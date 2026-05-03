Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 03/05/2026

O domingo trará uma energia de crescimento, consciência e novas possibilidades. Muitas cartas da corte indicam maturidade, posicionamento e autoconfiança, enquanto outras apontam recomeços, decisões importantes e expansão. Será um dia para agir com clareza e assumir o protagonismo da própria vida.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Áries — Pajem de Ouros
A carta “Pajem de Ouros” indica que novas oportunidades poderão surgir, principalmente no campo financeiro ou profissional. Algo pequeno poderá crescer muito se você investir com dedicação.
Touro — Rainha de Ouros
A carta “Rainha de Ouros” indica que haverá estabilidade e foco no autocuidado. O dia favorecerá segurança emocional e material. Será importante investir em si e no que traz conforto.
Gêmeos — Rei de Paus
Confiança e liderança estarão em destaque, conforme a carta “Rei de Paus”. O dia favorecerá atitude, criatividade e posicionamento firme. Você poderá se destacar.
Câncer — Rainha de Copas
A sensibilidade e o acolhimento estarão presentes. Segundo a carta “Rainha de Copas”, o dia favorecerá a conexão emocional e o cuidado consigo e com os outros.
Leão — A Estrela
A carta “A Estrela” indica que haverá esperança e renovação. O dia trará leveza, fé e confiança no futuro. Será importante confiar no processo.
Virgem — O Mago
O poder de realização estará em evidência. Segundo a carta “O Mago”, você terá tudo o que precisará para iniciar algo importante. Será um bom dia para aproveitar essa energia.
Libra — O Julgamento
A carta “O Julgamento” indica que haverá despertar e tomada de consciência. O dia favorecerá decisões importantes e mudanças de direção.
Escorpião — Os Enamorados
Decisões no campo afetivo estarão em destaque, conforme a carta “Os Enamorados”. O dia pedirá escolhas alinhadas ao coração, mas com responsabilidade.
Sagitário — 3 de Paus
Expansão e novos horizontes marcarão o domingo. Segundo a carta “3 de Paus”, o dia favorecerá o planejamento e a abertura de caminhos.
Capricórnio — 4 de Espadas
Será um dia de pausa e descanso, conforme a carta “4 de Espadas”. O domingo pedirá recuperação emocional e mental antes de agir.
Aquário — Pajem de Espadas
A energia será de curiosidade e novas informações. Segundo a carta “Pajem de Espadas”, algo poderá ser revelado. Será importante observar antes de agir.
Peixes — Rainha de Espadas
A carta “Rainha de Espadas” indica que haverá clareza e independência emocional. O dia favorecerá decisões firmes e posicionamento direto.