeos em branco, formado por duas linhas verticais curvas unidas por traços horizontais nas extremidades, sobre um fundo verde-azulado escuro.
O nativo de Gêmeos buscará mais compromisso e estruturas sólidas em suas relações (Imagem: diluck | Shutterstock)

A carta “O Hierofante” traz uma energia de compromisso, aprendizado e valorização de estruturas mais sólidas. No amor, as relações tenderão a buscar mais segurança e definição. Na carreira, seguir orientações de pessoas experientes poderá ajudá-lo(a) a tomar decisões melhores. Na saúde, disciplina e regularidade serão importantes. Entre amigos, conselhos e trocas com pessoas mais maduras oferecerão uma perspectiva diferente sobre uma questão que vem preocupando você.

Câncer — A Torre

Imagem com o símbolo astrológico de Câncer em branco, composto por duas formas curvas e circulares posicionadas em sentidos opostos, sobre um fundo verde-azulado escuro.
O nativo de Câncer talvez enfrente mudanças inesperadas, que revelarão o que não estava firme (Imagem: diluck | Shutterstock)

A carta “A Torre” indica mudanças inesperadas, capazes de romper uma situação que não estava tão firme quanto parecia. No amor, uma revelação poderá alterar a dinâmica de uma relação. Na carreira, imprevistos exigirão flexibilidade para reorganizar planos. Na saúde, procure controlar o estresse e respeitar seus limites. Entre amigos, uma verdade possivelmente virá à tona e mostrará quais vínculos realmente têm bases sólidas.

Leão — O Sol

Imagem com o símbolo astrológico de Leão em branco, formado por linhas curvas e espiraladas que remetem à juba e à cauda de um leão, sobre um fundo verde-azulado escuro.
O nativo de Leão viverá um dia de confiança, alegria e possível reconhecimento (Imagem: diluck | Shutterstock)

A carta “O Sol” ilumina o dia com confiança, alegria e possibilidade de reconhecimento. No amor, a energia favorecerá encontros, demonstrações de carinho e relações mais transparentes. Na carreira, sua criatividade e competência poderão ganhar destaque. Na saúde, disposição e bom humor contribuirão para seu bem-estar. Entre amigos, o clima será de aproximação, diversão e boas notícias, tornando a segunda-feira especialmente favorável para estar cercado de pessoas queridas.

Virgem — 8 de Ouros

Imagem com o símbolo astrológico de Virgem em branco, composto por linhas verticais curvas e uma extremidade que forma uma espécie de laço, sobre um fundo verde-azulado escuro.
O nativo de Virgem poderá transformar dedicação e constância em resultados concretos (Imagem: diluck | Shutterstock)

Segundo a carta “8 de Ouros”, dedicação e constância serão fundamentais para transformar esforço em resultados. No amor, pequenos gestos de cuidado poderão fortalecer uma relação. Na carreira, o empenho e a atenção aos detalhes possivelmente trarão reconhecimento. Na saúde, manter hábitos organizados favorecerá seu equilíbrio. Entre amigos, compartilhar conhecimentos ou colaborar em algum projeto possivelmente o(a) aproximará de pessoas importantes.

Libra — 10 de Paus

Imagem com o símbolo astrológico de Libra em branco, formado por uma linha curva semelhante a um arco sobre uma linha horizontal, acompanhado por outro traço horizontal abaixo, sobre um fundo verde-azulado escuro.
O nativo de Libra precisará organizar prioridades e aprender a delegar (Imagem: diluck | Shutterstock)

A carta “10 de Paus” alerta para o excesso de responsabilidades e para a tendência de tentar resolver tudo sozinho(a) No amor, não carregue só o peso de uma relação e permita que o outro também participe. Na carreira, será necessário organizar prioridades e aprender a delegar. Na saúde, o cansaço acumulado pedirá descanso. Entre amigos, aceite ajuda quando ela for oferecida e evite assumir problemas que não são seus.

