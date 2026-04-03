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Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 03/04/2026

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 03/04/26 08h06
No geral, o dia convidará cada signo a sair do automático, encarar o que precisa ser transformado e agir com mais coragem (Imagem: Lysenko Andrii | Shutterstock)

O tarot revela que a sexta-feira terá uma energia de despertar, de decisões importantes e de transformações internas. Algumas cartas indicam conflitos e desafios, enquanto outras apontam cura emocional, novos começos e superação. O dia pedirá consciência, equilíbrio e coragem para mudar.

Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos em 03/04/2026!

Áries

Ilustração do signo de Áries contendo um carneiro com chifres curvados e marcações de constelação em fundo amarelo
O nativo de Áries será chamado à consciência e deverá escutar a voz interna (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Será um dia de despertar e tomada de consciência. A carta “O Julgamento” indica decisões importantes que poderão transformar seu caminho. Você deverá escutar seu chamado interno.

Touro

Ilustração do signo de Touro contendo um touro com chifres, cauda levantada e símbolos de estrelas em fundo amarelo
O nativo de Touro poderá reviver memórias e reencontros marcados por afeto (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Com a energia da carta “6 de Copas”, o passado poderá voltar à tona, trazendo nostalgia ou reencontros. O dia favorecerá conexões afetivas e lembranças positivas.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos contendo duas figuras humanas lado a lado em fundo amarelo
O nativo de Gêmeos deverá observar mais e confiar no próprio silêncio interior (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

A sua intuição estará em alta. A carta “A Sacerdotisa” indica que respostas importantes estão dentro de você. Busque observar mais e falar menos.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer contendo um caranguejo com símbolo do signo em fundo amarelo
O nativo de Câncer poderá agir com confiança e assumir uma posição de liderança (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

A carta “Rei de Paus” indica confiança e liderança. O dia favorecerá iniciativa e atitude. Você poderá assumir o controle de uma situação importante.

Leão

Ilustração de leão com constelação do signo de Leão em fundo amarelo
O nativo de Leão deverá evitar disputas desnecessárias e preservar sua energia (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

O dia poderá trazer pequenos conflitos ou disputas. A carta “5 de Paus” pede cuidado com ego e competitividade. Nem toda batalha valerá a pena.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem contendo uma figura feminina sentada, com cabelo longo, em fundo amarelo
O nativo de Virgem precisará se libertar de padrões e comportamentos limitantes (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Será preciso atenção a padrões repetitivos e apegos. A carta “O Diabo” indica necessidade de libertação de comportamentos ou situações que o(a) limitam.

Libra

Ilustração do signo de libra contendo uma figura feminina sentada, com cabelo longo, em fundo amarelo
O nativo de Libra viverá momentos de harmonia e felicidade emocional (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

A energia da carta “10 de Copas” indica harmonia e felicidade emocional. O dia favorecerá relações, família e momentos de plenitude.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião contendo um escorpião com símbolo do signo em fundo amarelo
O nativo de Escorpião passará por mudanças de perspectiva e reflexões profundas (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Com a presença da carta “O Enforcado”, haverá mudança de perspectiva. O dia pedirá pausa e reflexão. Nem tudo se resolverá na pressa.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário contendo uma figura centauro segurando arco e flecha com símbolo do signo em fundo amarelo
O nativo de Sagitário terá oportunidades de amor e reconexão emocional (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

A carta “Ás de Copas” marca o início de um novo ciclo emocional. O dia favorecerá amor, reconciliação e abertura do coração.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio contendo uma figura híbrida de cabra com cauda de peixe em fundo amarelo
O nativo de Capricórnio viverá um processo de transição e superação (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

A carta “6 de Espadas” indica transição e superação. Você poderá deixar para trás uma fase difícil. O caminho começará a se tornar mais leve.

Aquário

Ilustração de mulher em azul-esverdeado com constelação de Aquário segurando jarro jorrando água em fundo amarelo
O nativo de Aquário encontrará poder na calma e na forma como reage às situações (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

A carta “A Força” aponta controle emocional e resiliência. O dia pedirá calma para lidar com desafios. Sua força estará na forma como você reagirá.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes contendo dois peixes posicionados em direções opostas em fundo amarelo
O nativo de Peixes deverá evitar conflitos que possam gerar desgaste emocional (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Será importante evitar conflitos desnecessários. A carta “5 de Espadas” alerta para discussões que poderão gerar desgaste emocional.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

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