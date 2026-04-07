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Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 07/04/2026

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 07/04/26 07h06
O dia será marcado por emoções intensas, momentos de realização e aprendizados nas relações, exigindo atenção para equilibrar desafios e conquistas (Imagem: Daria Zelenska | Shutterstock)

A terça-feira trará uma energia de realização, emoções à flor da pele e ajustes importantes nas relações. Enquanto algumas cartas do tarot indicam conquistas, estabilidade e novas oportunidades, outras apontam frustrações e necessidade de lidar com sentimentos mais profundos. O dia irá misturar razão e emoção — e pedirá equilíbrio entre os dois.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Rei de Ouros

Ilustração do signo de Áries, com um par de linhas curvas ascendentes representando chifres de carneiro sobre um círculo estilizado e estrelas ao redor, em fundo roxo-escuro
O ariano encontrará oportunidades para consolidar conquistas financeiras e profissionais (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Estabilidade e segurança material estarão em destaque. A carta “Rei de Ouros” indica que o dia favorecerá decisões financeiras, trabalho e construção de algo sólido. Confie na sua experiência.

Touro — Ás de Copas

Ilustração do signo de Touro, com um símbolo curvo em formato de chifre circular, com estrelas, em fundo roxo-escuro
O taurino poderá se abrir para novas conexões afetivas e permitir que o coração mostre caminhos leves e inesperados para o amor (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Um novo ciclo emocional se iniciará. Conforme a carta “Ás de Copas”, o dia favorecerá amor, reconexões e abertura do coração. Permita-se viver sentimentos com mais leveza.

Gêmeos — 10 de Ouros

Ilustração do signo de Gêmeos, com símbolo semelhante ao algarismo romano II estilizado, acompanhado por quatro estrelas, em fundo roxo-escuro
O geminiano terá um dia de prosperidade e estabilidade, fortalecendo a segurança financeira (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Prosperidade e estabilidade ganharão força. A carta “10 de Ouros” indica que o dia favorecerá a segurança financeira, os laços familiares e a construção de algo duradouro.

Câncer — O Hierofante

Ilustração do signo de Câncer, com dois semicírculos voltados em direções opostas lembrando garras de caranguejo, acompanhados por duas estrelas centrais, em fundo roxo-escuro
O canceriano buscará segurança e orientação e precisará seguir caminhos mais estruturados (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

A busca por segurança e orientação se intensificará. De acordo com a carta “O Hierofante”, haverá a necessidade de seguir caminhos mais estruturados ou ouvir conselhos importantes.

Leão — 6 de Paus

Ilustração do signo de Leão, com símbolo em forma de curva alongada que lembra uma cauda ou juba, acompanhado por duas estrelas, em fundo roxo-escuro
O leonino poderá receber reconhecimento e aproveitar momentos de vitória que trarão satisfação e visibilidade (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

A carta “6 de Paus” indica reconhecimento e vitória. O dia favorecerá conquistas e valorização pelos seus esforços. Aproveite esse momento de destaque.

Virgem — 10 de Paus

Ilustração do signo de Virgem, com símbolo curvo semelhante à letra “m” com laço fechado na extremidade direita, acompanhado por cinco estrelas, em fundo roxo-escuro
O virginiano poderá sentir o peso das responsabilidades (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Cuidado com sobrecarga. A carta “10 de Paus” mostra que talvez você esteja acumulando responsabilidades demais. Avalie o que realmente precisa carregar.

Libra — Rainha de Ouros

Ilustração do signo de Libra, com semicírculo sobre uma linha reta espessa representando a balança, acompanhada por três estrelas, em fundo-roxo escuro
O libriano vivenciará estabilidade e autocuidado e sentirá o dia favorecer sua segurança emocional e material (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Mais estabilidade e autocuidado. De acordo com a carta “Rainha de Ouros”, o dia favorecerá a segurança emocional e material. Invista em você e no seu bem-estar.

Escorpião — Ás de Espadas

Ilustração do signo de Escorpião, com símbolo semelhante à letra “m” e cauda em forma de seta, acompanhado por quatro estrelas, em fundo roxo-escuro
O escorpiano terá clareza para tomar decisões importantes (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Haverá clareza e verdade. A carta “Ás de Espadas” indica que o dia favorecerá decisões importantes e conversas diretas. Corte ilusões e veja a realidade como ela é.

Sagitário — Pajem de Ouros

Ilustração do signo de Sagitário, com uma flecha apontada para cima à direita sobre um arco inclinado, acompanhada por quatro estrelas, em fundo roxo-escuro
O sagitariano verá oportunidades surgirem discretamente e algo aparentemente pequeno poderá se transformar em grandes conquistas (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

A carta “Pajem de Ouros” destaca que surgirão novas oportunidades, principalmente no campo profissional ou financeiro. Algo pequeno poderá crescer se for bem cuidado.

Capricórnio — Cavaleiro de Copas

Ilustração do signo de Capricórnio, com símbolo curvado em forma de “n” que se transforma em uma espiral no final, cercado por quatro estrelas, em fundo roxo-escuro
Para o capricorniano, convites e encontros poderão trazer surpresas emocionais se forem vividos com cuidado (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Romantismo e sensibilidade estarão em evidência. Conforme a carta “Cavaleiro de Copas”, o dia favorecerá encontros, convites e conexões emocionais. Apenas evite idealizações.

Aquário — 5 de Copas

Ilustração do signo de Aquário, com duas linhas onduladas paralelas representando ondas de água, acompanhadas por três estrelas, em fundo roxo escuro
O aquariano sentirá perdas ou frustrações passageiras e, ao mudar o foco, descobrirá novas oportunidades (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Alguma frustração poderá surgir, mas a carta “5 de Copas” pede mudança de foco. Ainda existem oportunidades importantes à sua frente.

Peixes — 3 de Espadas

Ilustração do signo de Peixes, com dois arcos simétricos voltados para fora e conectados por uma linha horizontal, acompanhados por três estrelas, em fundo roxo-escuro
O pisciano estará com a sensibilidade emocional em alta (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

A sensibilidade emocional estará em alta. Segundo a carta “3 de Espadas”, o dia poderá trazer decepções ou feridas à tona. Permita-se sentir, mas não se prenda ao que já passou.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

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