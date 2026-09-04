Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 04/09/2026

Segundo o tarot, a sexta-feira trará uma energia de renovação, movimento e necessidade de posicionamento. O dia favorecerá novas emoções, parcerias e encontros, mas também poderá colocar alguns signos diante de mudanças inesperadas, preocupações ou conflitos que exigirão maturidade. A melhor forma de atravessar os desafios será manter a mente aberta, defender os próprios limites e não carregar para o presente aquilo que precisa ser encerrado.

Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Ás de Copas

O ariano deverá cuidar do emocional para manter a disposição (Imagem: Vero Rose | Shutterstock)

A carta “Ás de Copas” abre o dia com uma energia de renovação emocional, carinho e novas possibilidades. No amor, sentimentos poderão florescer ou uma relação ganhará mais ternura. Na carreira, uma ideia que desperta entusiasmo poderá renovar a motivação. Na saúde, cuidar do emocional será essencial para manter a disposição. Entre amigos, encontros sinceros e demonstrações de afeto poderão fortalecer vínculos importantes.

Touro — A Temperança

O taurino deverá evitar decisões precipitadas e apostar na cooperação (Imagem: Vero Rose | Shutterstock)

A carta “A Temperança” pede calma, equilíbrio e paciência para as coisas encontrarem seu ritmo natural. No amor, conversas tranquilas favorecerão a harmonia e ajudarão a superar diferenças. Na carreira, será melhor evitar decisões precipitadas e apostar na cooperação. Na saúde, o equilíbrio entre descanso, alimentação e rotina fará a diferença. Entre amigos, sua capacidade de conciliar opiniões poderá ajudar a manter a paz e aproximar as pessoas.

Gêmeos — 3 de Ouros

O geminiano poderá fortalecer os vínculos por meio da colaboração (Imagem: Vero Rose | Shutterstock)

A carta “3 de Ouros” destaca colaboração, reconhecimento e construção conjunta. No amor, demonstrar disposição para construir uma relação de maneira prática poderá fortalecer os vínculos. Na carreira, parcerias e trabalhos em equipe tenderão a render bons resultados. Na saúde, manter uma rotina organizada ajudará no bem-estar. Entre amigos, projetos compartilhados e troca de conhecimentos poderão aproximar você de pessoas com objetivos semelhantes aos seus.

Câncer — 7 de Paus

O canceriano precisará defender os próprios limites e confiar mais em suas convicções (Imagem: Vero Rose | Shutterstock)

A carta “7 de Paus” mostra a importância de defender aquilo em que você acredita sem permitir que opiniões externas abalem sua confiança. No amor, estabeleça limites quando necessário e não aceite menos do que considera justo. Na carreira, será preciso sustentar suas ideias diante de possíveis cobranças. Na saúde, evite acumular tensão e procure momentos de descanso. Entre amigos, escolha suas batalhas e não gaste energia tentando convencer quem não está disposto a compreender você.

Leão — O Carro

O leonino estará com a determinação em alta para conquistar aquilo que deseja (Imagem: Vero Rose | Shutterstock)

A carta “O Carro” o(a) coloca em movimento e aumenta sua determinação para conquistar aquilo que deseja. No amor, uma atitude mais decidida poderá fazer uma relação avançar. Na carreira, iniciativa e foco favorecerão resultados importantes. Na saúde, movimentar o corpo ajudará a canalizar a energia do dia. Entre amigos, você poderá assumir a liderança de planos, encontros ou atividades e inspirar outras pessoas a acompanhá-lo(a).

Virgem — Pajem de Espadas

O virginiano deverá descansar a mente e não alimentar preocupações desnecessárias (Imagem: Vero Rose | Shutterstock)

A carta “Pajem de Espadas” traz curiosidade, observação e muitas conversas. No amor, uma mensagem poderá despertar dúvidas ou interesse. No entanto, não tire conclusões antes de conhecer todos os fatos. Na carreira, novas informações poderão ajudá-lo(a) a tomar decisões mais inteligentes. Na saúde, procure descansar a mente e não alimentar preocupações desnecessárias. Entre amigos, cuidado com fofocas e interpretações precipitadas, pois uma conversa mal compreendida poderá gerar ruídos.

