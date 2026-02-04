Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 04/02/2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O tarot desta quarta-feira se mostra totalmente racional. Com uma maior presença do naipe de Espadas para os signos, a mentalidade se fará presente, pedindo mais clareza do que sensibilidade. Por outro lado, o dia também será marcado por conquistas, celebrações e situações que se desenrolarão com mais facilidade.

Abaixo, confira as previsões do tarot para os 12 signos!

Áries — Rei de Copas

O dia do ariano pedirá controle emocional e postura madura (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)

O dia pedirá controle emocional e postura madura, conforme a carta “Rei de Copas”. Você poderá ser chamado(a) a acolher alguém ou agir com empatia diante de uma situação delicada. Liderar com sensibilidade será mais eficaz do que reagir por impulso.

Touro — A Estrela

Um alívio emocional ou um sinal positivo surgirá para o taurino (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)

Segundo a carta “A Estrela”, a esperança será renovada. Um alívio emocional ou um sinal positivo surgirá, mostrando que você está no caminho certo. Confie no processo, mesmo que tudo ainda não esteja totalmente resolvido.

Gêmeos — Ás de Copas

Será um ótimo dia para o geminiano recomeçar no amor, na amizade ou até no autocuidado (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)

Novos sentimentos, conversas sinceras e abertura emocional marcarão a quarta-feira, conforme a carta “Ás de Copas”. Será um ótimo dia para recomeçar no amor, na amizade ou até no autocuidado. O coração desejará se expressar — escute.

Câncer — Cavaleiro de Espadas

A quarta-feira será de movimento e decisões rápidas para o canceriano (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Espadas” mostra que a quarta-feira será de movimento e decisões rápidas. Você poderá sentir vontade de resolver tudo de uma vez, mas precisará ter cuidado com palavras duras ou atitudes precipitadas. A clareza será positiva, mas a agressividade não.

Leão — A Temperança

O equilíbrio será a palavra-chave do dia do leonino (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)

O equilíbrio será a palavra-chave do dia. Por isso, a carta “A Temperança” pede calma, paciência e ajuste de expectativas. Será um dia excelente para harmonizar relações, negociar e encontrar o meio-termo das situações.

Virgem — 4 de Paus

Para o virginiano, estabilidade e pequenas conquistas trarão segurança ao longo do dia (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)

A carta “4 de Paus” mostra que estabilidade e pequenas conquistas trarão segurança ao longo do dia. Poderá ser um dia agradável em família, no trabalho ou em um ambiente onde você se sentir pertencente. Valorize o que já estará firme.

Libra — 7 de Espadas

O libriano deverá evitar fugir de responsabilidades ou agir por conveniência (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)

Será importante ficar atento(a) a jogos ocultos ao seu redor, segundo a carta “7 de Espadas”. Evite fugir de responsabilidades ou agir por conveniência. A verdade, mesmo desconfortável, será sempre a melhor saída.

Escorpião — 6 de Paus

Algo pelo qual o escorpiano vem batalhando começará a dar resultado (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)

A carta “6 de Paus” mostra que reconhecimento e vitória marcarão o seu dia. Algo pelo qual você vem batalhando começará a dar resultado. A energia favorecerá a visibilidade, a autoestima e confirmações positivas. Permita-se celebrar.

Sagitário — 8 de Copas

Seguir em frente trará mais leveza e crescimento ao sagitariano (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)

Será hora de virar a página. A carta “8 de Copas” indica desapego emocional e afastamento do que já não faz mais sentido. Mesmo que doa, seguir em frente trará mais leveza e crescimento.

Capricórnio — Os Amantes

Compromissos pedirão mais consciência ao capricorniano (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)

A carta “Os Amantes” mostra que escolhas importantes marcarão sua quarta-feira, especialmente nos relacionamentos. Decidir com o coração, mas alinhado aos seus valores, será essencial. Compromissos pedirão mais consciência.

Aquário — Ás de Espadas

O aquariano deverá usar a razão com inteligência, sem perder a sensibilidade (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)

A clareza mental e decisões firmes estarão em destaque, revela a carta “Ás de Espadas”. Conversas diretas, cortes necessários e verdades virão à tona. Use a razão com inteligência, sem perder a sensibilidade.

Peixes — Rainha de Espadas

O dia do pisciano pedirá limites claros e comunicação objetiva (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)

Você terá uma postura mais racional do que emocional, mostra a carta “Rainha de Espadas”. O dia pedirá limites claros e comunicação objetiva. Você poderá ajudar alguém com sua visão lúcida, sem se anular no processo.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.