Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 07/04/2026

A terça-feira trará uma energia de realização, emoções à flor da pele e ajustes importantes nas relações. Enquanto algumas cartas do tarot indicam conquistas, estabilidade e novas oportunidades, outras apontam frustrações e necessidade de lidar com sentimentos mais profundos. O dia irá misturar razão e emoção — e pedirá equilíbrio entre os dois.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Áries — Rei de Ouros
Estabilidade e segurança material estarão em destaque. A carta “Rei de Ouros” indica que o dia favorecerá decisões financeiras, trabalho e construção de algo sólido. Confie na sua experiência.
Touro — Ás de Copas
Um novo ciclo emocional se iniciará. Conforme a carta “Ás de Copas”, o dia favorecerá amor, reconexões e abertura do coração. Permita-se viver sentimentos com mais leveza.
Gêmeos — 10 de Ouros
Prosperidade e estabilidade ganharão força. A carta “10 de Ouros” indica que o dia favorecerá a segurança financeira, os laços familiares e a construção de algo duradouro.
Câncer — O Hierofante
A busca por segurança e orientação se intensificará. De acordo com a carta “O Hierofante”, haverá a necessidade de seguir caminhos mais estruturados ou ouvir conselhos importantes.
Leão — 6 de Paus
A carta “6 de Paus” indica reconhecimento e vitória. O dia favorecerá conquistas e valorização pelos seus esforços. Aproveite esse momento de destaque.
Virgem — 10 de Paus
Cuidado com sobrecarga. A carta “10 de Paus” mostra que talvez você esteja acumulando responsabilidades demais. Avalie o que realmente precisa carregar.
Libra — Rainha de Ouros
Mais estabilidade e autocuidado. De acordo com a carta “Rainha de Ouros”, o dia favorecerá a segurança emocional e material. Invista em você e no seu bem-estar.
Escorpião — Ás de Espadas
Haverá clareza e verdade. A carta “Ás de Espadas” indica que o dia favorecerá decisões importantes e conversas diretas. Corte ilusões e veja a realidade como ela é.
Sagitário — Pajem de Ouros
A carta “Pajem de Ouros” destaca que surgirão novas oportunidades, principalmente no campo profissional ou financeiro. Algo pequeno poderá crescer se for bem cuidado.
Capricórnio — Cavaleiro de Copas
Romantismo e sensibilidade estarão em evidência. Conforme a carta “Cavaleiro de Copas”, o dia favorecerá encontros, convites e conexões emocionais. Apenas evite idealizações.
Aquário — 5 de Copas
Alguma frustração poderá surgir, mas a carta “5 de Copas” pede mudança de foco. Ainda existem oportunidades importantes à sua frente.
Peixes — 3 de Espadas
A sensibilidade emocional estará em alta. Segundo a carta “3 de Espadas”, o dia poderá trazer decepções ou feridas à tona. Permita-se sentir, mas não se prenda ao que já passou.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.