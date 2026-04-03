Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 03/04/2026

O tarot revela que a sexta-feira terá uma energia de despertar, de decisões importantes e de transformações internas. Algumas cartas indicam conflitos e desafios, enquanto outras apontam cura emocional, novos começos e superação. O dia pedirá consciência, equilíbrio e coragem para mudar.

Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos em 03/04/2026!

Áries

O nativo de Áries será chamado à consciência e deverá escutar a voz interna (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Será um dia de despertar e tomada de consciência. A carta “O Julgamento” indica decisões importantes que poderão transformar seu caminho. Você deverá escutar seu chamado interno.

Touro

O nativo de Touro poderá reviver memórias e reencontros marcados por afeto (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Com a energia da carta “6 de Copas”, o passado poderá voltar à tona, trazendo nostalgia ou reencontros. O dia favorecerá conexões afetivas e lembranças positivas.

Gêmeos

O nativo de Gêmeos deverá observar mais e confiar no próprio silêncio interior (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

A sua intuição estará em alta. A carta “A Sacerdotisa” indica que respostas importantes estão dentro de você. Busque observar mais e falar menos.

Câncer

O nativo de Câncer poderá agir com confiança e assumir uma posição de liderança (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

A carta “Rei de Paus” indica confiança e liderança. O dia favorecerá iniciativa e atitude. Você poderá assumir o controle de uma situação importante.

Leão

O nativo de Leão deverá evitar disputas desnecessárias e preservar sua energia (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

O dia poderá trazer pequenos conflitos ou disputas. A carta “5 de Paus” pede cuidado com ego e competitividade. Nem toda batalha valerá a pena.

Virgem

O nativo de Virgem precisará se libertar de padrões e comportamentos limitantes (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Será preciso atenção a padrões repetitivos e apegos. A carta “O Diabo” indica necessidade de libertação de comportamentos ou situações que o(a) limitam.

Libra

O nativo de Libra viverá momentos de harmonia e felicidade emocional (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

A energia da carta “10 de Copas” indica harmonia e felicidade emocional. O dia favorecerá relações, família e momentos de plenitude.

Escorpião

O nativo de Escorpião passará por mudanças de perspectiva e reflexões profundas (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Com a presença da carta “O Enforcado”, haverá mudança de perspectiva. O dia pedirá pausa e reflexão. Nem tudo se resolverá na pressa.

Sagitário

O nativo de Sagitário terá oportunidades de amor e reconexão emocional (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

A carta “Ás de Copas” marca o início de um novo ciclo emocional. O dia favorecerá amor, reconciliação e abertura do coração.

Capricórnio

O nativo de Capricórnio viverá um processo de transição e superação (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

A carta “6 de Espadas” indica transição e superação. Você poderá deixar para trás uma fase difícil. O caminho começará a se tornar mais leve.

Aquário

O nativo de Aquário encontrará poder na calma e na forma como reage às situações (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

A carta “A Força” aponta controle emocional e resiliência. O dia pedirá calma para lidar com desafios. Sua força estará na forma como você reagirá.

Peixes

O nativo de Peixes deverá evitar conflitos que possam gerar desgaste emocional (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Será importante evitar conflitos desnecessários. A carta “5 de Espadas” alerta para discussões que poderão gerar desgaste emocional.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.