Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 07/06/2026

O domingo trará energias de renovação, amadurecimento e decisões importantes. Algumas cartas do tarot apontam para novos começos, estabilidade e conquistas, enquanto outras sinalizam a necessidade de atenção a padrões que precisam ser transformados para o crescimento acontecer. O dia favorecerá quem conseguir equilibrar razão e emoção, sem perder de vista seus objetivos e valores.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — A Temperança

Áries viverá um dia de equilíbrio, em que atitudes mais pacientes e conscientes favorecerão relações (Imagem: Depiano | Shutterstock)

Segundo a carta “A Temperança”, o dia será marcado pela busca de equilíbrio e pela capacidade de encontrar soluções harmoniosas para situações que vinham causando tensão. No amor, o diálogo e a compreensão ajudarão a fortalecer os laços afetivos, enquanto, na carreira, a paciência permitirá avanços consistentes. Sua saúde tenderá a responder bem a uma rotina mais tranquila e organizada. Entre amigos, haverá espaço para conversas acolhedoras e momentos de paz. Evite exageros e confie no tempo certo das coisas.

Touro — O Louco

Para Touro, o dia trará abertura para novos começos e mudanças, com oportunidades inesperadas (Imagem: Depiano | Shutterstock)

A carta “O Louco” mostra que a energia do dia favorecerá novos começos e uma postura mais leve diante da vida. No amor, surpresas agradáveis poderão surgir quando você abandonar expectativas rígidas e se permitir viver o momento. Na carreira, oportunidades inesperadas poderão aparecer, exigindo coragem para sair da zona de conforto. Sua saúde melhorará quando você reduzir a preocupação excessiva com o futuro. Entre amigos, convites e novidades prometem trazer mais diversão e espontaneidade.

Gêmeos — 4 de Paus

Gêmeos viverá um dia de celebração e estabilidade, com fortalecimento dos vínculos, reconhecimento na carreira e valorização das conquistas (Imagem: Depiano | Shutterstock)

A carta “4 de Paus” indica um dia de celebração, estabilidade e fortalecimento das relações. No amor, haverá mais cumplicidade e momentos felizes ao lado de quem faz parte da sua vida. Na carreira, conquistas recentes poderão trazer sensação de segurança e reconhecimento pelo esforço realizado. A saúde emocional melhorará quando você valorizar suas vitórias e compartilhar alegrias com pessoas próximas. Entre amigos e familiares, o clima será de união e boas energias.

Câncer — A Justiça

Câncer terá um dia de decisões conscientes, com necessidade de sinceridade nas relações e resolução de pendências (Imagem: Depiano | Shutterstock)

Conforme a carta “A Justiça”, o dia favorecerá decisões conscientes e a busca de equilíbrio em todas as áreas da vida. No amor, será importante agir com sinceridade e transparência para evitar mal-entendidos. Na carreira, questões pendentes tenderão a encontrar soluções mais justas e equilibradas. Sua saúde emocional melhorará quando você assumir responsabilidade pelas próprias escolhas sem excesso de culpa. Entre amigos, relações baseadas em respeito e reciprocidade ganharão destaque.

Leão — O Diabo

Leão deverá encarar padrões de apego ou excessos, com necessidade de reorganizar atitudes no amor, no trabalho e na vida emocional (Imagem: Depiano | Shutterstock)

De acordo com a carta “O Diabo”, o dia pedirá atenção a comportamentos, pensamentos ou relações que podem estar limitando sua liberdade. No amor, será importante observar possíveis excessos de ciúme, dependência emocional ou expectativas irreais. Na carreira, você deverá ter cuidado para não agir movido(a) apenas pela ambição ou pela necessidade de aprovação. A saúde emocional melhorará quando você reconhecer padrões que precisam ser transformados. Entre amigos, você deverá se afastar de influências negativas e preservar sua energia.

Virgem — A Morte

Para Virgem, o dia marcará encerramentos e transformações importantes, abrindo espaço para novos caminhos em diversas áreas da vida (Imagem: Depiano | Shutterstock)

A carta “A Morte” indica que uma fase de transformação e renovação se apresentará, convidando você a deixar para trás aquilo que já não fizer sentido. No amor, mudanças importantes poderão abrir espaço para relações mais saudáveis e verdadeiras. Na carreira, será necessário desapegar de métodos antigos para abraçar novas oportunidades. Sua saúde emocional melhorará quando você aceitar os ciclos naturais da vida. Entre amigos, algumas conexões poderão se encerrar, enquanto outras surgirão com mais significado.

