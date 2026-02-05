Variedades

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 05/02/2026

Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 05/02/26 07h06
Conforme as cartas do tarot, será um dia para compreender quem se deseja ser (Imagem: MoonSplinters | Shutterstock)
A quinta-feira será agitada para os signos. A energia estará alta e as cartas do tarot mostram caminhos não tão fáceis, mas essenciais para a jornada de autoconhecimento de todos. Será um dia para compreender quem se deseja ser e construir um rumo de mais estabilidade e amadurecimento.

Abaixo, confira as previsões do tarot para os 12 signos!

Áries — 10 de Espadas

lustração do signo de Áries, simbolizado por um carneiro de chifres curvados, com fundo estrelado e tons de roxo e azul.
Para o ariano, o alívio virá logo depois do ponto final (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

Um ciclo chegará ao fim de forma definitiva. Poderá doer, mas será libertador. Insistir no que já acabou apenas prolongará o desgaste. Por isso, a carta “10 de Espadas” pede aceitação e desapego: o alívio virá logo depois do ponto final.

Touro — 9 de Espadas

Ilustração do signo de Touro, mostrando a cabeça de um touro azul-esverdeado com chifres claros, com o símbolo do signo próximo a ele
Conversar e descansar farão diferença para o taurino (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

Ansiedades e pensamentos repetitivos pedirão atenção, conforme a carta “9 de Espadas”. O sofrimento será maior na mente do que na realidade. Evite se culpar em excesso e não enfrente tudo sozinho(a). Conversar e descansar farão diferença hoje.

Gêmeos — A Torre

Ilustração do signo de Gêmeos, representado por duas figuras humanas de cabelos longos, uma rosada e outra azulada
Algo na vida do geminiano que parecia sólido mostrará falhas (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

Mudanças abruptas quebrarão estruturas frágeis, segundo a carta “A Torre”. Algo em sua vida que parecia sólido mostrará falhas. Embora assuste, essa queda abrirá espaço para reconstruções mais verdadeiras. Lembre-se de que resistir apenas aumentará o impacto.

Câncer — Cavaleiro de Paus

Ilustração do signo de Câncer, representado por um caranguejo rosa com pinças levantadas, em um fundo com estrelas
O dia do canceriano favorecerá iniciativas, convites inesperados e decisões rápidas (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

Energia, impulso e coragem para agir encontrarão você hoje, conforme a carta “Cavaleiro de Paus”. O dia favorecerá iniciativas, convites inesperados e decisões rápidas. Apenas cuide para não agir por impulso emocional. Movimento com consciência será a chave.

Leão — 5 de Copas

Ilustração do signo de Leão, retratado por um leão azul de juba volumosa
O leonino deverá olhar para o que ainda permanece de pé e transformar a dor em aprendizado (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

Decepções pedirão elaboração. Haverá algo a ser lamentado, mas nem tudo estará perdido. A carta “5 de Copas” convida você a olhar para o que ainda permanece de pé e transformar a dor em aprendizado.

Virgem — 6 de Paus

Ilustração do signo de Virgem, apresentando uma mulher de perfil com longos cabelos rosas e uma flor lilás, com o símbolo do signo ao lado
Atitudes recentes do virginiano começarão a render frutos (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta “6 de Paus” mostra reconhecimento merecido. Suas atitudes recentes começarão a render frutos, elogios ou validação externa. Confie no seu valor e não minimize suas conquistas.

Libra — O Mago

Ilustração do signo de Libra, simbolizado por uma balança em tons de rosa, roxo e verde, equilibrada sobre um fundo estrelado
O dia do libriano favorecerá comunicação, negociações, decisões e inícios (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

A carta “O Mago” mostra que o poder pessoal está ativado. O dia favorecerá comunicação, negociações, decisões e inícios. Você terá os recursos necessários — será hora de agir com intenção e foco.

Escorpião — 7 de Paus

Ilustração do signo de Escorpião, simbolizado por um escorpião azul e rosa com cauda arqueada
O escorpiano poderá sentir necessidade de se posicionar e sustentar sua verdade diante de pressões externas (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

Defesa de território marcará esta quinta-feira, mostra a carta “7 de Paus”. Você poderá sentir necessidade de se posicionar e sustentar sua verdade diante de pressões externas. Não recue do que acredita, mas escolha bem suas batalhas.

Sagitário — Rei de Copas

Ilustração do signo de Sagitário, retratado por um arco e flecha com aljava de flechas rosas
O equilíbrio entre razão e sentimento ajudará o sagitariano a lidar com situações sensíveis (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

Maturidade emocional estará em destaque, conforme a carta “Rei de Copas”. O equilíbrio entre razão e sentimento ajudará a lidar com situações sensíveis. Será um ótimo dia para conversas profundas, reconciliações ou decisões feitas com empatia.

Capricórnio — O Eremita

Ilustração do signo de Capricórnio, retratado como um bode com cauda de peixe, com fundo estrelado
O dia do capricorniano pedirá silêncio, análise e afastamento do barulho externo (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

Respeite seu momento de introspecção, indica a carta “O Eremita”. O dia pedirá silêncio, análise e afastamento do barulho externo. As respostas virão da escuta interior. Menos pressa, mais sabedoria.

Aquário — 10 de Ouros

Ilustração do signo de Aquário, representado por um vaso derramando água, com fundo estrelado e detalhes em rosa e azul
Para o aquariano, assuntos ligados à família, finanças ou projetos duradouros ganharão força (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

Estabilidade, segurança e visão de longo prazo marcarão o dia, revela a carta “10 de Ouros”. Assuntos ligados à família, finanças ou projetos duradouros ganharão força. Será um bom momento para pensar no futuro com bases sólidas.

Peixes — 2 de Copas

Ilustração do signo de Peixes, representado por dois peixes em tons claros nadando em direções opostas
Encontros significativos e trocas verdadeiras marcarão a quinta-feira do pisciano (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

Encontros significativos e trocas verdadeiras marcarão sua quinta-feira. Poderá ser um avanço no amor, uma parceria alinhada ou reconciliação. A carta “2 de Copas” fala de conexões construídas na reciprocidade.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

