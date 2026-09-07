Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 07/09/2026

Para a segunda-feira, o tarot revela uma energia de prosperidade, conquistas e novas oportunidades. Porém, o dia também pedirá atenção para rupturas inesperadas e situações que exigirão mais estratégia. Além disso, irá favorecer a estabilidade e o crescimento e, por outro lado, algumas cartas apontam a necessidade de cautela com sobrecarga, segredos e decisões tomadas sem clareza.

Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 10 de Ouros

O nativo de Áries poderá encontrar mais estabilidade e ver seus planos para o futuro ganharem segurança (Imagem: diluck | Shutterstock)

A carta “10 de Ouros” sugere estabilidade, prosperidade e a construção de algo duradouro. No amor, as relações poderão ganhar mais segurança e os planos ficarão favorecidos. Na carreira, haverá potencial para bons resultados financeiros e reconhecimento pelo que vem sendo construído. Na saúde, manter uma rotina equilibrada o(a) ajudará a preservar sua energia. Entre amigos e familiares, o dia favorecerá encontros, apoio e o fortalecimento de vínculos importantes.

Touro — Ás de Ouros

O nativo de Touro possivelmente receberá uma oportunidade concreta, que abrirá uma nova fase de crescimento (Imagem: diluck | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” anuncia uma oportunidade concreta, capaz de abrir uma nova fase de crescimento. No amor, uma aproximação poderá ganhar potencial de estabilidade. Na carreira, uma proposta, um projeto ou uma possibilidade financeira merecerá atenção especial. Quanto à saúde, será um ótimo dia para iniciar hábitos mais consistentes. Entre amigos, uma nova conexão possivelmente surgirá e se transformará em uma parceria valiosa.

Gêmeos — O Hierofante

O nativo de Gêmeos buscará mais compromisso e estruturas sólidas em suas relações (Imagem: diluck | Shutterstock)

A carta “O Hierofante” traz uma energia de compromisso, aprendizado e valorização de estruturas mais sólidas. No amor, as relações tenderão a buscar mais segurança e definição. Na carreira, seguir orientações de pessoas experientes poderá ajudá-lo(a) a tomar decisões melhores. Na saúde, disciplina e regularidade serão importantes. Entre amigos, conselhos e trocas com pessoas mais maduras oferecerão uma perspectiva diferente sobre uma questão que vem preocupando você.

Câncer — A Torre

O nativo de Câncer talvez enfrente mudanças inesperadas, que revelarão o que não estava firme (Imagem: diluck | Shutterstock)

A carta “A Torre” indica mudanças inesperadas, capazes de romper uma situação que não estava tão firme quanto parecia. No amor, uma revelação poderá alterar a dinâmica de uma relação. Na carreira, imprevistos exigirão flexibilidade para reorganizar planos. Na saúde, procure controlar o estresse e respeitar seus limites. Entre amigos, uma verdade possivelmente virá à tona e mostrará quais vínculos realmente têm bases sólidas.

Leão — O Sol

O nativo de Leão viverá um dia de confiança, alegria e possível reconhecimento (Imagem: diluck | Shutterstock)

A carta “O Sol” ilumina o dia com confiança, alegria e possibilidade de reconhecimento. No amor, a energia favorecerá encontros, demonstrações de carinho e relações mais transparentes. Na carreira, sua criatividade e competência poderão ganhar destaque. Na saúde, disposição e bom humor contribuirão para seu bem-estar. Entre amigos, o clima será de aproximação, diversão e boas notícias, tornando a segunda-feira especialmente favorável para estar cercado de pessoas queridas.

Virgem — 8 de Ouros

O nativo de Virgem poderá transformar dedicação e constância em resultados concretos (Imagem: diluck | Shutterstock)

Segundo a carta “8 de Ouros”, dedicação e constância serão fundamentais para transformar esforço em resultados. No amor, pequenos gestos de cuidado poderão fortalecer uma relação. Na carreira, o empenho e a atenção aos detalhes possivelmente trarão reconhecimento. Na saúde, manter hábitos organizados favorecerá seu equilíbrio. Entre amigos, compartilhar conhecimentos ou colaborar em algum projeto possivelmente o(a) aproximará de pessoas importantes.