Libra — O Louco

O libriano deverá aceitar convites e experiências espontâneas (Imagem: Vero Rose | Shutterstock)

A carta “O Louco” o(a) convida a experimentar o novo sem tentar controlar antecipadamente todos os resultados. No amor, uma aproximação inesperada poderá despertar entusiasmo. Na carreira, uma ideia diferente poderá abrir um caminho que você ainda não havia considerado. Na saúde, mudanças de ambiente e atividades prazerosas ajudarão a renovar sua energia. Entre amigos, aceite convites e experiências espontâneas, pois uma surpresa poderá tornar o dia especialmente divertido.

Escorpião — A Torre

O escorpiano deverá agir com jogo de cintura para reorganizar os planos (Imagem: Vero Rose | Shutterstock)

A carta “A Torre” aponta para mudanças inesperadas e para a quebra de estruturas que já não estavam tão sólidas quanto pareciam. No amor, uma revelação poderá alterar a dinâmica de uma relação. Na carreira, um imprevisto exigirá jogo de cintura para reorganizar os planos. Na saúde, cuide do estresse e evite levar preocupações ao limite. Entre amigos, uma verdade poderá vir à tona, revelando quais vínculos realmente são capazes de permanecer firmes diante das mudanças.

Sagitário — 9 de Espadas

O sagitariano deverá priorizar o descanso e momentos de tranquilidade (Imagem: Vero Rose | Shutterstock)

A carta “9 de Espadas” alerta para preocupações, ansiedade e pensamentos que podem se tornar maiores do que a realidade. No amor, inseguranças poderão provocar interpretações equivocadas. Na carreira, o medo de errar poderá impedir você de enxergar soluções disponíveis. Na saúde, priorize o sono, o descanso e os momentos de tranquilidade. Entre amigos, conversar com alguém de confiança tenderá a aliviar uma preocupação que você vem carregando sozinho(a).

Capricórnio — 5 de Espadas

Na carreira, o capricorniano precisará escolher as batalhas com cuidado (Imagem: Vero Rose | Shutterstock)

A carta “5 de Espadas” pede cautela com disputas e situações em que vencer uma discussão pode custar mais do que vale a pena. No amor, evite transformar divergências em competição. Na carreira, escolha cuidadosamente suas batalhas e não entre em provocações. Na saúde, o excesso de tensão poderá afetar seu equilíbrio. Entre amigos, palavras ditas no calor do momento poderão gerar afastamentos; por isso, pense antes de responder.

Aquário — 3 de Copas

O aquariano terá um dia de encontros e boas oportunidades para celebrar a vida (Imagem: Vero Rose | Shutterstock)

A carta “3 de Copas” traz leveza, encontros e boas oportunidades de celebrar a vida ao lado de pessoas queridas. No amor, momentos descontraídos poderão aproximar o casal ou favorecer uma nova conexão. Na carreira, contatos poderão gerar oportunidades interessantes. Na saúde, lazer e boas companhias ajudarão a renovar suas energias. Entre amigos, o dia favorecerá reencontros, comemorações e conversas que fortalecerão vínculos.

Peixes — 10 de Espadas

O pisciano poderá encerrar uma fase desgastante e abrir espaço para um novo começo (Imagem: Vero Rose | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” representa o encerramento de uma fase que vinha causando desgaste e mostra que insistir no passado pode impedir um novo começo. No amor, uma situação poderá chegar ao limite e pedir desapego. Na carreira, uma etapa difícil pode finalmente estar terminando. Na saúde, o descanso será indispensável para recuperar energia física e emocional. Entre amigos, alguns afastamentos poderão acontecer, mas também o(a) ajudarão a deixar para trás relações que não combinam com sua nova fase.