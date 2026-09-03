Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 03/09/2026

Segundo o tarot, a quinta-feira terá uma energia de força, movimento e novos começos, mas também pedirá atenção diante de mudanças inesperadas e questões emocionais que ainda precisam ser elaboradas. Enquanto algumas cartas favorecem iniciativas, oportunidades concretas e conexões, outras aconselham os nativos a investir na cautela, na organização e na maturidade para lidar com as situações que fogem do planejado.

Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — A Força

A confiança e a coragem dos arianos estarão em alta nesta quinta-feira (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

A carta “A Força” indica um dia de confiança, coragem e domínio das próprias emoções, permitindo, assim, que você enfrente desafios sem precisar agir no impulso. No amor, seu magnetismo estará elevado. Além disso, a sua maturidade pode aproximá-lo(a) ainda mais da pessoa amada. Na carreira, sua determinação favorecerá conquistas. Na saúde, canalize a energia com equilíbrio e respeite os limites do corpo. Entre amigos, sua presença firme e acolhedora tenderá a fazer de você uma referência para quem precisa de apoio.

Touro — Ás de Ouros

Será um dia importante para os taurinos investirem em hábitos saudáveis (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” anuncia uma oportunidade concreta, capaz de trazer mais segurança e abrir caminho para uma nova fase. No amor, um relacionamento tenderá a ganhar bases mais sólidas. Caso esteja solteiro(a), poderá ocorrer uma aproximação com potencial de estabilidade. Na carreira, uma proposta, um projeto ou uma possibilidade financeira merecerá atenção. Em relação à saúde, será um bom dia para investir em hábitos mais saudáveis e consistentes. Entre amigos, uma nova conexão poderá surgir e se transformar em uma parceria importante.

Gêmeos — A Torre

Uma revelação importante poderá transformar a dinâmica das relações afetivas dos geminianos (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

A carta “A Torre” sugere mudanças inesperadas, capazes de quebrar uma estrutura que parecia segura. No amor, uma revelação poderá transformar a dinâmica da relação. Na carreira, imprevistos exigirão flexibilidade para reorganizar os planos. Na saúde, não permita que o estresse domine seu dia. Para isso, invista no descanso. Entre amigos, uma verdade tenderá a vir à tona, ajudando-o(a) a perceber quais conexões realmente possuem bases sólidas.

Câncer — O Carro

Os cancerianos tenderão a tomar a iniciativa em planos, viagens ou encontros com os amigos (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

A carta “O Carro” traz determinação, movimento e a sensação de que você finalmente pode assumir as rédeas de uma situação. No amor, uma atitude decidida poderá fazer a relação avançar. Na carreira, o foco e a iniciativa favorecerão conquistas e novos caminhos. Na saúde, movimentar o corpo será uma ótima maneira de canalizar a energia do dia. Entre amigos, você poderá tomar a iniciativa em planos, encontros ou viagens, incentivando a todos a saírem da acomodação.

Leão — Ás de Copas

Para os leoninos, gestos de carinho e encontros agradáveis poderão fortalecer os vínculos e trazer uma sensação de acolhimento (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

A carta “Ás de Copas” abre espaço para renovação emocional, carinho e sentimentos que começarão a florescer. No amor, uma nova paixão ou uma demonstração sincera de afeto poderá tornar o dia especial. Na carreira, uma atividade que desperte entusiasmo tenderá a devolver sua motivação. Na saúde, cuidar das emoções será tão importante quanto cuidar do corpo. Entre amigos, gestos de carinho e encontros agradáveis poderão fortalecer os vínculos e trazer uma sensação de acolhimento.

