Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 03/02/2026

Nesta terça-feira, 03 de fevereiro, as cartas de tarot para todos os signos do zodíaco permanecem com uma energia de mudança: será necessário fazer movimentos certeiros a partir desse momento para que novas oportunidades aconteçam. Contudo, o processo emocional se fará indispensável — e será preciso lembrar que a saída está no lado de dentro.
Abaixo, confira as previsões do tarot para os 12 signos!
Áries — 3 de Espadas
O dia poderá trazer conversas delicadas ou sentimentos que estavam guardados, conforme a carta “3 de Espadas”. Não fuja da dor: ela mostrará exatamente onde algo precisa ser curado. É sempre bom lembrar que verdades libertam, mesmo quando machucam.
Touro — 3 de Ouros
Segundo a carta “3 de Ouros”, parcerias ganharão destaque. O tarot indica reconhecimento, colaboração e crescimento profissional. Trabalhar em equipe renderá frutos, inclusive a longo prazo.
Gêmeos — 10 de Copas
A carta “10 de Copas” indica que o clima será de felicidade, harmonia e acolhimento. Será um dia excelente para relações afetivas, família e momentos de satisfação emocional. Por isso, valorize quem caminha ao seu lado.
Câncer — O Louco
O tarot pedirá leveza e coragem para começar algo novo, conforme a carta “O Louco”. Não tente controlar tudo. Confie mais no fluxo da vida e permita-se experimentar sem medo do julgamento.
Leão — Cavaleiro de Paus
Segundo a carta “Cavaleiro de Paus”, energia, impulso e vontade de agir marcarão o dia. Apenas tenha cuidado com atitudes impulsivas em excesso. Canalize essa força em projetos criativos e decisões conscientes.
Virgem — 5 de Ouros
Sensações de insegurança ou medo de escassez poderão surgir, conforme a carta “5 de Ouros”. O tarot alerta: nem sempre a falta será real — muitas vezes, será emocional. Peça ajuda se precisar e evite se isolar.
Libra — 10 de Paus
Segundo a carta “10 de Paus”, a sobrecarga emocional ou mental marcará sua terça-feira. Você poderá estar carregando mais do que deveria. Avalie o que realmente é sua responsabilidade e o que já pode ser deixado para trás.
Escorpião — Rainha de Ouros
A carta “Rainha de Ouros” mostra que a estabilidade, o autocuidado e a prosperidade estarão em foco. Será um dia favorável para decisões financeiras, cuidados com o corpo e fortalecimento da autoestima. Confie no seu valor.
Sagitário — O Sol
Clareza, alegria e boas notícias iluminarão o seu dia, conforme a carta “O Sol”. O tarot indica sucesso, vitalidade e reconhecimento. Aproveite para se expor mais e celebrar conquistas.
Capricórnio — A Imperatriz
A carta “A Imperatriz” indica que o dia será fértil para criar, nutrir e expandir. No amor, no trabalho ou em projetos pessoais, o tarot fala de crescimento com prazer e acolhimento.
Aquário — O Diabo
A carta “O Diabo” indica que será necessário ter atenção a padrões repetitivos, dependências emocionais ou relações tóxicas. O tarot convidará você a enxergar onde está se aprisionando — e a escolher a libertação.
Peixes — 8 de Copas
Será hora de virar a página, Peixes. Algo já terá cumprido seu ciclo emocional e precisará ser deixado para trás, conforme a carta “8 de Copas”. O tarot indica maturidade para buscar algo mais alinhado ao seu coração.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.