Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 03/02/2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta terça-feira, 03 de fevereiro, as cartas de tarot para todos os signos do zodíaco permanecem com uma energia de mudança: será necessário fazer movimentos certeiros a partir desse momento para que novas oportunidades aconteçam. Contudo, o processo emocional se fará indispensável — e será preciso lembrar que a saída está no lado de dentro.

Abaixo, confira as previsões do tarot para os 12 signos!

Áries — 3 de Espadas

O dia poderá trazer conversas delicadas ou sentimentos guardados ao ariano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

O dia poderá trazer conversas delicadas ou sentimentos que estavam guardados, conforme a carta “3 de Espadas”. Não fuja da dor: ela mostrará exatamente onde algo precisa ser curado. É sempre bom lembrar que verdades libertam, mesmo quando machucam.

Touro — 3 de Ouros

As parcerias do taurino ganharão destaque (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Segundo a carta “3 de Ouros”, parcerias ganharão destaque. O tarot indica reconhecimento, colaboração e crescimento profissional. Trabalhar em equipe renderá frutos, inclusive a longo prazo.

Gêmeos — 10 de Copas

O dia será excelente para as relações afetivas do geminiano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “10 de Copas” indica que o clima será de felicidade, harmonia e acolhimento. Será um dia excelente para relações afetivas, família e momentos de satisfação emocional. Por isso, valorize quem caminha ao seu lado.

Câncer — O Louco

O canceriano deverá confiar mais no fluxo da vida e se permitir experimentar sem medo (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

O tarot pedirá leveza e coragem para começar algo novo, conforme a carta “O Louco”. Não tente controlar tudo. Confie mais no fluxo da vida e permita-se experimentar sem medo do julgamento.

Leão — Cavaleiro de Paus

O impulso e a vontade de agir marcarão o dia do leonino (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Segundo a carta “Cavaleiro de Paus”, energia, impulso e vontade de agir marcarão o dia. Apenas tenha cuidado com atitudes impulsivas em excesso. Canalize essa força em projetos criativos e decisões conscientes.

Virgem — 5 de Ouros

O virginiano precisará lidar com a sensação de insegurança (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Sensações de insegurança ou medo de escassez poderão surgir, conforme a carta “5 de Ouros”. O tarot alerta: nem sempre a falta será real — muitas vezes, será emocional. Peça ajuda se precisar e evite se isolar.

Libra — 10 de Paus

O libriano deverá se libertar de responsabilidades excessivas (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Segundo a carta “10 de Paus”, a sobrecarga emocional ou mental marcará sua terça-feira. Você poderá estar carregando mais do que deveria. Avalie o que realmente é sua responsabilidade e o que já pode ser deixado para trás.

Escorpião — Rainha de Ouros

O dia será favorável para o escorpiano tomar decisões financeiras (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Rainha de Ouros” mostra que a estabilidade, o autocuidado e a prosperidade estarão em foco. Será um dia favorável para decisões financeiras, cuidados com o corpo e fortalecimento da autoestima. Confie no seu valor.

Sagitário — O Sol

Boas notícias iluminarão o dia do sagitariano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Clareza, alegria e boas notícias iluminarão o seu dia, conforme a carta “O Sol”. O tarot indica sucesso, vitalidade e reconhecimento. Aproveite para se expor mais e celebrar conquistas.

Capricórnio — A Imperatriz

O dia será fértil para o capricorniano criar, nutrir e expandir (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Imperatriz” indica que o dia será fértil para criar, nutrir e expandir. No amor, no trabalho ou em projetos pessoais, o tarot fala de crescimento com prazer e acolhimento.

Aquário — O Diabo

O aquariano precisará de atenção aos padrões repetitivos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “O Diabo” indica que será necessário ter atenção a padrões repetitivos, dependências emocionais ou relações tóxicas. O tarot convidará você a enxergar onde está se aprisionando — e a escolher a libertação.

Peixes — 8 de Copas

O dia pedirá maturidade do pisciano para buscar algo mais alinhado ao seu coração (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Será hora de virar a página, Peixes. Algo já terá cumprido seu ciclo emocional e precisará ser deixado para trás, conforme a carta “8 de Copas”. O tarot indica maturidade para buscar algo mais alinhado ao seu coração.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.