Escorpião — Pajem de Ouros

Imagem com o símbolo astrológico de Escorpião em branco, formado por linhas verticais curvas e uma extremidade alongada que termina em uma seta, remetendo à cauda do escorpião, sobre um fundo verde-azulado escuro.
O nativo de Escorpião poderá receber novidades ligadas a aprendizado e novas oportunidades (Imagem: diluck | Shutterstock)

A carta “Pajem de Ouros” traz novidades ligadas ao aprendizado e à construção de algo que poderá crescer aos poucos. No amor, uma nova aproximação possivelmente começará discretamente e ganhará força com o tempo. Na carreira, a tendência será que haja propostas ou experiências que abrirão portas interessantes. Na saúde, pequenas mudanças na rotina trarão bons resultados. Entre amigos, uma nova pessoa talvez entre no seu círculo e desperte interesses em comum.

Sagitário — 7 de Espadas

Imagem com o símbolo astrológico de Sagitário em branco, representado por uma seta apontando diagonalmente para cima e atravessada por um pequeno traço curvo, sobre um fundo verde-azulado escuro.
O nativo de Sagitário viverá um dia que pedirá cuidado com informações e acordos (Imagem: diluck | Shutterstock)

A carta “7 de Espadas” exige estratégia, discrição e atenção ao que não estiver sendo dito claramente. No amor, evite conclusões precipitadas e observe atitudes antes de confiar plenamente. Na carreira, será importante cuidar de informações, documentos e acordos. Na saúde, não ignore sinais de cansaço ou desconforto. Entre amigos, mantenha certa reserva e evite participar de fofocas ou situações que possam gerar conflitos desnecessários.

Capricórnio — 9 de Copas

Imagem com o símbolo astrológico de Capricórnio em branco, formado por linhas curvas que criam uma figura estilizada com uma pequena volta circular na parte inferior, sobre um fundo verde-azulado escuro.
O nativo de Capricórnio poderá sentir satisfação e ver alguns desejos começarem a se realizar (Imagem: diluck | Shutterstock)

A carta “9 de Copas” traz satisfação, prazer e a possibilidade de perceber que alguns desejos começarão a se realizar. No amor, o clima favorecerá carinho, prazer e oportunidades de conexão. Na carreira, uma conquista poderá trazer a sensação de dever cumprido. Na saúde, aproveite os bons momentos, mas sem exagerar. Entre amigos, encontros agradáveis e boas conversas possivelmente proporcionarão exatamente a leveza que você estava precisando.

Aquário — A Sacerdotisa

Imagem com o símbolo astrológico de Aquário em branco, representado por duas linhas onduladas paralelas, semelhantes a ondas de água, sobre um fundo verde-azulado escuro.
O nativo de Aquário precisará de silêncio, observação e confiança na própria intuição (Imagem: diluck | Shutterstock)

A carta “A Sacerdotisa” pede silêncio, observação e confiança na própria intuição. No amor, sentimentos podem estar sendo guardados, e será importante perceber o que existe por trás das palavras. Na carreira, procure observar antes de revelar planos ou tomar decisões definitivas. Na saúde, descanso e momentos de recolhimento o(a) ajudarão a recuperar o equilíbrio. Entre amigos, preserve sua privacidade e escolha com cuidado aquilo que deseja compartilhar.

Peixes — Ás de Espadas

Imagem com o símbolo astrológico de Peixes em branco, formado por duas linhas curvas verticais voltadas para lados opostos e unidas por um traço horizontal central, sobre um fundo verde-azulado escuro.
O nativo de Peixes poderá ter conversas capazes de colocar fim a dúvidas (Imagem: diluck | Shutterstock)

A carta “Ás de Espadas” traz clareza, decisões e diálogos capazes de colocar fim a dúvidas. No amor, uma verdade poderá ajudar a definir os próximos passos de uma relação. Na carreira, uma ideia ou decisão objetiva poderá abrir um novo caminho. Na saúde, organizar a mente será tão importante quanto cuidar do corpo. Entre amigos, uma conversa franca possivelmente esclarecerá mal-entendidos e fortalecerá relacionamentos baseados em sinceridade.

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