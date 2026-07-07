Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 07/07/2026

A terça-feira trará uma energia de evolução, mudanças e preparação para novas etapas. As cartas do tarot mostram que o crescimento acontecerá por meio da dedicação, da coragem para abandonar o que perdeu o sentido e da confiança de que o universo sempre coloca novas oportunidades no caminho. O dia favorecerá quem unir planejamento com disposição para agir.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 8 de Ouros

O ariano verá sua dedicação abrir caminhos importantes para o futuro profissional (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Segundo a carta “8 de Ouros”, o dia será favorável para aperfeiçoar habilidades e investir no que realmente importa para o seu futuro. No amor, pequenas demonstrações de carinho fortalecerão a relação; se estiver solteiro(a), poderá conhecer alguém por meio da rotina ou do trabalho. Na carreira, seu empenho será notado e poderá abrir portas para o crescimento profissional. Sua saúde melhorará quando você mantiver disciplina sem se esquecer de descansar. Entre amigos, a troca de experiências será enriquecedora e poderá trazer bons aprendizados.

Touro — 4 de Paus

O taurino viverá um dia de estabilidade e fortalecerá os laços com quem ama (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “4 de Paus” anuncia estabilidade, celebrações e momentos de alegria compartilhados. No amor, o clima favorecerá o compromisso, a harmonia e os planos, fortalecendo os laços afetivos. Na carreira, você poderá comemorar uma conquista ou perceber que está construindo uma base sólida para os próximos passos. Sua saúde melhorará quando encontrar equilíbrio entre trabalho e lazer. Entre amigos, encontros especiais renovarão sua energia e fortalecerão amizades verdadeiras.

Gêmeos — O Louco

O geminiano deverá se abrir a novas experiências e sair da zona de conforto (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “O Louco” convida você a sair da zona de conforto e abraçar novas experiências. No amor, uma atitude espontânea poderá renovar a relação ou abrir espaço para um encontro inesperado. Na carreira, ideias inovadoras e a coragem para experimentar caminhos diferentes poderão render bons resultados. Sua saúde melhorará quando você se permitir mais leveza e reduzir a pressão sobre si. Entre amigos, convites inesperados prometem momentos divertidos e inesquecíveis.

Câncer — 8 de Copas

O canceriano deverá deixar para trás o que não faz mais sentido e desapegar de antigas mágoas (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “8 de Copas” indica que chegou o dia de deixar para trás aquilo que já não alimenta seu crescimento. No amor, poderá ser necessário desapegar de antigas mágoas ou reconhecer que um ciclo precisa mudar para a felicidade florescer. Na carreira, buscar novos desafios poderá trazer mais realização do que insistir em situações desgastadas. Sua saúde melhorará quando você cuidar do emocional e respeitar suas necessidades. Entre amigos, algumas despedidas poderão abrir espaço para conexões mais verdadeiras.

Leão — 4 de Espadas

O leonino precisará desacelerar para recuperar as energias e seguir adiante (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “4 de Espadas” pede uma pausa para recuperar as energias antes de seguir adiante. No amor, diminuir o ritmo e ouvir mais o(a) parceiro(a) poderá fortalecer a relação e evitar desgastes. Na carreira, o planejamento será mais produtivo do que agir por impulso. Sua saúde exigirá descanso, sono de qualidade e atenção aos sinais do corpo. Entre amigos, momentos tranquilos e conversas leves ajudarão a restaurar seu equilíbrio.

Virgem — 7 de Ouros

O virginiano colherá os frutos da paciência e da persistência (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Segundo a carta “7 de Ouros”, o dia favorecerá a paciência e a confiança no tempo das coisas. No amor, você perceberá que relações sólidas são construídas aos poucos, com dedicação e respeito mútuo. Na carreira, os resultados começarão a aparecer, mesmo que ainda exijam persistência. Sua saúde melhorará quando você evitar cobranças excessivas e reconhecer sua evolução. Entre amigos, valorize quem esteve ao seu lado ao longo do caminho.

Libra — Pajem de Espadas

O libriano encontrará respostas importantes ao observar antes de agir (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “Pajem de Espadas” traz curiosidade, aprendizado e a necessidade de observar antes de agir. No amor, uma conversa poderá esclarecer dúvidas e aproximar ainda mais quem você ama, desde que haja sinceridade. Na carreira, sua capacidade de aprender rapidamente será um diferencial importante. Sua saúde melhorará quando você reduzir a ansiedade causada pelo excesso de pensamentos. Entre amigos, ouvir mais e falar menos poderá evitar mal-entendidos.

Escorpião — Pajem de Paus

O escorpiano estará com a energia leve para fortalecer os sentimentos (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “Pajem de Paus” anuncia entusiasmo, criatividade e boas novidades. No amor, o dia favorecerá flertes, reencontros e uma energia leve para fortalecer os sentimentos. Na carreira, projetos novos ou ideias diferentes poderão despertar sua motivação e abrir oportunidades. Sua saúde melhorará quando você praticar atividades que renovem sua disposição. Entre amigos, convites inesperados prometem momentos agradáveis e muitas risadas.

Sagitário — A Roda da Fortuna

O sagitariano passará por mudanças positivas e uma fase harmoniosa na relação (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “A Roda da Fortuna” mostra que mudanças positivas podem acontecer quando você menos esperar. No amor, o destino poderá surpreender com reencontros, novos romances ou uma fase mais harmoniosa na relação. Na carreira, oportunidades inesperadas poderão transformar seus planos e abrir novos caminhos. Sua saúde melhorará quando você aceitar as mudanças com confiança e flexibilidade. Entre amigos, acontecimentos inesperados aproximarão pessoas importantes.

Capricórnio — Cavaleiro de Paus

O capricorniano conquistará bons resultados ao agir com coragem (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

Segundo a carta “Cavaleiro de Paus”, o dia será marcado por dinamismo, coragem e vontade de conquistar novos objetivos. No amor, a paixão ganhará força, mas será importante controlar a impulsividade para evitar conflitos. Na carreira, sua iniciativa poderá render boas oportunidades e acelerar projetos importantes. Sua saúde melhorará quando você direcionar energia para atividades produtivas e evitar excessos. Entre amigos, sua animação contagiará e inspirará quem estiver ao seu redor.

Aquário — A Força

O aquariano superará desafios com inteligência emocional (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “A Força” destaca a coragem, o equilíbrio emocional e o domínio sobre os próprios impulsos. No amor, agir com paciência e compreensão fortalecerá a relação e aproximará ainda mais o casal. Na carreira, os desafios serão vencidos graças à sua determinação e inteligência emocional. Sua saúde melhorará quando você cuidar tanto da mente quanto do corpo com gentileza. Entre amigos, sua serenidade será um ponto de apoio para quem precisar de aconselhamento.

Peixes — Cavaleiro de Ouros

O pisciano construirá conquistas sólidas ao manter a dedicação e a constância (Imagem: Katya Bogina | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Ouros” favorece a estabilidade, a responsabilidade e o crescimento gradual. No amor, atitudes constantes e demonstrações de confiança fortalecerão os vínculos afetivos. Na carreira, sua dedicação poderá render reconhecimento e abrir espaço para conquistas sólidas. Sua saúde melhorará quando você respeitar seu ritmo e mantiver hábitos saudáveis. Entre amigos, relações sinceras e construídas com lealdade tenderão a se tornar ainda mais fortes.