Virgem — 3 de Espadas

Os virginianos precisarão se atentar às emoções e às verdades que trazem desconfortos (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

A carta “3 de Espadas” pede atenção às emoções e às verdades que podem causar desconforto, mas que precisam ser encaradas. No amor, uma conversa difícil tenderá a revelar sentimentos ou mágoas que precisam ser elaborados. Na carreira, uma frustração poderá servir como aprendizado para escolhas futuras. Na saúde, evite acumular estresse e tristeza. Entre amigos, um mal-entendido poderá causar incômodo, mas a sinceridade será mais eficaz para resolver a situação do que o silêncio.

Libra — 9 de Espadas

Será necessário que os librianos tomem cuidado com o excesso de preocupação na carreira (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

A carta “9 de Espadas” mostra uma mente acelerada e preocupações que podem parecer maiores durante a noite ou nos momentos de silêncio. No amor, inseguranças tenderão a provocar interpretações equivocadas. Na carreira, o excesso de preocupação poderá dificultar a percepção de soluções que estão mais próximas do que parecem. Na saúde, priorize o descanso e a tranquilidade mental. Entre amigos, conversar com alguém de confiança ajudará a aliviar pensamentos que você vem carregando sozinho(a).

Escorpião — O Imperador

A quinta-feira favorecerá a organização e a autoridade dos escorpianos (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

A carta “O Imperador” traz autoridade, organização e capacidade de colocar ordem naquilo que estava sem direção. No amor, você poderá buscar mais estabilidade e clareza sobre o que deseja construir. Na carreira, uma postura firme favorecerá a liderança e o reconhecimento. Na saúde, estabelecer uma rotina organizada ajudará a manter o equilíbrio. Entre amigos, procure não transformar sua necessidade de controle em rigidez, permitindo que cada pessoa tenha seu próprio espaço.

Sagitário — 8 de Paus

Convites inesperados e programas espontâneos movimentarão o dia dos sagitarianos (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

A carta “8 de Paus” acelera acontecimentos, podendo trazer mensagens, respostas e oportunidades rapidamente. No amor, encontros e conversas tenderão a ganhar intensidade. Na carreira, as tarefas começarão a avançar e uma notícia poderá mudar seus planos. Na saúde, aproveite a disposição, mas não ultrapasse seus limites. Entre amigos, convites inesperados e programas espontâneos movimentarão bastante o seu dia.

Capricórnio — 2 de Ouros

A flexibilidade se mostrará uma importante aliada dos capricornianos nesta quinta-feira (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

A carta “2 de Ouros” pede flexibilidade para administrar diferentes compromissos sem perder o equilíbrio. No amor, será importante conciliar suas necessidades com as da pessoa ao seu lado. Na carreira, haverá a possibilidade de lidar com várias tarefas ou decisões ao mesmo tempo. Em relação à saúde, não deixe o descanso de lado em meio à correria. Entre amigos, organize melhor sua agenda para não assumir compromissos demais e, consequentemente, se sobrecarregar.

Aquário — Rainha de Espadas

As decisões racionais dos aquarianos serão valorizadas no setor profissional (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

A carta “Rainha de Espadas” traz lucidez, objetividade e uma postura mais seletiva diante de pessoas e situações. No amor, você sentirá necessidade de investir em conversas francas e estabelecer limites claros. No trabalho, sua capacidade de analisar os fatos e tomar decisões racionais será valorizada. Na saúde, cuide da tensão mental e procure momentos de silêncio. Entre amigos, seja sincero(a), mas escolha as palavras com cuidado para não transformar honestidade em distanciamento.

Peixes — 3 de Copas

Os piscianos poderão se deparar com boas oportunidades no setor profissional (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

A carta “3 de Copas” sinaliza alegria, encontros e o fortalecimento dos vínculos afetivos. No amor, momentos leves e divertidos tenderão a aproximar o casal. Se estiver solteiro(a), poderá conhecer alguém interessante por meio de amigos ou eventos sociais. Na saúde, o lazer e as boas companhias ajudarão a renovar suas energias. Na carreira, novos contatos poderão gerar boas oportunidades. Entre amigos, o dia favorecerá comemorações, conversas e reencontros especiais.