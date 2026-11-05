Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 05/11/2026

Esta quinta-feira, segundo o tarot, será marcada por mudanças de perspectiva, decisões importantes e situações que poderão exigir mais equilíbrio emocional. Enquanto alguns signos encontrarão oportunidades para celebrar conquistas, fortalecer relacionamentos e experimentar novidades, outros precisarão lidar com conflitos, decepções ou acontecimentos que irão desafiar suas expectativas.

Cartas como “A Torre”, “10 de Espadas” e “5 de Copas” convidam a reconhecer aquilo que precisa ser transformado, enquanto “O Louco”, “Ás de Espadas” e “10 de Ouros” mostram que novos caminhos podem surgir quando há disposição para agir com consciência.

O conselho para este dia é não resistir às mudanças apenas por medo do desconhecido, lembrando que amadurecer também significa aprender a escolher onde investir a própria energia.

Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 5 de Paus

O nativo de Áries terá a chance de transformar tensões em soluções criativas e novas estratégias (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “5 de Paus” indica um dia de opiniões divergentes e pequenas disputas que exigirão mais paciência do que impulsividade. No amor, uma diferença de expectativas tenderá a provocar discussões, especialmente se você tentar convencer a outra pessoa de que sua maneira de enxergar a situação é a única correta.

Na carreira, a concorrência ou a necessidade de trabalhar com pessoas de estilos distintos provocará tensão, mas também estimulará soluções criativas e novas estratégias. A saúde pedirá atenção ao estresse e à irritabilidade. Entre os amigos, será importante evitar provocações e compreender que discordar de alguém não significa necessariamente romper um vínculo.

Touro — A Sacerdotisa

O nativo de Touro estará mais propenso a observar os acontecimentos com calma antes de agir (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Sacerdotisa” convida a observar os acontecimentos com mais calma, reconhecendo que algumas respostas surgem quando se deixa de tentar controlar todas as situações. No amor, uma conexão poderá despertar sentimentos profundos, mas será importante perceber as atitudes da outra pessoa antes de criar expectativas ou revelar tudo aquilo que está sentindo.

Na carreira, um projeto exigirá discrição, pesquisa e planejamento, especialmente se você estiver avaliando uma mudança profissional ou uma proposta ainda pouco esclarecida. A saúde se beneficiará de momentos de silêncio e descanso. Entre os amigos, procure preservar confidências e respeitar os limites de quem prefere não compartilhar determinados assuntos.

Gêmeos — A Torre

O nativo de Gêmeos tenderá a lidar com uma mudança inesperada que pedirá reorganização rápida (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Torre” mostra a possibilidade de uma mudança inesperada ou uma informação que modificará sua maneira de enxergar determinada situação. No amor, uma conversa revelará diferenças que estavam sendo ignoradas, oferecendo a oportunidade de reconstruir a relação com mais sinceridade ou rever expectativas que não fazem mais sentido.

Na carreira, alterações de planos, prazos ou decisões externas tenderão a exigir reorganização rápida, mas também abrirão espaço para soluções mais eficientes. A saúde pedirá atenção ao estresse e à necessidade de recuperar o equilíbrio diante dos imprevistos. Além disso, os amigos de confiança poderão ajudá-lo(a) a encontrar alternativas sem transformar uma dificuldade passageira em um problema maior.

Câncer — 10 de Espadas

O nativo de Câncer poderá perceber que uma situação desgastante chegou ao limite (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” indica que você poderá perceber que uma situação desgastante chegou ao limite e não merece tanto investimento emocional. No amor, insistir em discussões antigas ou esperar mudanças que nunca se concretizam tenderá a provocar frustração, sendo importante reconhecer quais comportamentos precisam ser encerrados.

Na carreira, a conclusão de uma etapa ou a necessidade de abandonar uma estratégia trará desconforto, mas também permitirá que novos projetos sejam desenvolvidos com mais consciência. A saúde pedirá atenção ao cansaço acumulado e à recuperação das energias. Os amigos próximos, por sua vez, poderão oferecer apoio e lembrar que deixar algo para trás não significa perder todas as possibilidades de felicidade.

Leão — Cavaleiro de Espadas

O nativo de Leão viverá um dia de movimentação intensa, conversas diretas e decisões rápidas (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Espadas” traz um dia de movimentação intensa, conversas diretas e situações que poderão exigir decisões rápidas. No amor, uma mensagem inesperada ou um assunto que vinha sendo adiado finalmente será esclarecido, mas procure escolher as palavras para não transformar sinceridade em agressividade.

Na carreira, pendências pedirão soluções imediatas, e a sua capacidade de agir com objetividade tenderá a ser valorizada, desde que você não ignore detalhes importantes. A saúde precisará de atenção à ansiedade e ao excesso de compromissos. Entre os amigos, evite respostas impulsivas que possam provocar desentendimentos.

Virgem — O Louco

O nativo de Virgem terá a chance de experimentar novidades e abandonar o excesso de controle (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “O Louco” anuncia um dia favorável para experimentar novidades, abandonar o excesso de controle e considerar possibilidades que antes pareciam distantes. No amor, uma aproximação espontânea poderá despertar interesse, especialmente se você estiver disposto(a) a conhecer alguém sem tentar prever todos os desdobramentos da relação.