Libra — Ás de Paus

Libra viverá um dia com mais paixão, criatividade na carreira e motivação para iniciar projetos (Imagem: Depiano | Shutterstock)

Segundo a carta “Ás de Paus”, o dia trará entusiasmo, criatividade e uma forte vontade de começar algo novo. No amor, a paixão poderá ganhar força e trazer mais dinamismo para a vida afetiva. Na carreira, novas ideias e oportunidades tenderão a surgir, favorecendo iniciativas e projetos. A saúde se beneficiará de atividades que renovem sua energia e motivação. Entre amigos, o clima será animado e cheio de inspiração para novos planos.

Escorpião — Pajem de Espadas

Escorpião terá um dia de descobertas e aprendizados, com conversas importantes, novas perspectivas no amor e destaque na carreira (Imagem: Depiano | Shutterstock)

Conforme a carta “Pajem de Espadas”, o dia favorecerá aprendizados, descobertas e conversas importantes. No amor, mensagens ou esclarecimentos poderão trazer uma nova perspectiva sobre determinada situação. Na carreira, sua curiosidade e capacidade de adaptação serão grandes diferenciais. A saúde emocional melhorará quando você evitar criar preocupações antes da hora. Entre amigos, trocas de ideias e novidades prometem movimentar o dia.

Sagitário — Rei de Ouros

Sagitário viverá um dia de estabilidade e maturidade, com foco em segurança emocional e financeira, além de reconhecimento profissional (Imagem: Depiano | Shutterstock)

A carta “Rei de Ouros” indica estabilidade, maturidade e construção de segurança a longo prazo. No amor, você tenderá a valorizar relações sólidas e pessoas que demonstrarem compromisso. Na carreira, sua dedicação poderá gerar reconhecimento e abrir caminhos para crescimento financeiro. A saúde melhorará quando você mantiver uma rotina equilibrada e organizada. Entre amigos, sua presença transmitirá confiança e apoio.

Capricórnio — Ás de Espadas

Capricórnio terá um dia de clareza e decisões importantes, com conversas sinceras, resolução de questões e mais foco na carreira (Imagem: Depiano | Shutterstock)

De acordo com a carta “Ás de Espadas”, o dia favorecerá a clareza mental, decisões importantes e novos entendimentos. No amor, conversas sinceras ajudarão a resolver dúvidas e fortalecer relações. Na carreira, sua capacidade de análise estará em alta, favorecendo negociações e projetos. A saúde emocional melhorará quando você enfrentar a realidade com honestidade e coragem. Entre amigos, diálogos francos ajudarão a esclarecer situações pendentes.

Aquário — Pajem de Ouros

Aquário terá oportunidades de crescimento e aprendizado que vão impactar seu desenvolvimento pessoal e profissional (Imagem: Depiano | Shutterstock)

A carta “Pajem de Ouros” mostra oportunidades de aprendizado, crescimento e desenvolvimento pessoal. No amor, pequenos gestos tenderão a fortalecer vínculos mais do que grandes promessas. Na carreira, novas propostas ou conhecimentos poderão abrir portas importantes para o futuro. Sua saúde melhorará quando você estabelecer metas realistas e respeitar seu ritmo. Entre amigos, alguém poderá trazer uma ideia ou oportunidade interessante.

Peixes — Cavaleiro de Ouros

Para Peixes, o dia será de constância e responsabilidade, com avanço nos objetivos, fortalecimento das relações e resultados positivos na carreira (Imagem: Depiano | Shutterstock)

Conforme a carta “Cavaleiro de Ouros”, o dia favorecerá constância, responsabilidade e construção gradual dos seus objetivos. No amor, atitudes sinceras e estáveis ajudarão a fortalecer a confiança nas relações. Na carreira, seu comprometimento será percebido e poderá render resultados positivos nos próximos meses. A saúde melhorará quando você evitar excessos e respeitar suas necessidades físicas e emocionais. Entre amigos, relações verdadeiras e duradouras ganharão ainda mais importância.