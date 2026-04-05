Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 05/04/2026

O domingo trará uma energia de clareza, superação e reavaliações importantes. Algumas cartas indicam encerramentos e desafios emocionais, enquanto outras mostram força, ação e capacidade de transformação. O dia pedirá maturidade para lidar com conflitos e coragem para seguir em frente.

A seguir, confira a previsão do tarot para cada um dos signos!

Áries — Pajem de Copas

Sensibilidade e boas surpresas emocionais marcarão o dia do ariano (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

A carta “Pajem de Copas” indica que sensibilidade e boas surpresas emocionais marcarão o dia. A energia favorecerá novas conexões, mensagens inesperadas ou um convite especial. Permita-se sentir.

Touro — 5 de Copas

O taurino deverá mudar o foco para que as oportunidades surjam (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

Alguma frustração poderá surgir, mas a carta “5 de Copas” pede mudança de foco. Nem tudo estará perdido — ainda existirão oportunidades à sua frente.

Gêmeos — 10 de Espadas

O dia do geminiano será de libertação e recomeço (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

Haverá encerramento de ciclo. Algo chegará ao fim e poderá trazer desconforto, mas a carta “10 de Espadas” indica libertação e recomeço.

Câncer — Rei de Espadas

O dia pedirá ao canceriano decisões racionais e comunicação direta (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

Clareza e posicionamento firme estarão em destaque, conforme a carta “Rei de Espadas”. O dia pedirá decisões racionais e comunicação direta. Será o momento de cortar o que não faz mais sentido.

Leão — O Mago

O dia do leonino favorecerá iniciativas e novos projetos (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

O poder de realização estará em alta, conforme a carta “O Mago”. Você terá tudo que precisa para fazer acontecer. O dia favorecerá iniciativas e novos projetos.

Virgem — O Carro

Movimento e conquista marcarão o dia do virginiano (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

Movimento e conquista marcarão o dia. A carta “O Carro” indica avanço, decisões firmes e direção clara. Será importante assumir o controle.

Libra — 4 de Espadas

O dia pedirá recuperação emocional e mental ao libriano antes de qualquer ação (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

A carta “4 de Espadas” indica que será um dia de pausa e descanso. O domingo pedirá recuperação emocional e mental antes de qualquer ação.

Escorpião — 5 de Espadas

O escorpiano precisará evitar conflitos desnecessários (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

Será importante evitar conflitos desnecessários. A carta “5 de Espadas” alerta para discussões que poderão gerar desgaste. Nem toda batalha valerá a pena.

Sagitário — A Força

O dia pedirá calma ao sagitariano para lidar com desafios (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

Controle emocional e resiliência estarão em evidência, conforme a carta “A Força”. O dia pedirá calma para lidar com desafios. Sua força estará na forma como reagirá.

Capricórnio — Cavaleiro de Espadas

O dia pedirá ao capricorniano cuidado com atitudes precipitadas (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Espadas” indica que haverá tendência à ação rápida e a decisões impulsivas. O dia pedirá cuidado com atitudes precipitadas e palavras ditas sem pensar.

Aquário — O Enforcado

O dia pedirá pausa e reflexão ao aquariano (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

A carta “O Enforcado” indica que haverá necessidade de mudança de perspectiva. O dia pedirá pausa e reflexão. Nem tudo se resolverá na pressa e do jeito que você deseja.

Peixes — Rainha de Espadas

O dia favorecerá decisões firmes e posicionamento direto do pisciano (Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock)

Clareza e independência emocional estarão presentes, conforme a carta “Rainha de Espadas”. O dia favorecerá decisões firmes e posicionamento direto. Será importante confiar na sua verdade.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.