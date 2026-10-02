Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 02/10/2026

A sexta-feira trará uma energia de mudanças, oportunidades e decisões importantes. As cartas do tarot mostram que alguns signos poderão se surpreender com acontecimentos que mudarão seus planos, enquanto outros encontrarão caminhos mais seguros para construir o que desejam. O dia também favorecerá novos começos, desapegos e escolhas feitas com mais consciência. A dica é não resistir ao movimento da vida, mas observar o que cada situação está tentando ensinar.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — A Torre

O ariano deverá manter a calma diante de mudanças inesperadas na carreira (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

A carta “A Torre” indica um dia de acontecimentos capazes de mudar rapidamente a sua perspectiva sobre uma situação. No amor, algo que estava sendo evitado poderá vir à tona e abrir espaço para uma conversa mais verdadeira. Na carreira, mudanças inesperadas poderão exigir jogo de cintura. A saúde pedirá atenção ao estresse e à necessidade de desacelerar diante de imprevistos. Entre amigos, procure não reagir no calor do momento e permita que as emoções se acomodem antes de tirar conclusões.

Touro — O Hierofante

O taurino poderá encontrar respostas importantes ao ouvir pessoas mais experientes (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

A carta “O Hierofante” o(a) convida a buscar estabilidade, orientação e escolhas alinhadas aos seus valores. No amor, relações baseadas em confiança e respeito tenderão a ganhar força. Na carreira, o dia favorecerá aprendizado, conselhos e decisões mais estruturadas. A saúde se beneficiará de uma rotina organizada e de cuidados que possam ser mantidos com constância. Entre amigos, uma pessoa mais experiente poderá oferecer uma palavra importante ou ajudá-lo(a) a enxergar uma situação por outro ângulo.

Gêmeos — Ás de Ouros

O geminiano poderá aproveitar novas oportunidades de crescimento e renovação (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” abre uma possibilidade concreta de crescimento e renovação. No amor, uma nova oportunidade poderá surgir ou uma relação existente ganhar mais estabilidade. Na carreira, uma proposta, ideia ou chance de começar algo pode merecer atenção. A saúde pedirá investimento em hábitos que tragam resultados duradouros, mesmo que as mudanças sejam pequenas. Entre amigos, uma conexão poderá se transformar em uma parceria interessante e trazer benefícios para os dois lados.

Câncer — O Carro

O canceriano terá um dia de iniciativa, coragem e decisões mais firmes (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

A carta “O Carro” o(a) coloca em movimento e mostra que o dia favorecerá iniciativa, coragem e decisões mais firmes. No amor, você poderá tomar as rédeas de uma situação e deixar mais claro o que deseja. Na carreira, determinação e foco ajudarão a avançar em direção a uma meta. A saúde pedirá equilíbrio para não transformar o excesso de energia em desgaste físico ou emocional. Entre amigos, sua postura decidida poderá inspirar outras pessoas, mas será importante respeitar os ritmos diferentes de quem estiver ao seu redor.

Leão — Ás de Copas

O leonino viverá um dia de renovação emocional (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

A carta “Ás de Copas” traz uma energia de renovação emocional e abertura do coração. No amor, o dia poderá favorecer uma nova paixão, uma aproximação especial ou simplesmente mais carinho dentro de uma relação. Na carreira, você poderá encontrar satisfação em algo que desperte entusiasmo. A saúde se beneficiará de momentos de prazer, acolhimento e conexão com aquilo que faz bem emocionalmente. Entre amigos, demonstrações sinceras de afeto fortalecerão vínculos e poderão trazer uma sensação gostosa de pertencimento.

Virgem — 8 de Copas

O virginiano reconhecerá o momento de se afastar do que desgasta sua energia (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

A carta “8 de Copas” mostra que você poderá perceber que chegou o momento de se afastar de algo que já não oferece a mesma satisfação. No amor, isso poderá significar deixar para trás uma dinâmica desgastante ou reconhecer que determinados sentimentos precisam ser revistos. Na carreira, uma mudança de direção poderá começar a fazer sentido. A saúde pedirá cuidado com o esgotamento emocional e com a tendência de permanecer em situações que drenam sua energia. Entre amigos, algumas distâncias poderão ser necessárias para preservar a tranquilidade e reorganizar prioridades.