Libra — 10 de Paus

O nativo de Libra precisará organizar prioridades e aprender a delegar (Imagem: diluck | Shutterstock)

A carta “10 de Paus” alerta para o excesso de responsabilidades e para a tendência de tentar resolver tudo sozinho(a) No amor, não carregue só o peso de uma relação e permita que o outro também participe. Na carreira, será necessário organizar prioridades e aprender a delegar. Na saúde, o cansaço acumulado pedirá descanso. Entre amigos, aceite ajuda quando ela for oferecida e evite assumir problemas que não são seus.

Escorpião — Pajem de Ouros

O nativo de Escorpião poderá receber novidades ligadas a aprendizado e novas oportunidades (Imagem: diluck | Shutterstock)

A carta “Pajem de Ouros” traz novidades ligadas ao aprendizado e à construção de algo que poderá crescer aos poucos. No amor, uma nova aproximação possivelmente começará discretamente e ganhará força com o tempo. Na carreira, a tendência será que haja propostas ou experiências que abrirão portas interessantes. Na saúde, pequenas mudanças na rotina trarão bons resultados. Entre amigos, uma nova pessoa talvez entre no seu círculo e desperte interesses em comum.

Sagitário — 7 de Espadas

O nativo de Sagitário viverá um dia que pedirá cuidado com informações e acordos (Imagem: diluck | Shutterstock)

A carta “7 de Espadas” exige estratégia, discrição e atenção ao que não estiver sendo dito claramente. No amor, evite conclusões precipitadas e observe atitudes antes de confiar plenamente. Na carreira, será importante cuidar de informações, documentos e acordos. Na saúde, não ignore sinais de cansaço ou desconforto. Entre amigos, mantenha certa reserva e evite participar de fofocas ou situações que possam gerar conflitos desnecessários.

Capricórnio — 9 de Copas

O nativo de Capricórnio poderá sentir satisfação e ver alguns desejos começarem a se realizar (Imagem: diluck | Shutterstock)

A carta “9 de Copas” traz satisfação, prazer e a possibilidade de perceber que alguns desejos começarão a se realizar. No amor, o clima favorecerá carinho, prazer e oportunidades de conexão. Na carreira, uma conquista poderá trazer a sensação de dever cumprido. Na saúde, aproveite os bons momentos, mas sem exagerar. Entre amigos, encontros agradáveis e boas conversas possivelmente proporcionarão exatamente a leveza que você estava precisando.

Aquário — A Sacerdotisa

O nativo de Aquário precisará de silêncio, observação e confiança na própria intuição (Imagem: diluck | Shutterstock)

A carta “A Sacerdotisa” pede silêncio, observação e confiança na própria intuição. No amor, sentimentos podem estar sendo guardados, e será importante perceber o que existe por trás das palavras. Na carreira, procure observar antes de revelar planos ou tomar decisões definitivas. Na saúde, descanso e momentos de recolhimento o(a) ajudarão a recuperar o equilíbrio. Entre amigos, preserve sua privacidade e escolha com cuidado aquilo que deseja compartilhar.

Peixes — Ás de Espadas

O nativo de Peixes poderá ter conversas capazes de colocar fim a dúvidas (Imagem: diluck | Shutterstock)

A carta “Ás de Espadas” traz clareza, decisões e diálogos capazes de colocar fim a dúvidas. No amor, uma verdade poderá ajudar a definir os próximos passos de uma relação. Na carreira, uma ideia ou decisão objetiva poderá abrir um novo caminho. Na saúde, organizar a mente será tão importante quanto cuidar do corpo. Entre amigos, uma conversa franca possivelmente esclarecerá mal-entendidos e fortalecerá relacionamentos baseados em sinceridade.