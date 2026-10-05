Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 05/10/2026

Para esta segunda-feira, o tarot mostra uma energia de oportunidades, equilíbrio emocional e novas experiências. As cartas indicam um dia favorável para reconhecer o que tem valor, fortalecer relações e abrir espaço para caminhos diferentes. Ao mesmo tempo, alguns signos precisarão observar pensamentos limitantes ou excessos que podem interferir nas escolhas. A melhor maneira de aproveitar a energia será agir com presença, sem pressa e sem deixar de perceber as oportunidades.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Ás de Ouros

O ariano deverá em hábitos simples que podem trazer resultados consistentes para a saúde ao longo do tempo (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” abre uma oportunidade concreta de crescimento e renovação. No amor, uma relação poderá ganhar mais estabilidade ou surgir uma aproximação com potencial para se desenvolver. Na carreira, uma proposta, ideia ou oportunidade merecerá atenção. Quanto à saúde, invista em hábitos simples que podem trazer resultados consistentes ao longo do tempo. Entre amigos, uma parceria se transformará em algo importante, aproximando você de pessoas que compartilham interesses e objetivos.

Touro — Cavaleiro de Copas

Convites, declarações ou uma aproximação especial poderão movimentar o coração do taurino (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Copas” o(a) deixa mais aberto aos sentimentos e às demonstrações de afeto. No amor, convites, declarações ou uma aproximação especial poderão movimentar o coração. Na carreira, uma proposta interessante tenderá a surgir de maneira inesperada. A saúde pedirá momentos de prazer e atividades que ajudem a aliviar a tensão acumulada. Entre amigos, gestos de carinho e encontros agradáveis tornarão o dia mais leve e fortalecerão vínculos importantes.

Gêmeos — A Temperança

O dia do geminiano favorecerá negociações e soluções encontradas por meio da colaboração (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

A carta “A Temperança” pede equilíbrio entre aquilo que deseja e aquilo que consegue realizar. No amor, paciência e diálogo ajudarão a construir relações mais tranquilas. Na carreira, o dia favorecerá negociações e soluções encontradas por meio da colaboração. A saúde se beneficiará de uma rotina mais moderada, principalmente entre trabalho, descanso e lazer. Entre amigos, ouvir diferentes perspectivas poderá ajudar a evitar conflitos e aproximar você de pessoas importantes.

Câncer — 6 de Copas

Lembranças poderão despertar sentimentos ou uma pessoa do passado poderá voltar a fazer parte da vida do canceriano (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

A carta “6 de Copas” traz uma energia de nostalgia, carinho e reencontros. No amor, lembranças poderão despertar sentimentos ou uma pessoa do passado poderá voltar a fazer parte da sua vida. Na carreira, experiências anteriores irão ajudar diante de uma situação atual. A saúde pedirá acolhimento emocional e momentos que transmitam segurança e conforto. Entre amigos, reencontros e conversas sobre boas memórias tenderão a fortalecer vínculos e trazer uma sensação gostosa de pertencimento.

Leão — 3 de Copas

A saúde do leonino se beneficiará de atividades prazerosas e de uma rotina que também tenha espaço para diversão (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

A carta “3 de Copas” favorece encontros, celebrações e uma energia de alegria compartilhada. No amor, momentos leves e divertidos poderão aproximar você de alguém. Na carreira, a colaboração e o contato com outras pessoas irão favorecer bons resultados. A saúde se beneficiará de atividades prazerosas e de uma rotina que também tenha espaço para alegria. Entre amigos, o dia será especialmente favorável para encontros e conversas que renovem sua vitalidade.

Virgem — Rei de Copas

A diplomacia e a inteligência emocional ajudarão o virginiano na convivência com colegas e parceiros (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

A carta “Rei de Copas” mostra você mais maduro(a) emocionalmente e capaz de lidar com sentimentos sem deixar que eles dominem suas decisões. No amor, essa postura poderá fortalecer relações e trazer mais segurança. Na carreira, diplomacia e inteligência emocional ajudarão na convivência com colegas e parceiros. A saúde pedirá atenção ao equilíbrio entre mente e corpo, evitando guardar emoções por muito tempo. Entre amigos, você poderá ser procurado(a) para ouvir ou aconselhar alguém, mas ofereça apoio sem assumir responsabilidades que não são suas.