Libra — A Morte

O libriano terá um dia de transformação profunda e encerramentos de ciclos (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

A carta “A Morte” indica um dia de transformação profunda, com possibilidade de encerramentos que abrirão espaço para uma nova fase. No amor, sentimentos e relações poderão passar por uma mudança importante. Na carreira, uma forma antiga de fazer as coisas poderá precisar ser substituída. A saúde pedirá atenção aos sinais do corpo e disposição para abandonar hábitos que já não contribuem para o seu bem-estar. Entre amigos, você poderá perceber que alguns vínculos estão mudando de forma, e aceitar esse movimento poderá trazer mais leveza.

Escorpião — 6 de Ouros

O escorpiano terá um dia de equilíbrio, reciprocidade e trocas positivas (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

A carta “6 de Ouros” favorece equilíbrio, reciprocidade e trocas positivas. No amor, relações nas quais existe disposição para cuidar e receber cuidado tenderão a se fortalecer. Na carreira, uma ajuda, parceria ou oportunidade poderá chegar por meio de alguém. A saúde pedirá equilíbrio entre esforço e descanso, sem assumir mais responsabilidades do que conseguirá sustentar. Entre amigos, esteja perto de quem demonstra troca e não tenha medo de pedir apoio quando precisar.

Sagitário — 7 de Espadas

O sagitariano deverá agir com discrição e planejar os próximos passos antes de revelar suas intenções (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

A carta “7 de Espadas” pede estratégia e discrição neste dia. No amor, observe se existe alguma questão que está sendo evitada ou não dita com clareza. Na carreira, poderá ser mais inteligente planejar os próximos passos antes de revelar todas as suas intenções. A saúde pedirá atenção ao desgaste mental causado por preocupações e excesso de pensamentos. Entre amigos, preserve sua intimidade e evite entrar em conversas baseadas em suposições ou informações que ainda não foram confirmadas.

Capricórnio — O Mago

O capricorniano poderá usar criatividade e iniciativa para transformar ideias (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

A carta “O Mago” mostra recursos e criatividade para movimentar aquilo que deseja. No amor, uma conversa ou atitude poderá iniciar uma nova dinâmica. Na carreira, o dia favorecerá a iniciativa, a comunicação e a capacidade de transformar uma ideia em algo concreto. A saúde responderá bem a pequenas mudanças de rotina que devolvam a sensação de disposição e controle. Entre amigos, sua habilidade de conversar e conectar pessoas poderá abrir portas para novas experiências e parcerias.

Aquário — 6 de Espadas

O aquariano estará em busca de relações mais tranquilas (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

A carta “6 de Espadas” indica um processo de transição e afastamento gradual de situações que estavam pesando. No amor, o dia favorecerá deixar conflitos para trás e buscar relações mais tranquilas. Na carreira, uma mudança poderá conduzir você para um ambiente mais favorável. A saúde pedirá descanso mental e cuidado para não carregar preocupações que poderiam ser deixadas no passado. Entre amigos, talvez seja necessário criar algum espaço para reorganizar sentimentos, sem que isso signifique necessariamente romper vínculos importantes.

Peixes — A Lua

O pisciano deverá ter calma diante das incertezas e buscar esclarecer situações antes de tirar conclusões (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

A carta “A Lua” pede calma diante de emoções intensas e situações que ainda não estão totalmente claras. No amor, evite alimentar inseguranças ou criar histórias antes de saber o que realmente está acontecendo. Na carreira, será importante conferir informações e não decidir apenas com base em impressões. A saúde pedirá atenção especial ao sono, ao descanso e ao equilíbrio emocional. Entre amigos, uma conversa sincera poderá dissipar dúvidas e evitar que mal-entendidos ganhem proporções maiores do que realmente têm.