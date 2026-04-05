Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 05/04/2026

O domingo trará uma energia de clareza, superação e reavaliações importantes. Algumas cartas indicam encerramentos e desafios emocionais, enquanto outras mostram força, ação e capacidade de transformação. O dia pedirá maturidade para lidar com conflitos e coragem para seguir em frente.
A seguir, confira a previsão do tarot para cada um dos signos!
Áries — Pajem de Copas
A carta “Pajem de Copas” indica que sensibilidade e boas surpresas emocionais marcarão o dia. A energia favorecerá novas conexões, mensagens inesperadas ou um convite especial. Permita-se sentir.
Touro — 5 de Copas
Alguma frustração poderá surgir, mas a carta “5 de Copas” pede mudança de foco. Nem tudo estará perdido — ainda existirão oportunidades à sua frente.
Gêmeos — 10 de Espadas
Haverá encerramento de ciclo. Algo chegará ao fim e poderá trazer desconforto, mas a carta “10 de Espadas” indica libertação e recomeço.
Câncer — Rei de Espadas
Clareza e posicionamento firme estarão em destaque, conforme a carta “Rei de Espadas”. O dia pedirá decisões racionais e comunicação direta. Será o momento de cortar o que não faz mais sentido.
Leão — O Mago
O poder de realização estará em alta, conforme a carta “O Mago”. Você terá tudo que precisa para fazer acontecer. O dia favorecerá iniciativas e novos projetos.
Virgem — O Carro
Movimento e conquista marcarão o dia. A carta “O Carro” indica avanço, decisões firmes e direção clara. Será importante assumir o controle.
Libra — 4 de Espadas
A carta “4 de Espadas” indica que será um dia de pausa e descanso. O domingo pedirá recuperação emocional e mental antes de qualquer ação.
Escorpião — 5 de Espadas
Será importante evitar conflitos desnecessários. A carta “5 de Espadas” alerta para discussões que poderão gerar desgaste. Nem toda batalha valerá a pena.
Sagitário — A Força
Controle emocional e resiliência estarão em evidência, conforme a carta “A Força”. O dia pedirá calma para lidar com desafios. Sua força estará na forma como reagirá.
Capricórnio — Cavaleiro de Espadas
A carta “Cavaleiro de Espadas” indica que haverá tendência à ação rápida e a decisões impulsivas. O dia pedirá cuidado com atitudes precipitadas e palavras ditas sem pensar.
Aquário — O Enforcado
A carta “O Enforcado” indica que haverá necessidade de mudança de perspectiva. O dia pedirá pausa e reflexão. Nem tudo se resolverá na pressa e do jeito que você deseja.
Peixes — Rainha de Espadas
Clareza e independência emocional estarão presentes, conforme a carta “Rainha de Espadas”. O dia favorecerá decisões firmes e posicionamento direto. Será importante confiar na sua verdade.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.