Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 06/11/2026

Segundo o tarot, a sexta-feira será marcada por emoções intensas, oportunidades de realização e decisões que poderão influenciar os próximos dias. Enquanto alguns signos encontrarão motivos para celebrar conquistas, fortalecer relacionamentos e fazer planos, outros precisarão lidar com inseguranças, conflitos e situações que exigirão mais equilíbrio.

As cartas “10 de Copas”, “A Estrela” e “9 de Copas” destacam a importância de cultivar a felicidade e reconhecer as próprias conquistas, enquanto “O Diabo”, “9 de Espadas” e “9 de Paus” convidam a observar comportamentos que podem provocar desgaste emocional.

O conselho para este dia é valorizar as relações verdadeiras, agir com consciência e compreender que nem toda dificuldade precisa ser enfrentada por meio do controle ou da resistência.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada signo!

Áries — 10 de Copas

Para o ariano, uma conversa sobre planos ou um momento especial a dois renovará a cumplicidade no relacionamento (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta “10 de Copas” anuncia um dia favorável para fortalecer vínculos e encontrar satisfação nas relações que oferecem segurança emocional. No amor, uma conversa sobre planos ou um momento especial a dois renovará a cumplicidade. Se estiver solteiro(a), tenderá a valorizar pessoas que demonstram interesse verdadeiro.

Na carreira, um resultado positivo ou o reconhecimento de um trabalho em equipe trará motivação para encerrar a semana. A saúde se beneficiará de tranquilidade e de uma rotina menos acelerada. Encontros com amigos ou familiares poderão proporcionar alegria e lembrar que algumas das maiores conquistas da vida são compartilhadas.

Touro — O Diabo

A ambição ajudará o taurino a alcançar resultados na carreira (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta “O Diabo” mostra que situações poderão despertar desejos intensos, mas também exigir atenção aos próprios limites e comportamentos. No amor, uma atração poderá ganhar força, porém será importante distinguir paixão de dependência emocional e evitar relações marcadas por ciúmes ou tentativas de controle.

Na carreira, a ambição ajudará a alcançar resultados, desde que você não aceite condições desfavoráveis apenas pela promessa de ganhos financeiros. A saúde pedirá atenção aos excessos e aos hábitos que podem comprometer seu bem-estar. Entre amigos, tente reconhecer quando determinadas influências incentivam atitudes que não combinam com os seus valores.

Gêmeos — A Estrela

A saúde do geminiano se beneficiará de momentos de descanso e de cuidados que favoreçam o equilíbrio emocional (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta “A Estrela” traz uma energia de esperança, renovação e confiança, especialmente depois de um período de dúvidas ou expectativas frustradas. No amor, uma aproximação sincera poderá despertar sentimentos positivos. Além disso, relações existentes encontrarão espaço para recuperar a leveza e reconstruir a confiança por meio de atitudes consistentes.

Na carreira, um projeto que parecia distante tenderá a apresentar sinais de progresso, incentivando-o(a) a retomar ideias que estavam esquecidas. A saúde se beneficiará de momentos de descanso e de cuidados que favoreçam o equilíbrio emocional. Os amigos poderão compartilhar notícias animadoras ou oferecer palavras de incentivo que renovarão sua disposição.

Câncer — 5 de Paus

A saúde do canceriano pedirá atenção ao estresse e à tensão acumulada (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta “5 de Paus” revela um dia de opiniões divergentes e situações que exigirão mais paciência para evitar conflitos desnecessários. No amor, pequenas diferenças serão capazes de provocar discussões, especialmente se cada pessoa insistir em defender seu ponto de vista sem considerar os sentimentos do outro.

Na carreira, a concorrência ou a necessidade de trabalhar com pessoas de estilos diferentes trará desafios, mas também estimulará soluções criativas. A saúde pedirá atenção ao estresse e à tensão acumulada. Entre amigos, será importante evitar provocações e compreender que nem toda discordância precisa comprometer uma relação.

Leão — O Louco

Uma aproximação espontânea poderá despertar interesse no leonino (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta “O Louco” anuncia um dia favorável para experimentar novidades, sair da rotina e considerar possibilidades que antes pareciam distantes. No amor, uma aproximação espontânea poderá despertar interesse, especialmente se você estiver disposto(a) a conhecer alguém sem criar expectativas sobre todos os desdobramentos da relação.

Na carreira, uma ideia diferente ou oportunidade inesperada trará entusiasmo, mas será importante avaliar os riscos antes de assumir compromissos definitivos. A saúde se beneficiará de atividades leves e experiências que renovem a disposição. Os amigos poderão incentivar um passeio, uma viagem ou um programa improvisado que tornará a sexta-feira mais divertida.

Virgem — 9 de Espadas

A saúde do virginiano pedirá atenção especial ao sono e ao descanso mental (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta “9 de Espadas” mostra que você pode estar antecipando problemas e permitindo que preocupações ocupem um espaço maior do que deveriam. No amor, inseguranças ou lembranças de experiências tenderão a despertar receios, mas será importante não interpretar cada silêncio ou mudança de comportamento como sinal de rejeição.

