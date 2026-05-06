Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 06/05/2026

A quarta-feira trará uma energia de equilíbrio entre ação e introspecção, crescimento e conexão emocional. Algumas cartas do tarot indicam avanços concretos e realizações, enquanto outras pedem pausa, reflexão e escuta interior. O dia favorecerá quem respeitar o próprio ritmo.
A seguir, confira a previsão do tarot para cada um dos signos!
Áries — 4 de Espadas
A carta “4 de Espadas” indica que será um dia de pausa e recuperação. A quarta-feira pedirá descanso físico e mental antes da tomada de decisões importantes.
Touro — A Imperatriz
Haverá crescimento, autoestima e abundância, conforme a carta “A Imperatriz”. O dia favorecerá o cuidado consigo e a conexão com o prazer e o bem-estar.
Gêmeos — 2 de Copas
Conexões importantes marcarão o dia. Segundo a carta “2 de Copas”, a quarta-feira favorecerá parcerias, reconciliações e trocas sinceras no campo afetivo.
Câncer — 8 de Ouros
Foco e dedicação estarão em destaque, conforme a carta “8 de Ouros”. O dia favorecerá o crescimento por meio do esforço. Será importante continuar investindo no que acredita.
Leão — Cavaleiro de Espadas
A carta “Cavaleiro de Espadas” indica que haverá tendência a ações rápidas e impulsivas. O dia pedirá atenção com decisões precipitadas e palavras ditas no calor do momento.
Virgem — 9 de Copas
A realização emocional estará em evidência, conforme a carta “9 de Copas”. Um desejo poderá se concretizar ou trazer uma sensação de satisfação e plenitude.
Libra — Pajem de Ouros
Novas oportunidades poderão surgir, principalmente no campo profissional ou financeiro. Segundo a carta “Pajem de Ouros”, algo promissor poderá começar.
Escorpião — 3 de Ouros
O trabalho em equipe e a construção conjunta ganharão destaque, conforme a carta “3 de Ouros”. O dia favorecerá parcerias e o desenvolvimento de projetos em grupo.
Sagitário — O Eremita
O dia pedirá momentos de introspecção. Segundo a carta “O Eremita”, haverá necessidade de silêncio, reflexão e conexão com o próprio interior.
Capricórnio — A Sacerdotisa
A intuição estará em alta. A carta “A Sacerdotisa” indica que respostas importantes estarão dentro de você. Será importante observar mais e falar menos.
Aquário — 6 de Copas
Reencontros e nostalgia marcarão o dia, conforme a carta “6 de Copas”. O passado poderá trazer aprendizados ou conexões especiais.
Peixes — A Força
O controle emocional e a resiliência serão fortalecidos, conforme a carta “A Força”. O dia pedirá calma para lidar com desafios. Sua força estará na forma como reagirá às situações.