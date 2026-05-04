Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 04/05/2026

A segunda-feira trará uma energia de equilíbrio, decisões e organização interna. Algumas cartas do tarot indicam avanços e conquistas, enquanto outras pedem cautela, encerramentos e necessidade de pausa. O dia exigirá maturidade para agir com clareza e responsabilidade.
A seguir, confira a previsão do tarot para cada um dos signos!
Áries — A Temperança
A carta “A Temperança” indica a necessidade de equilíbrio e paciência. O dia pedirá calma para lidar com situações que exigirão ajustes. Evite extremos e confie no tempo das coisas.
Touro — 4 de Ouros
Haverá apego e necessidade de controle. A carta “4 de Ouros” pede atenção para não se prender a situações por medo de perder segurança.
Gêmeos — Cavaleiro de Ouros
A carta “Cavaleiro de Ouros” indica persistência e foco. O progresso pode ser lento, mas será seguro. Continue firme no que você está construindo.
Câncer — Rainha de Paus
A carta “Rainha de Paus” mostra confiança e magnetismo. O dia será favorável para atitude, criatividade e protagonismo. Você poderá se destacar.
Leão — Ás de Espadas
A carta “Ás de Espadas” mostra clareza e verdade. O dia será favorável para decisões importantes e conversas diretas. Corte ilusões e veja a realidade como ela é.
Virgem — O Carro
Haverá movimento e conquista nesta segunda-feira. A carta “O Carro” mostra avanços e decisões firmes. Siga com foco e determinação.
Libra — A Justiça
Segundo a carta “A Justiça”, decisões importantes e equilíbrio marcarão a segunda-feira. O dia pedirá responsabilidade e clareza nas escolhas.
Escorpião — 3 de Copas
A carta “3 de Copas” indica clima de leveza e celebração. O dia será favorável para encontros, amizades e momentos felizes.
Sagitário — Rei de Espadas
A carta “Rei de Espadas” pede clareza e posicionamento firme. O dia exigirá decisões racionais e comunicação direta.
Capricórnio — 6 de Ouros
Equilíbrio nas trocas marcará o dia. A carta “6 de Ouros” indica um momento favorável para a generosidade, apoio e relações mais justas.
Aquário — 10 de Espadas
A carta “10 de Espadas” indica encerramento de ciclo. Algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação.
Peixes — 4 de Espadas
A carta “4 de Espadas” indica um momento de pausa e descanso mental. O dia pedirá recuperação emocional e mental antes de agir em novas situações na vida.