Na carreira, cobranças e responsabilidades poderão parecer excessivas, sendo fundamental organizar prioridades e evitar assumir sozinho(a) tarefas que podem ser compartilhadas. A saúde pedirá atenção especial ao sono e ao descanso mental. Os amigos de confiança irão oferecer acolhimento e ajudar você a enxergar determinadas situações com mais tranquilidade.

Libra — A Justiça

Conversas sobre compromisso e reciprocidade poderão ajudar o libriano a esclarecer expectativas (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta “A Justiça” o(a) coloca diante de situações que exigem responsabilidade, equilíbrio e decisões baseadas em fatos, não apenas em emoções momentâneas. No amor, conversas sobre compromisso e reciprocidade ajudarão a esclarecer expectativas, especialmente se existir a sensação de que uma pessoa está se dedicando mais do que a outra.

Na carreira, contratos, documentos, negociações e assuntos financeiros merecerão atenção redobrada, pois detalhes farão diferença nos resultados. A saúde pedirá equilíbrio entre obrigações e descanso. Entre amigos, será importante ouvir diferentes versões de uma situação antes de emitir opiniões ou tomar partido.

Escorpião — 9 de Copas

Uma conquista ou resposta positiva trará motivação ao escorpiano (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta “9 de Copas” traz uma energia de satisfação pessoal, prazer e realização de desejos cultivados há algum tempo. No amor, o clima favorecerá encontros agradáveis, demonstrações de carinho e cumplicidade, especialmente se você deixar de esperar que tudo aconteça de maneira perfeita.

Na carreira, uma conquista ou uma resposta positiva trará motivação e a sensação de que seus esforços estão sendo reconhecidos. A saúde se beneficiará de momentos dedicados ao lazer e ao autocuidado. Os amigos poderão proporcionar boas conversas, comemorações ou oportunidades para aproveitar a vida com mais leveza.

Sagitário — 10 de Ouros

Conversas sobre futuro, família ou planos compartilhados poderão fortalecer uma relação do sagitariano (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta “10 de Ouros” anuncia um dia favorável para assuntos relacionados à estabilidade, à segurança financeira e à construção de projetos de longo prazo. No amor, conversas sobre futuro, família ou planos compartilhados poderão fortalecer uma relação, especialmente se houver disposição para assumir responsabilidades em conjunto.

Na carreira, os resultados de esforços anteriores trarão reconhecimento ou oportunidades que irão contribuir para uma situação financeira mais confortável. A saúde se beneficiará de uma rotina organizada e de hábitos consistentes. Encontros com amigos antigos ou familiares poderão proporcionar acolhimento e reforçar a importância dos vínculos construídos ao longo do tempo.

Capricórnio — Cavaleiro de Copas

Uma mensagem carinhosa, um convite especial ou uma demonstração de interesse poderá movimentar os sentimentos do capricorniano (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Copas” traz uma energia de romantismo, sensibilidade e possibilidades de aproximação afetiva. No amor, uma mensagem carinhosa, um convite especial ou uma demonstração de interesse poderá movimentar os sentimentos, especialmente se estiver esperando uma atitude de alguém.

Na carreira, propostas criativas e conversas conduzidas com diplomacia poderão abrir caminhos interessantes, mas será importante analisar os detalhes antes de assumir compromissos. A saúde pedirá atenção ao equilíbrio emocional e à necessidade de momentos prazerosos. Os amigos poderão surpreender com gestos de carinho ou convites que tornarão o dia mais leve.

Aquário — 9 de Paus

A saúde do aquariano pedirá atenção ao desgaste físico e mental (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta “9 de Paus” mostra que você poderá se sentir cansado(a) após enfrentar situações que exigiram persistência e resistência emocional. No amor, experiências anteriores poderão despertar receios e fazê-lo(a) adotar uma postura defensiva, mas será importante não tratar novas aproximações como se fossem repetições do passado.

Na carreira, um projeto exigirá mais uma etapa de dedicação antes de apresentar resultados, sendo fundamental manter a organização sem assumir tarefas além do necessário. A saúde pedirá atenção ao desgaste físico e mental. Os amigos de confiança poderão oferecer apoio e lembrar que você não precisa enfrentar todas as dificuldades sozinho(a).

Peixes — Ás de Espadas

Uma ideia promissora ou informação importante abrirá caminhos para negociações, projetos e decisões que exigirão objetividade do pisciano (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta “Ás de Espadas” traz uma energia de clareza, decisões importantes e capacidade de encontrar soluções para situações que estavam provocando dúvidas. No amor, uma conversa sincera poderá esclarecer expectativas e ajudar a definir os próximos passos de uma relação, especialmente se houver assuntos inacabados.

Na carreira, uma ideia promissora ou uma informação importante abrirá caminhos para negociações, projetos e decisões que exigirão objetividade. A saúde pedirá atenção ao excesso de pensamentos e à necessidade de descanso mental. Entre amigos, será importante expressar opiniões com sinceridade, mas sem transformar diferenças de visão em conflitos.