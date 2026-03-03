Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 03/03/2026

Nesta terça-feira, data do Eclipse Lunar em Virgem, a energia chegará trazendo novos começos, aprendizados e ajustes emocionais importantes. As cartas do tarot indicam um equilíbrio entre tradição e inovação, entre segurança e coragem para mudar. Algumas falam de estabilidade e alegria, enquanto outras pedem desapego e iniciativa.
Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!
Áries — O Hierofante
Será um dia de aprendizado e reflexão, conforme a carta “O Hierofante”. Poderá surgir um conselho importante ou a necessidade de seguir regras e compromissos com mais seriedade. Confie na sabedoria adquirida ao longo do tempo.
Touro — O Mago
Você terá tudo em mãos para fazer acontecer, revela a carta “O Mago”. O dia favorecerá iniciativas, negociações e novos projetos. Use sua habilidade com inteligência.
Gêmeos — Cavaleiro de Ouros
Persistência e foco marcarão o dia, conforme a carta “Cavaleiro de Ouros”. O progresso poderá ser lento, mas será seguro. Continue firme no que está construindo.
Câncer — 10 de Copas
Será um dia de harmonia e felicidade emocional, conforme a carta “10 de Copas”. A terça-feira será ideal para fortalecer vínculos familiares e aproveitar momentos de plenitude.
Leão — 5 de Ouros
Será importante ter cuidado com a sensação de insegurança, especialmente financeira ou emocional, alerta a carta “5 de Ouros”. Busque apoio, se necessário — você não precisa enfrentar tudo sozinho(a).
Virgem — A Imperatriz
A energia será de crescimento e abundância, mostra a carta “A Imperatriz”. O dia favorecerá a autoestima, a criatividade e a prosperidade. Invista mais em si mesmo(a).
Libra — Ás de Paus
Haverá um novo impulso e entusiasmo, mostra a carta “Ás de Paus”. Uma ideia ou oportunidade poderá surgir, trazendo energia renovada. Será um bom dia para iniciar algo.
Escorpião — 4 de Paus
O clima será de celebração e estabilidade, mostra a carta “4 de Paus”. O dia favorecerá encontros, harmonia e sensação de segurança emocional.
Sagitário — O Louco
Será dia de recomeços e coragem para arriscar. A carta “O Louco” fala de liberdade e novos caminhos. Apenas será importante evitar imprudências.
Capricórnio — 8 de Copas
Será um dia de desapego necessário, alerta a carta “8 de Copas”. Algo precisará ser deixado para trás para que você avance emocionalmente. Confie na própria decisão.
Aquário — 6 de Ouros
Haverá equilíbrio nas trocas, mostra a carta “6 de Ouros”. O dia favorecerá a ajuda mútua e acordos justos. Dar e receber precisarão estar em harmonia.
Peixes — 8 de Ouros
Haverá dedicação e foco, mostra a carta “8 de Ouros”. Seu esforço está construindo algo sólido. Continue investindo no que é importante para si.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.