Na carreira, uma ideia diferente ou oportunidade fora do planejamento trará entusiasmo, mas será importante avaliar os riscos antes de assumir compromissos definitivos. A saúde, por sua vez, se beneficiará de atividades leves e de vivências que ajudem a quebrar a rotina. Entre os amigos, haverá incentivo para um passeio, uma viagem ou um programa inesperado que renovará a sua disposição.

Libra — Valete de Copas

O nativo de Libra viverá um dia de sensibilidade, romantismo e pequenas surpresas (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Valete de Copas” traz uma energia de sensibilidade, romantismo e pequenas surpresas que poderão transformar o clima do dia. No amor, uma mensagem carinhosa, um elogio ou uma aproximação inesperada despertará sentimentos, especialmente se estiver aberto(a) a viver novas experiências afetivas.

Na carreira, ideias criativas e propostas que envolvem comunicação ou expressão pessoal ganharão destaque, mesmo que ainda estejam em uma fase inicial. A saúde se beneficiará de momentos prazerosos e de atividades que tragam leveza. Entre os amigos, convites espontâneos e demonstrações de afeto tenderão a fortalecer os vínculos.

Escorpião — 5 de Copas

O nativo de Escorpião deverá organizar momentos de descanso para não prejudicar a saúde (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “5 de Copas” mostra que você pode estar concentrando atenção em uma situação que não aconteceu conforme o esperado, deixando de perceber outras possibilidades disponíveis. No amor, uma decepção ou lembrança despertará tristeza, mas será importante compreender que uma experiência frustrante não determina o futuro de todas as relações.

Na carreira, resultados abaixo das expectativas tenderão a exigir ajustes de estratégia, sem que isso signifique abandonar um projeto no qual você acredita. A saúde pedirá acolhimento emocional e momentos de descanso. Amigos próximos ajudarão a recuperar o ânimo e a perceber que ainda há caminhos interessantes pela frente.

Sagitário — Ás de Espadas

O nativo de Sagitário terá a chance de abrir caminhos com ideias objetivas e conversas sinceras (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Ás de Espadas” traz uma energia de clareza, decisões firmes e capacidade de encontrar soluções para situações que estavam provocando dúvidas. No amor, uma conversa sincera poderá esclarecer expectativas e ajudar a definir os próximos passos de uma relação, especialmente se houver assuntos que vêm sendo adiados.

Na carreira, uma ideia promissora ou uma informação valiosa abrirá caminhos para negociações, projetos e escolhas que exigirão objetividade. A saúde pedirá atenção ao excesso de pensamentos e à necessidade de descanso mental. Entre os amigos, será importante expressar opiniões com sinceridade, sem transformar diferenças de visão em conflitos.

Capricórnio — 9 de Paus

O nativo de Capricórnio poderá contar com o apoio de amigos de confiança (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “9 de Paus” mostra que você pode estar se sentindo cansado(a) depois de enfrentar situações que exigiram persistência e resistência emocional. No amor, experiências anteriores tenderão a despertar receios e a levar a uma postura defensiva, mas será importante não tratar novas aproximações como se fossem repetições do passado.

Na carreira, um projeto exigirá mais uma etapa de dedicação antes de apresentar resultados, sendo fundamental manter a organização sem assumir tarefas além do necessário. A saúde pedirá atenção ao desgaste físico e mental. Entre os amigos de confiança, haverá apoio para lembrar que você não precisa enfrentar todas as dificuldades sozinho(a).

Aquário — 10 de Ouros

O nativo de Aquário viverá um dia favorável à estabilidade e à segurança financeira (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “10 de Ouros” anuncia um dia favorável para assuntos relacionados à estabilidade, à segurança financeira e à construção de projetos de longo prazo. No amor, conversas sobre futuro, família ou planos compartilhados fortalecerão uma relação, especialmente se houver disposição para assumir responsabilidades em conjunto.

Na carreira, resultados de esforços anteriores poderão trazer reconhecimento ou oportunidades que contribuam para uma condição material mais confortável. A saúde se beneficiará de uma rotina organizada e de hábitos consistentes. Entre os amigos antigos e familiares, os encontros tenderão a proporcionar acolhimento e a reforçar a importância dos vínculos construídos ao longo do tempo.

Peixes — 9 de Copas

O nativo de Peixes poderá aproveitar o dia com leveza e prazer (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “9 de Copas” traz uma energia de satisfação pessoal, prazer e realização de desejos que vinham sendo cultivados há algum tempo. No amor, o clima favorecerá encontros agradáveis, demonstrações de carinho e momentos de cumplicidade, especialmente se você deixar de esperar que tudo aconteça de maneira perfeita.

Na carreira, uma conquista ou resposta positiva trará motivação e a sensação de que os seus esforços estão sendo reconhecidos. A saúde se beneficiará de lazer e de autocuidado. Entre os amigos, haverá boas conversas, comemorações ou oportunidades para aproveitar a vida com mais leveza.