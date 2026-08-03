Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 03/08/2026

Para a segunda-feira, o tarot traz mensagens de recomeços, fortalecimento dos relacionamentos e decisões importantes. Algumas cartas mostram a necessidade de encerrar ciclos que cumpriram seu papel, enquanto outras revelam prosperidade, novas oportunidades e crescimento pessoal. A energia do dia favorecerá quem agir com equilíbrio, confiança e disposição para construir um futuro melhor.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 10 de Espadas

O ariano poderá deixar o passado para trás e seguir rumo a uma nova fase (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A carta “10 de Espadas” anuncia o encerramento definitivo de uma fase desgastante. No amor, deixar o passado para trás permitirá que novas experiências tragam mais felicidade. Na carreira, mudanças inesperadas poderão abrir portas para oportunidades muito melhores. Sua saúde pedirá repouso e renovação das energias físicas e emocionais. Entre amigos, valorize quem permaneceu ao seu lado nos momentos mais difíceis, pois essas pessoas serão fundamentais nesta nova etapa.

Touro — 10 de Copas

O taurino viverá momentos de harmonia e fortalecerá os vínculos (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A carta “10 de Copas” revela um dia de harmonia, felicidade e realização afetiva. No amor, a cumplicidade fortalecerá os laços e favorecerá planos. Na carreira, o bom relacionamento com colegas criará um ambiente mais produtivo e acolhedor. Sua saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Entre amigos e familiares, a segunda-feira promete encontros agradáveis e momentos de muita alegria.

Gêmeos — 2 de Espadas

O geminiano deverá analisar todas as possibilidades antes de agir no trabalho (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A carta “2 de Espadas” indica que uma decisão importante não poderá ser adiada por muito tempo. No amor, será necessário esclarecer dúvidas antes que elas se transformem em distanciamento. Na carreira, analisar todas as possibilidades antes de agir evitará arrependimentos. Sua saúde pedirá atenção ao estresse causado pela indecisão. Entre amigos, ouvir conselhos poderá ajudar, mas a escolha final dependerá apenas de você.

Câncer — 2 de Paus

O canceriano encontrará novas oportunidades para crescer no trabalho (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A carta “2 de Paus” aponta para planejamento, expansão e novos horizontes. No amor, conversar sobre projetos em comum fortalecerá a relação e trará mais segurança ao casal. Na carreira, novas oportunidades começarão a surgir caso deseje crescer. Sua saúde melhorará quando você organizar melhor sua rotina e evitar excessos. Entre amigos, trocar experiências poderá abrir caminhos inesperados.

Leão — 7 de Paus

O leonino poderá superar desafios sem perder a confiança (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A carta “7 de Paus” mostra que sua determinação será colocada à prova, mas você terá força para superar qualquer desafio. No amor, defender seus sentimentos com sinceridade fortalecerá a relação. Na carreira, será importante manter firmeza diante da concorrência ou das cobranças. Sua saúde pedirá atenção ao desgaste físico causado pelo excesso de responsabilidades. Entre amigos, permanecer fiel aos seus valores fortalecerá as amizades verdadeiras.

Virgem — Os Enamorados

O virginiano poderá fortalecer laços e fazer boas escolhas (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A carta “Os Enamorados” destaca escolhas importantes e fortalecimento dos vínculos afetivos. No amor, o dia favorecerá momentos de romantismo e decisões que aproximarão ainda mais o casal. Se estiver solteiro(a), poderá viver uma conexão especial. Na carreira, boas parcerias e acordos contribuirão para seu crescimento. Sua saúde melhorará quando houver equilíbrio entre razão e emoção. Entre amigos, relações sinceras ganharão ainda mais força.

Libra — 2 de Copas

O libriano viverá conexões especiais e parcerias positivas (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A carta “2 de Copas” anuncia união, sintonia e excelentes parcerias. No amor, o relacionamento viverá um momento de grande cumplicidade. Se estiver solteiro(a), poderá conhecer alguém especial. Na carreira, alianças profissionais renderão ótimos resultados. Sua saúde melhorará quando você encontrar tempo para cuidar de si e das pessoas que ama. Entre amigos, reencontros prometem fortalecer laços importantes.

Escorpião — 3 de Espadas

O escorpiano poderá transformar antigos desafios em oportunidades de crescimento (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A carta “3 de Espadas” mostra que algumas dores precisam ser enfrentadas para dar lugar ao crescimento. No amor, conversas sinceras ajudarão a superar ressentimentos e construir uma relação mais madura. Na carreira, uma decepção poderá abrir espaço para oportunidades melhores. Sua saúde pedirá atenção ao equilíbrio emocional e ao descanso. Entre amigos, o apoio de pessoas verdadeiras será essencial.

Sagitário — Ás de Ouros

O sagitariano encontrará oportunidades para crescer em diferentes áreas da vida (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” traz excelentes oportunidades de prosperidade e novos começos. No amor, a relação ganhará mais estabilidade. Se estiver solteiro(a), poderá iniciar um vínculo promissor. Na carreira, surgirão oportunidades de crescimento financeiro e profissional. Sua saúde melhorará quando você estabelecer hábitos mais saudáveis e constantes. Entre amigos, uma parceria poderá trazer benefícios importantes para o futuro.

Capricórnio — A Sacerdotisa

O capricorniano deverá confiar mais na própria intuição (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A carta “A Sacerdotisa” convida à introspecção, ao planejamento e à confiança na intuição. No amor, ouvir seu coração antes de tomar decisões evitará conflitos desnecessários. Na carreira, agir com discrição e estratégia trará excelentes resultados. Sua saúde melhorará quando você respeitar seus momentos de descanso e silêncio. Entre amigos, uma conversa profunda poderá revelar respostas importantes.

Aquário — Rainha de Ouros

O aquariano encontrará mais equilíbrio para alcançar seus objetivos (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A carta “Rainha de Ouros” anuncia estabilidade, prosperidade e equilíbrio. No amor, o carinho e a dedicação fortalecerão a relação. Na carreira, sua competência será reconhecida e poderá render crescimento financeiro. Sua saúde melhorará quando você mantiver uma rotina organizada e cuidar melhor da alimentação. Entre amigos, sua generosidade fortalecerá vínculos e atrairá boas companhias.

Peixes — O Mago

O pisciano encontrará novas oportunidades para colocar seus planos em prática (Imagem: Daria Shane | Shutterstock)

A carta “O Mago” revela um dia de grandes possibilidades e realização. No amor, sua iniciativa ajudará a fortalecer os vínculos ou a conquistar alguém especial. Na carreira, você terá habilidade para transformar ideias em resultados concretos. Sua saúde ganhará mais disposição quando você acreditar no próprio potencial e colocar seus planos em prática. Entre amigos, sua criatividade e entusiasmo vão inspirar quem estiver ao seu redor.