Libra — O Louco

Uma aproximação inesperada ou uma experiência diferente poderá trazer entusiasmo ao libriano (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

A carta “O Louco” o(a) convida a experimentar o novo e a deixar um pouco de lado a necessidade de prever todos os próximos passos. No amor, uma aproximação inesperada ou uma experiência diferente poderá trazer entusiasmo. Na carreira, uma ideia fora do padrão irá abrir um caminho interessante. A saúde pedirá mais movimento e leveza, evitando que a rotina fique excessivamente rígida. Entre amigos, convites espontâneos e encontros casuais poderão render boas histórias e renovar sua disposição.

Escorpião — 6 de Ouros

Uma ajuda ou parceria poderá facilitar a realização de um objetivo profissional do escorpiano (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

A carta “6 de Ouros” traz equilíbrio nas relações e oportunidades por meio da reciprocidade. No amor, vínculos nos quais existe troca verdadeira tenderão a se fortalecer. Na carreira, uma ajuda ou parceria poderá facilitar a realização de um objetivo. A saúde pedirá equilíbrio entre cuidar dos outros e reservar energia para si. Entre amigos, esteja atento(a) às pessoas que demonstram presença de forma consistente e permita-se receber o mesmo apoio que costuma oferecer.

Sagitário — 8 de Espadas

A saúde do sagitariano pedirá atenção ao estresse e à ansiedade (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

A carta “8 de Espadas” mostra você diante de pensamentos ou inseguranças que podem fazer uma situação parecer mais complicada do que realmente é. No amor, evite interpretar o silêncio ou uma dúvida como uma resposta definitiva. Na carreira, procure analisar alternativas antes de concluir que não há saída. A saúde pedirá atenção ao estresse e à ansiedade, principalmente quando a mente estiver funcionando em excesso. Entre amigos, conversar com alguém de confiança poderá ajudar a enxergar uma solução que você sozinho(a) talvez não perceba.

Capricórnio — Ás de Paus

A energia do dia favorecerá atração, desejo e aproximações que poderão reacender a vida afetiva do capricorniano (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

A carta “Ás de Paus” traz entusiasmo, iniciativa e vontade de começar algo novo. No amor, a energia favorecerá atração, desejo e aproximações que poderão reacender a vida afetiva. Na carreira, uma ideia despertará motivação para iniciar um projeto. A saúde se beneficiará de movimento e atividades que devolvam vitalidade ao corpo. Entre amigos, sua disposição estará maior e poderá incentivar encontros, convites e experiências diferentes.

Aquário — O Diabo

A atração do aquariano poderá estar intensa, mas será importante perceber se existe liberdade e reciprocidade na relação (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

A carta “O Diabo” pede que observe com atenção aquilo que desperta desejo, apego ou sensação de obrigação. No amor, a atração poderá estar intensa, mas será importante perceber se existe liberdade e reciprocidade na relação. Na carreira, evite deixar que a ambição ou a pressão ultrapassem seus limites. A saúde pedirá cuidado com excessos e hábitos que podem estar consumindo mais energia do que você percebe. Entre amigos, preserve vínculos que ofereçam troca verdadeira e questione conexões baseadas apenas em dependência ou conveniência.

Peixes — O Hierofante

A saúde do pisciano pedirá uma rotina organizada e cuidados que possam ser mantidos com constância (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

A carta “O Hierofante” traz uma energia de aprendizado, estabilidade e conexão com valores importantes. No amor, relações baseadas em confiança e respeito poderão se fortalecer. Na carreira, o dia favorecerá estudos, orientação e escolhas mais estruturadas. A saúde pedirá uma rotina organizada e cuidados que possam ser mantidos com constância, sem cobranças exageradas. Entre amigos, uma conversa com alguém experiente poderá trazer um conselho valioso e ajudar você a enxergar uma situação com mais maturidade.